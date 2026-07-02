Rush Aplaza Dos Shows Después de que Geddy Lee sea Diagnosticado con Laringitis y Bronquitis

La banda pospuso dos fechas en el Dickies Arena en Fort Worth, Texas

Rush anunció que las dos fechas restantes de una serie de cuatro espectáculos en el Dickies Arena en Fort Worth, Texas, han sido pospuestas después de que el cantante principal y bajista Geddy Lee fuera diagnosticado con laringitis y bronquitis.

En un comunicado compartido el martes en la cuenta oficial de Instagram de Rush, la banda dijo que los shows del 30 de junio y 2 de julio ahora se llevarán a cabo el 11 y 13 de julio, respectivamente. Los médicos aconsejaron a Lee que “descansara y se recuperara antes de regresar al escenario”, dijo el grupo. “Esto es increíblemente decepcionante para todos nosotros. Sabemos que muchos de ustedes han hecho planes de viaje y han estado contando los días para estos shows. Por favor, sepan que esta decisión no fue tomada a la ligera.”

El comunicado añadió, “Después de más de 50 años de giras, siempre hemos creído que si vamos a subir al escenario, les debemos la mejor actuación que podamos dar, y en este momento, simplemente no es posible.” Se honrarán los boletos previamente comprados para las fechas reprogramadas. Para los fanáticos que no puedan asistir a las nuevas fechas, la información de reembolso estará disponible en el punto de compra original.

En un video compartido en la cuenta de redes sociales de la banda, el guitarrista Alex Lifeson dijo que Lee apenas podía hablar, mucho menos cantar, durante la prueba de sonido más temprano en el día. “Estamos realmente, realmente tristes. Realmente desconsolados,” continuó Lifeson. “Pero no podemos hacer un espectáculo que no sea 100 por ciento. Así que, esa es nuestra responsabilidad con ustedes, y vivimos bajo eso. Nos veremos pronto.”

Esta es la segunda vez que la banda canadiense pospone las fechas. La semana pasada, su espectáculo originalmente programado para el 24 de junio fue pospuesto al 2 de julio debido a “retrasos imprevistos relacionados con viajes y fronteras” que afectaron la producción. Antes del último contratiempo, Rush realizó dos shows el 26 y 28 de junio en Fort Worth.