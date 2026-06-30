Conflicto armado impulsa brotes de sarampión

Un estudio de 193 países revela que los conflictos armados y el desplazamiento impulsan brotes de sarampión al dañar la infraestructura de atención médica y la estabilidad socioeconómica.

Tres puntos clave de RT:

– Carga directa e indirecta: El conflicto armado se asocia con un aumento de casos de sarampión a través de interrupciones en los servicios inmediatos y vías indirectas como el desplazamiento de la población y el declive socioeconómico. – Protección socioeconómica: Niveles más altos de desarrollo socioeconómico, incluido el Producto Interno Bruto (PIB) y la expectativa de vida, sirven como factores protectores significativos contra los brotes de sarampión. – Periodo de riesgo extendido: La asociación entre el conflicto y el aumento de la carga de sarampión persiste durante al menos un año después de los enfrentamientos activos, lo que indica un daño a largo plazo en los sistemas de inmunización.

El conflicto armado se asocia con una mayor carga de sarampión a través de interrupciones directas en los servicios y efectos indirectos en el desarrollo socioeconómico y el desplazamiento de la población, según un estudio publicado en PLOS Medicine.

Los investigadores analizaron datos longitudinales de 193 países entre 2000 y 2023 para evaluar cómo las muertes relacionadas con batallas, los tamaños de población desplazada a la fuerza y los factores socioeconómicos influyen en los casos e incidencia de sarampión. El estudio encontró que por cada 3,700 muertes relacionadas con la batalla, había aproximadamente 2,500 casos adicionales de sarampión reportados.

La investigación utilizó modelado de ecuaciones estructurales (SEM) para identificar las vías interconectadas que conducen a brotes de enfermedades. Según los datos, el conflicto armado y el desplazamiento se asociaron con niveles más bajos de desarrollo socioeconómico. Esta disminución en la estabilidad estructural fue un impulsor principal de una mayor carga de sarampión, ya que cada aumento de una desviación estándar en el desarrollo socioeconómico correspondió a una reducción en los casos de 0.32 a 0.34 desviaciones estándar.

“Mitigar los riesgos de enfermedades infecciosas en entornos volátiles requiere una estrategia dual: preservar los cimientos estructurales de la salud y la educación mientras se integran sistemáticamente a las poblaciones desplazadas en programas rutinarios de vacunación”, dijeron los autores del estudio en el informe.

Los investigadores identificaron el desplazamiento de la población como un mecanismo crítico que vincula el conflicto con un mayor riesgo de brotes. Si bien el desplazamiento no siempre mostraba una asociación directa con el total de casos, estuvo consistentemente asociado con tasas de incidencia de sarampión más altas. Esto sugiere que la concentración de individuos susceptibles en entornos desatendidos facilita la transmisión del virus.

El estudio también destacó un efecto de rezago en los resultados de salud relacionados con el conflicto. Si bien las muertes relacionadas con la batalla contemporáneas se asociaron con brotes de sarampión, la asociación fue aún más fuerte al tener en cuenta el conflicto del año anterior. Esto indica que la interrupción de los sistemas de atención médica y los programas de vacunación perdura más allá del período de violencia activa.

Los datos para el estudio se obtuvieron de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Los investigadores señalaron que los agregados a nivel nacional podrían enmascarar interrupciones localizadas en zonas de conflicto, lo que sugiere que los hallazgos probablemente representan una estimación conservadora del verdadero impacto en la salud pública.

Tyler Y Headley, un investigador en el King’s College de Londres, y Yesim Tozan, profesora asociada en la Universidad de Nueva York, lideraron el estudio. Los autores concluyeron que reducir los brotes de sarampión en entornos afectados por conflictos requiere proteger los sistemas de salud y las economías que sustentan la salud a largo plazo de la población.