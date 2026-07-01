Envió un duro correo electrónico al máximo funcionario de ICE. 5 meses después, agentes federales lo localizaron

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David Streever estaba de vacaciones en Finlandia con su hija de 7 años la semana pasada cuando notó que la cámara del timbre de su casa había capturado algunas imágenes inusuales. En grabaciones de horas antes, pudo ver lo que parecían dos agentes de la ley con chaquetas azules esperando en su porche en Rochester, Nueva York.

Streever, de 45 años, no se preocupó por eso hasta que supo más sobre su visita gracias a su esposa, la reverenda Hilary Streever, de 43 años, quien es sacerdote episcopal. Se encontró con la pareja a última hora de la tarde del 23 de junio cuando llegaba a casa con el hijo de 2 años de la pareja, todavía con su alzacuello.

Los agentes eran de Investigaciones de Seguridad Nacional, parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y buscaban a David Streever. Hilary Streever le dijo a NPR que los agentes habían dicho que se trataba de “un correo electrónico que pudo o no haber enviado amenazando a Todd Lyons”, el ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

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“Él no habría enviado eso”, recordó haberle dicho a los agentes. Les dijo que su marido estaba fuera del país y que regresaría a casa el viernes.

Los agentes le pidieron a Hilary Streever que le dijera a su marido que les devolviera la llamada y le dejaron un formulario para que lo firmara. Decía “AVISO DE ADVERTENCIA” y “USTED PUEDE ESTAR VIOLANDO LA LEY FEDERAL” y describía las leyes federales que tipifican como delito amenazar a los funcionarios federales. Más tarde, los Streever se enterarían de que los mismos agentes presentaron el mismo formulario a un trabajador electoral de Syracuse ese mismo día y la acusaron de amenazar a un oficial de ICE en su cuenta de Instagram. Los defensores de las libertades civiles han criticado el uso reciente de estos formularios por parte de la agencia, calificándolos de táctica de intimidación para silenciar a los críticos.

Cuando Hilary Streever le transmitió el mensaje de los agentes a David, éste quedó desconcertado. “Nunca he amenazado a nadie. No soy una persona violenta”, dijo a NPR. Sí recordaba una nota fuertemente redactada que había enviado a la dirección de correo electrónico del gobierno de Lyons en enero, justo después de que agentes federales de inmigración mataran a tiros a dos personas en Minneapolis.

En el correo electrónico del 26 de enero, Streever, un ex periodista que ahora trabaja en la industria tecnológica, advirtió a Lyons que su propia conciencia lo atormentaría en el futuro por sus acciones y lo comparó con un funcionario nazi. Es el único correo electrónico que envió a Lyons, dijo Streever.

alternar título Andrew Caballero-Reynolds/AFP vía Getty Images

“Un ciudadano impotente gritó al vacío con un correo electrónico severo al ex director de esta agencia hace seis meses”, dijo Streever a NPR. “Y ahora hay agentes en su puerta”.

El enfoque de HSI en Streever es el más reciente de una serie de acciones que el Departamento de Seguridad Nacional ha tomado contra manifestantes y críticos durante el año pasado.

Apenas un par de horas después de que Streever aterrizara en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York el jueves por la noche, un tercer agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional lo rastreó hasta el hotel del aeropuerto en el que se hospedaba esa noche. El agente dejó una tarjeta de presentación en la recepción, lo que generó dudas sobre si Streever está bajo vigilancia.

“Esto está claramente fuera de lugar”, dijo Adam Steinbaugh, abogado de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individuales (FIRE), que aboga por la libertad de expresión, sobre la investigación sobre Streever.

La Primera Enmienda protege los derechos de los estadounidenses a expresar sus preocupaciones a su gobierno, dijo Steinbaugh. “El gobierno no tiene que escucharlos, pero no puede enviar agentes federales a tu puerta y acecharte por todo el estado de Nueva York”, añadió.

El DHS no respondió a las preguntas sobre el caso, incluida una solicitud para confirmar que el correo electrónico que provocó que los agentes de HSI visitaran a David Streever era el mismo correo electrónico del 26 de enero revisado por NPR. El departamento le dio a NPR una declaración que decía: “ICE investiga todas las amenazas creíbles hacia sus empleados y funcionarios, incluidas las amenazas al director de ICE. Como cuestión de política, no hacemos comentarios sobre ninguna investigación en curso”.

Gritando al vacío

En enero, Streever dijo que le preocupaba estar viendo al país caer en el fascismo después de ver vídeos de agentes federales matando a tiros a los observadores Renée Macklin Good y Alex Pretti en Minneapolis. Estaba particularmente preocupado por los intentos de los funcionarios de la administración de caracterizar a ambos como terroristas nacionales.

Streever sintió que necesitaba dejar constancia de su indignación moral y condenar los actos violentos.

“Quiero que conste en el disco”, recuerda haber pensado Streever. “Necesito decir algo.” Streever dudaba que el propio Lyons leyera alguna vez su nota, pero esperaba que quien lo hiciera “realmente pensara en el bien y el mal”.

