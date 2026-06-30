Lo que llega a Disney+ en Julio 2026

Disney+ se dirige hacia julio con una alineación repleta de estrenos, favoritos que regresan y importantes eventos deportivos en vivo.

Julio arranca con “Disney Celebrates America”, un especial de 24 horas en honor al Cuatro de Julio. Las transmisiones de ESPN comienzan temprano, incluyendo juegos de Wimbledon y, más adelante en el mes, juegos de WNBA.

En el lado del entretenimiento, llegan nuevos títulos y regresos a Disney+ y Hulu, con destacados como la Temporada 2 de “Adults”, una transmisión en vivo de Lollapalooza, y “Dancing With the Stars: The Next Pro” disponibles para streaming.

Echa un vistazo a la completa programación de Disney+ para julio a continuación y regístrate para obtener una cuenta de Disney+ aquí.

– 1 de julio: – “Abandoned” (Original de Hulu) – Estreno – “King & Prince: Our Meet-Up in LA” (Original de Disney+) – “Magicampers” (Temporada 1) – “X-Men ’97” (Temporada 2) – Tres episodios de estreno – Juegos de Wimbledon – “Wimbledon Match Point” (ESPN) – Juego 1 del Women’s College World Series Championship (ESPN)

– 2 de julio: – “Undead Unluck: Winter Arc” (Original de Hulu) – Estreno especial – “PGA TOUR: John Deere Classic Day 1” (ESPN+) – Más juegos de Wimbledon

[Nota de contexto: programación detallada de julio en Disney+ y ESPN para los espectadores.]

[Verificación de hechos: asegurarse de que los horarios y eventos sean precisos para los espectadores que deseen participar.]