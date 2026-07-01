Dos ex ejecutivos de la Academia de Grabación ayudan a dirigir las campañas de los Grammy: Solo tenemos la suerte de estar ahora en el otro lado de esto

Lisa Goich-Andreadis y Jeriel Johnson pasaron un total de 20 años en la Academia de Grabación. Ahora, están utilizando sus conocimientos de las reglas de los Grammy y sus conexiones en la comunidad musical para intentar aumentar las posibilidades de sus clientes de recibir nominaciones y premios. Comenzaron a hacer este trabajo juntos en julio de 2024 y lanzaron oficialmente la Agencia de Premios LLC en marzo de este año.

Informan que tenían 32 clientes antes de los 68th Grammy Awards el 1 de febrero, y que esos clientes recibieron un total de 27 nominaciones a los Grammy y seis premios.

Ambos socios aseguran que la transición de trabajar para la Academia a trabajar para su propia firma de consultoría de premios ha requerido ajustar su forma de pensar. En la Academia, un valor fundamental es ser escrupulosamente no partidista. Ahora, por definición, están tomando partido.

“El primer año me sentí muy incómodo haciéndolo,” reconoce Goich-Andreadis, “porque estuve [en la Academia] 13 años, 14 temporadas [de premios], pero ahora estoy acostumbrado, porque tenemos un ritmo, nuestro plan de negocios es muy sólido y realmente encontramos nuestro espacio”.

Goich-Andreadis supervisaba los géneros de jazz y comedia cuando estaba en la Academia, así como los Premios Especiales de Mérito y el Salón de la Fama de los Grammy. Johnson supervisaba los géneros de hip-hop, R&B y reggae, fue director ejecutivo del capítulo de Washington D.C. de la Academia y fue co-fundador del Colectivo de Música Negra.

Ambos están basados en Los Ángeles. Johnson regresó a Los Ángeles desde Washington D.C. en 2022.

(Este artículo presenta una entrevista editada por cuestiones de longitud y claridad)

[Contexto: Lisa Goich-Andreadis y Jeriel Johnson han fundado una agencia de consultoría de premios llamada Awards Agency LLC después de trabajar en la Academia de Grabación. Se dedican a orientar a sus clientes en la presentación eficaz para los premios Grammy.]

[Fact Check: En la entrevista, Goich-Andreadis y Johnson discuten su experiencia previa y cómo ha influido en su nuevo rol como consultores de premios Grammy.]