El correo electrónico que envió tenía como asunto “¿Qué sigue?”. Streever llamó a Lyons un “ser humano monstruoso” y predijo que el líder de ICE “pasaría a la historia como el Reinhard Heydrich, el carnicero de Estados Unidos”, en referencia al funcionario nazi considerado uno de los arquitectos del Holocausto.

“La forma en que estás protegiendo la obvia ejecución en Minnesota, incluso mientras vemos los videos, conducirá a tu caída. Incluso Trump se volverá contra ti antes del final, y serás un hombre triste y despreciado que se come vivo avergonzado por tu propia y patética debilidad.

alternar título Charly Triballeau/AFP vía Getty Images

“Nunca conocerás la paz. Buscarás perderte, escapar de la carga de saber la verdad sobre ti mismo. Pero dondequiera que vayas, te encontrarás a ti mismo. Te atormentarás hasta tu último día en la Tierra”, decía el correo electrónico.

Los defensores de las libertades civiles dicen que el correo electrónico de Streever no es una amenaza.

“Una amenaza es una expresión grave de una intención de cometer violencia ilegal. Eso no es en absoluto lo que fue esto. Esto es criticar al director de ICE y apelar a su conciencia y compartir [Streever’s] mis propios puntos de vista”, dijo Steinbaugh, quien habló con Streever sobre su caso.

La esposa de Streever le envió un mensaje de texto con una foto del formulario que le dejaron los agentes.

Dijo que la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE “ha identificado un correo electrónico enviado al director interino de ICE, Todd Lyons, que tiene motivos para creer que puede constituir una violación del Título 19 del Código de EE. UU. En consecuencia, la OPR solicita que usted elimine y/o suspenda de inmediato el comportamiento antes mencionado”.

Streever se preguntó qué significaba ese lenguaje, dado que habían pasado cinco meses desde que envió el correo electrónico.

En la parte inferior del formulario decía: “La recepción de este Aviso se tendrá en cuenta en caso de que usted continúe involucrado en cualquiera de las actividades delictivas descritas anteriormente”.

Durante meses, el DHS y el ICE han estado tomando medidas enérgicas contra supuestas amenazas contra su personal e intentos de doxxing. Los agentes federales han enviado citaciones administrativas a plataformas de correo electrónico y redes sociales para averiguar las identidades de las personas que han publicado sobre ICE de forma anónima.

“Este peligro no es hipotético”, decía un comunicado reciente del DHS. “Nuestros agentes están experimentando campañas coordinadas de violencia contra ellos”.

El año pasado, agentes de Seguridad Nacional visitaron la casa de un hombre de Filadelfia para interrogarlo sobre un correo electrónico crítico que envió a un abogado del DHS sobre la decisión de deportar a un afgano que temía que los talibanes lo mataran si regresaba.

“Está empezando a parecer un patrón de tocar a las puertas de la gente para hacerles preguntas sobre expresiones claramente protegidas constitucionalmente. Y eso es muy preocupante”, dijo Nathan Freed Wessler, subdirector del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU.

Los expertos en libertades civiles dicen que Streever y el trabajador electoral de Syracuse son los primeros casos que conocen en los que agentes dejaron un formulario para firmar. Wessler dijo que los formularios “parecen ser una escalada y un claro intento de intimidar a la gente”.

Steinbaugh, el abogado de FIRE, publicó en X pidiendo que otros se presentaran si recibían uno de los formularios.

“Me preocupa que el gobierno esté ideando una forma para dirigirse a la gente y decirle: ‘¿Su discurso está protegido? Creemos que podría ser criminal. Ya basta'”, dijo Steinbaugh.

Seguimiento a su hotel

alternar título familia Streever

Cuando Streever se enteró por primera vez de la visita de los agentes de HSI a través de su esposa la semana pasada, trató de no pensar demasiado en ello. Él y su hija estaban disfrutando de su visita a Moomin World, un parque temático finlandés. Pensó que volvería a casa y volvería a llamar a los agentes.

Una vez que Streever y su hija estuvieron en el avión de regreso a casa, comenzó a preguntarse si los agentes federales lo detendrían cuando mostrara su pasaporte. Pero él y su hija no tuvieron problemas después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional JFK poco después de las 7 pm del jueves por la noche. Se dirigieron a un hotel del aeropuerto cercano para pasar la noche. Pasó su tarjeta de crédito como parte del check-in en el hotel poco después de las 8 pm y luego él y su hija se fueron a dormir.

Lo despertó poco después de las nueve de la noche cuando sonó el teléfono de la habitación del hotel. Era la recepción llamando. Una voz preocupada al otro lado de la línea le dijo que alguien de Seguridad Nacional había venido a buscarlo.

“Dijeron que el investigador parecía saber que yo estaba allí, dejó una tarjeta y dijo que debían pedirme que lo llamara”, recordó Streever. “Estaba realmente asustado. ¿Cómo pudo haberme encontrado este agente?”

Miró su teléfono y se dio cuenta de que había recibido dos mensajes de voz unos minutos antes de las 9 pm de un número de Nueva York.

