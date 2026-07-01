Cómo Ionescu y el Liberty vencieron a las Aces para ganar t…

Nueva York tiene otro título.

El Liberty venció a las Las Vegas Aces 93-85 el martes para ganar el título de la Copa del Comisionado de la WNBA 2026 en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Sabrina Ionescu y Breanna Stewart combinaron 51 puntos. Stewart, quien también tuvo 11 rebotes, fue nombrada la MVP del juego.

La escolta Jackie Young anotó un máximo de 31 puntos para Las Vegas, que jugó sin la estrella lesionada A’ja Wilson.

El Liberty lideró por hasta 17 puntos en el tercer cuarto antes de que las Aces tomaran una breve ventaja al comienzo del cuarto periodo.

Aquí está cómo Nueva York se mantuvo firme para la victoria y más análisis del juego.

Reviva la acción del martes

¿Cómo se ganó el juego?

Realmente se redujo a que el Liberty tenía tres grandes anotadores el martes frente a los dos de las Aces. No tener a Wilson fue demasiado para que Las Vegas pudiera superar, incluso con las escoltas Young y Chennedy Carter (18 puntos) jugando tan bien. El Liberty también tuvo dos buenos partidos de las escoltas, con la gran actuación de Ionescu y la novata Pauline Astier anotando 15 puntos. Pero Nueva York también tuvo una noche clave del alero Stewart, quien aprovechó al máximo no tener que enfrentarse a Wilson en el interior.

Al igual que en la victoria del Liberty por 87-76 sobre Las Vegas el 23 de junio, Nueva York ganó la batalla de la línea de tiros libres de manera decisiva. El Liberty fue de 24 de 29 desde la línea, mientras que las Aces fueron de 11 de 14.

El hecho de que las Aces también encestaran 6 de 26 intentos de triple (23%) y fueran superadas en rebotes 42-30, pero aún estuvieran cerca con menos de un minuto restante, es algo de lo que Las Vegas puede sentirse bien. Este juego podría haber sido un paliza sin Wilson, pero el Liberty tuvo que luchar hasta el final para asegurar la Copa. – Michael Voepel

Ionescu finalmente parecía ella misma de nuevo

Hace dos días, Ionescu dijo que estaba tratando de equilibrar darse gracia a sí misma mientras regresaba de una lesión después de perderse las primeras dos semanas de la temporada, con asegurarse de mejorar y sentirse más cómoda en cada salida.

El martes, finalmente parecía la jugadora que estamos acostumbrados a ver más de lo que había estado en cualquiera de los otros ocho juegos que ha jugado esta temporada. Ionescu terminó con un récord de temporada de 26 puntos y cinco triples anotados. Todos sus cinco asistencias vinieron en la segunda mitad.

Antes del juego, el entrenador del Liberty, Chris DeMarco, le dijo a los reporteros que a pesar de las dificultades de Ionescu en los últimos varios juegos, él y el equipo todavía creían en ella como una de las mejores jugadoras de la liga. Ionescu está promediando mínimos en su carrera en puntos (9,5 vs. 18,2 en 2025) y porcentaje de tiros de campo (34,6 vs. 40,1 en 2025).

Pero tuvo múltiples tiros decisivos hacia el tramo final del martes, incluido un tiro clave en los últimos 30 segundos. Después de que Young fallara un layup, Ionescu trajo el balón hasta la cancha. Con 17,7 segundos restantes y el Liberty arriba por cinco, Ionescu recibió un pase de Stewart y encestó el triple que selló la victoria para el Liberty.

Después del juego, DeMarco reafirmó: “Lo demostró”, dijo durante la entrega del trofeo. “Es una jugadora de gran momento, una jugadora clave. Lo logró”. – Kendra Andrews

¿Quién más se destacó por el Liberty?

Los titulares se centrarán en el épico regreso de Ionescu y en el juego de Stewart, pero cuando el partido estaba en juego, algunos de los jugadores secundarios del Liberty dieron un paso al frente de manera importante.

El Liberty había visto desaparecer una ventaja de 17 puntos cuando las Aces tomaron su primera ventaja 71-69, cuando Ionescu y Stewart regresaron con 7:12 restantes. Nueva York inmediatamente hizo una carrera de 12-0, pero no fue solo ese dúo quien trabajó.

Astier anotó un triple para retomar la ventaja. Leonie Fiebich encestó un tiro de 7 pies con contacto de Chelsea Gray, atrayendo su quinta falta, para darle al Liberty una ventaja de 77-71. Luego Astier corrió para un layup rápido después de un pase preciso de Ionescu para ampliar la ventaja a 79-71.

Astier terminó con 15 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, mientras que Fiebich aportó dos puntos, ocho rebotes y dos asistencias. Estas dos jugadoras titulares tuvieron momentos clave cuando el resultado estaba en juego. – Kareem Copeland

Chennedy Carter puede ser la diferencia para las Aces

Carter regresó al lineup de las Aces el domingo después de perderse cinco juegos debido a una enfermedad, y el impacto que genera es evidente. Carter tuvo 11 puntos en la victoria de Las Vegas 107-99 sobre Chicago el domingo y luego encestó 7 de 14 tiros y 4 de 5 tiros libres para sus 18 puntos el martes.

Carter, en su primera temporada con las Aces, ha aparecido en 11 juegos y está disparando un 60,8% (sin contar el martes, ya que las estadísticas de la Copa no cuentan para la temporada regular). Ella agrega otra defensora enérgica y rápida en el perímetro. Si Carter puede seguir jugando como lo ha hecho, será importante para las Aces el resto de esta temporada. – Voepel