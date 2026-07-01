Los Rangers continúan gastando en verano con la adquisición de Pandur

Los Rangers han anunciado la firma del portero Ivor Pandur procedente del Hull City. El jugador de 26 años ha firmado un contrato de cuatro años con el club escocés de la Premiership tras una transferencia reportada de £6 millones a Ibrox. Pandur ayudó al Hull a lograr el ascenso de nuevo a la Premier League en la temporada 2025-26 al ganar los playoff de la Championship. Mantuvo la portería a cero en ambas piernas de las semifinales contra Millwall y en la final de los playoff contra Middlesbrough, mientras que los Tigers regresaban a la máxima categoría del fútbol inglés. Pandur es el tercer fichaje de los Rangers este verano bajo la dirección del entrenador Derek McInnes, siguiendo a las llegadas de Ross McCrorie y Ben Godfrey. “Me siento honrado y privilegiado de firmar por un club tan grande con tanta historia,” dijo Pandur en el sitio web del club. “Este club sabe cómo ganar y por eso me uno a los Rangers. No puedo esperar para escuchar el ruido de Ibrox por primera vez, y espero que tengamos éxito juntos.” Los 150 salvamentos de Pandur fueron los más de cualquier portero de la Championship la temporada pasada, mientras mantenía 14 porterías a cero (noveno en la lista). También ha jugado en el HNK Rijeka, Hellas Verona y Fortuna Sittard durante su carrera, y actualmente se encuentra con la selección de Croacia en la Copa del Mundo. Informes sugieren que Jack Butland podría estar moviéndose en la dirección opuesta a Pandur, con rumores de que el Hull está cada vez más cerca de una transferencia de £3 millones por el portero inglés.