“Hola, soy Investigaciones de Seguridad Nacional buscando a David Streever”, dijo una voz masculina en un mensaje de voz compartido con NPR. Una voz femenina dejó un mensaje similar un minuto antes desde el mismo número.

Streever leyó una noticia en su teléfono que había visto en las redes sociales ese mismo día sobre una trabajadora electoral en Syracuse, Paigelynne Gonyea, quien había sido contactada por dos agentes de HSI mientras trabajaba en las elecciones primarias de Nueva York el 23 de junio. Los agentes le presentaron un formulario para que lo firmara que decía que su cuenta de Instagram podría haber violado la ley.

Streever contactó a Gonyea en Facebook poco después de las 10 pm del jueves y pronto estaban comparando notas. Determinaron que los agentes que habían visitado la casa de Streever en Rochester eran los mismos que ese mismo día habían visitado a Gonyea en un colegio electoral de Syracuse.

Streever no durmió mucho esa noche. Dijo que la parte más difícil fue despertar a su hija con desfase horario para que pudieran tomar el tren a casa y darse cuenta de que necesitaba prepararla en caso de que los agentes federales los confrontaran.

“No puedo imaginar que exista una forma apropiada para su edad, que no sea aterradora ni aterradora, de decirle a un niño de 7 años que estas personas podrían estar buscando a su padre”, dijo Streever.

Su hija lloró cuando él le habló de los agentes y dijo que no quería que lo mataran.

“No he hecho nada malo”, le dijo. “Tengan mucha calma. No vamos a entrar en pánico”.

El viernes por la mañana, Streever pasó por la recepción del hotel y recibió un sobre con la tarjeta de presentación de Trevor Pitts, el agente de HSI que lo había visitado la noche anterior. El número de teléfono de la tarjeta coincidía con el número que había dejado los dos mensajes de voz en el teléfono de Streever. Cuando se le contactó con ese número, Pitts remitió a NPR a una oficina de ICE de Nueva York para que hiciera comentarios, aunque NPR no recibió respuesta.

No está claro cómo el agente rastreó a Streever hasta su hotel del aeropuerto. No había dicho a los agentes que comprobaron su pasaporte en el aeropuerto a qué hotel se dirigía. Ni siquiera su esposa sabía qué hotel había elegido.

Streever dijo que él y su hija tomaron una ruta indirecta para tomar un autobús al hotel y no vieron a nadie más que pudiera haberlos estado siguiendo. HSI tiene acceso a una amplia gama de métodos de vigilancia, y hay varias formas potenciales en que el agente podría haber encontrado la ubicación de Streever, incluidas cámaras de vigilancia, datos de ubicación de teléfonos celulares y transacciones con tarjetas de crédito, dijo Wessler de la ACLU.

La decisión de destinar recursos a rastrear a Streever parece “más orientada a la intimidación que a cualquier tipo de uso razonable de los recursos policiales”, dijo Jeramie Scott, asesor principal del Electronic Privacy Information Center.

“¿Hay abuso de las tecnologías de vigilancia en este caso? Creo que es una pregunta legítima, dado que no hay otra información aquí que sugiera que esta persona sea algún tipo de amenaza y merezca la atención de los agentes federales”, añadió Scott.

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Wessler, de la ACLU, dijo que se desconocen demasiados detalles en este momento para saber si la vigilancia de Streever pudo haber violado la Cuarta Enmienda, que protege contra registros ilegales. Pero dijo que “seguro que parece un problema grave bajo la Primera Enmienda”, ya que es una violación amenazar a las personas con procesarlas e intimidarlas por un discurso protegido.

“Tenemos mucho poder”

Algo cambió para Streever después de descubrir que el agente de HSI lo había seguido hasta su hotel.

Ya no quería volver a llamar a los agentes como había planeado originalmente.

No sucedió nada inusual en el viaje a casa, y aprovechó el viaje en tren para conectarse con defensores de las libertades civiles y la oficina de su representante en el Congreso, el representante Joe Morelle, DN.Y. Al principio luchó con la decisión de compartir su historia públicamente y cómo podría afectar a su familia y su seguridad.

Mientras estaba en el tren, la esposa de Streever le envió un mensaje de texto acerca de cómo la lección del evangelio del domingo anterior seguía viniendo a su mente.

“Es Jesús hablando con sus discípulos y hablando del costo del discipulado… [that] “No va a ser pacífico”, dijo Hilary Streever a NPR. “Tienes que decir la verdad en público. Y a la gente no necesariamente le gustará escucharlo”.

Eso ayudó a la pareja a decidir que debían hacer público lo sucedido y seguir criticando las acciones del gobierno con las que no están de acuerdo, a pesar de las visitas intimidantes de agentes federales.

Streever dijo que un lado positivo inesperado de esta terrible experiencia es que ya no se siente tan impotente como antes.

“Si no hubieran venido a por mí, habría sido simplemente un tipo cuyo único acto de desafío fue escribir un correo electrónico severo a un burócrata sin rostro que nunca iba a leerlo”, dijo Streever.

“Pero que me persigan seis meses después por ese correo electrónico, me hace sentir que tenemos mucho poder. Me hace sentir que les importa que hablemos”.