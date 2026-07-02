De Nuremberg a Lafarge: ¿Crimenes de guerra corporativos con otro nombre?

La persecución de la corporación global Lafarge en Estados Unidos y, más recientemente, en Francia, podría señalar un importante cambio en la responsabilidad corporativa en tiempos de guerra. En lugar de depender de los tribunales tradicionales de crímenes de guerra, los fiscales están utilizando cada vez más estatutos de terrorismo doméstico y delitos financieros para sancionar la conducta corporativa relacionada con atrocidades cometidas en conflictos armados.

Sin embargo, la mala praxis corporativa en conflictos armados no es un fenómeno nuevo. Tales actores han operado durante mucho tiempo en zonas de conflicto, pero la ley ha tenido dificultades para responsabilizarlos de manera consistente por actividades ilícitas relacionadas con sus negocios. Los mecanismos tradicionales para enjuiciar actividades ilegales durante un conflicto armado abordan la conducta estatal y, por lo tanto, son inadecuados para los crímenes corporativos. La responsabilidad corporativa representa un desafío para los tribunales internacionales y los estatutos nacionales de crímenes de guerra porque, incluso cuando se puede establecer jurisdicción sobre las corporaciones, la conexión causal entre la actividad empresarial y las atrocidades a menudo es atenuada.

La persecución en 2022 de Lafarge, una empresa global de materiales de construcción, en el Distrito Este de Nueva York ilustra un cambio pragmático hacia el uso de la ley penal doméstica para alcanzar la conducta corporativa en zonas de conflicto. Estableciendo paralelos con procesos penales recientes contra Lafarge en Francia, incluidos cargos penales más directamente vinculados a teorías de responsabilidad basadas en atrocidades, el litigio de Lafarge sugiere que los tribunales nacionales pueden converger en un modelo moderno de responsabilidad corporativa que extiende funcionalmente la ejecución de crímenes de guerra más allá de sus límites institucionales tradicionales.

Límites de la aplicación tradicional de crímenes de guerra.

Tradicionalmente, las persecuciones internacionales por crímenes de guerra se han llevado a cabo en tribunales ad hoc, aunque cada vez más se llevan ante la Corte Penal Internacional. Estos foros se centran generalmente en individuos, no en corporaciones. Los tribunales internacionales trabajan bajo importantes limitaciones y dificultades procesales. Las normas de procedimiento no siempre están bien establecidas y no solo crean ineficiencia, sino que también pueden tener impactos sustantivos en cuestiones como la ex post facto, la doble exposición y las determinaciones de inmunidad.

En los Tribunales de Núremberg, los industriales fueron procesados pero bajo condiciones excepcionales y con resultados diversos. En Núremberg se llevó a cabo el juicio de ejecutivos, no de corporaciones, y fue un requisito esencial para asegurar una condena una conexión estrecha con la maquinaria de guerra estatal. Entre las tres corporaciones señaladas por el equipo legal de EE. UU., cerca de la mitad de los acusados fueron absueltos completamente, muchos con base en que la empresa simplemente estaba cumpliendo con su deber de buscar ganancias. Núremberg estableció la posibilidad de responsabilidad de los industriales, pero no solidificó la responsabilidad penal de las corporaciones en su totalidad. Especialmente, los Tribunales de Núremberg se crearon para abordar la responsabilidad penal individual y, por lo tanto, no fueron adecuados para crear una doctrina de responsabilidad corporativa.

A nivel nacional, la Ley de Crímenes de Guerra de EE. UU. (WCA, por sus siglas en inglés) proporciona una base legal para enjuiciar los mismos tipos de crímenes que aparecen ante tribunales internacionales, es decir, violaciones de la ley del conflicto armado (LOAC). En principio, la WCA se aplica de manera amplia, permitiendo la persecución de cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, que esté presente en Estados Unidos o cuya víctima sea un nacional estadounidense. Sin embargo, las persecuciones en virtud de la WCA son extraordinariamente raras, en parte porque para demostrar una violación de la LOAC, la evidencia tendría que establecer que la conducta ocurrió durante un conflicto armado y no era de otra manera lícita como una acción militar legítima. Clasificar y probar un estado de conflicto armado como condición previa para la persecución es una tarea particularmente difícil en las condiciones modernas de guerra, donde los actores no estatales y los conflictos indefinidos son más comunes. La reticencia de los fiscales a asumir la tarea es comprensible, especialmente cuando la acusación de conducta como un crimen común es una opción disponible.

Responsabilizar a las corporaciones también es igual de difícil en el litigio civil. Además, el alivio por la conducta corporativa ilícita en áreas de conflicto está significativamente limitado por el precedente de Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. Allí, el Tribunal determinó que bajo la Ley de Reclamos de Extranjeros, hay una presunción en contra de la aplicación extraterritorial de la ley de EE. UU. En consecuencia, la mera presencia corporativa en Estados Unidos no es suficiente para mantener una demanda por acciones realizadas en otros lugares, incluidas violaciones de derechos humanos.

Por lo tanto, si bien existen vías tradicionales para enjuiciar crímenes de guerra, no están estructuralmente equipadas para abordar la responsabilidad corporativa en conflictos modernos. Los desafíos directos a las conexiones corporativas con atrocidades obligan a los tribunales a abordar la intersección entre el capitalismo y la guerra: ¿en qué punto la persecución de objetivos comerciales se convierte en apoyo a un beligerante? En Núremberg, el tribunal parecía tener dificultades para â€œtrazar una línea entre la persecución legítima de ganancias y la avaricia inmoral.â€ Los límites de la responsabilidad civil y de la WCA también demuestran que un enfoque directo a la responsabilidad por crímenes de guerra corporativos es menos viable. Sin embargo, las recientes persecuciones en Estados Unidos y en el extranjero demuestran cómo las herramientas colaterales pueden alcanzar la misma conducta ilícita con mayor éxito.

Crímenes de guerra bajo otro nombre.

United States v. Lafarge S.A. fue la primera condena penal corporativa bajo el estatuto de apoyo material de EE. UU., que permite la responsabilidad penal para cualquier persona o entidad que proporcione apoyo material, incluyendo moneda, instrumentos monetarios o servicios financieros, a una organización terrorista designada. La evidencia estableció que Lafarge realizaba pagos regulares al Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS) para mantener sus operaciones en Siria. Además de â€œdonacionesâ€ mensuales para garantizar operaciones, la subsidiaria siria de Lafarge compraba materias primas a proveedores controlados por ISIS y creaba efectivamente un acuerdo de reparto de ingresos según los pagos a ISIS se basaban en el volumen de cemento que la empresa vendía. Los ejecutivos de Lafarge también buscaron la asistencia de ISIS para imponer costos a competidores.

La evidencia obtenida por los investigadores indicaba que las motivaciones de los ejecutivos de la empresa eran puramente económicas. A pesar de esto, la empresa tomó muchas medidas para ocultar su participación con ISIS, incluyendo limitar el uso de â€œLafargeâ€ en documentos que conmemoraban el acuerdo y hacer que los clientes pagaran a ISIS en lugar de a la empresa. Las violaciones de las leyes de apoyo material de EE. UU. y el hecho de que las transacciones se procesaran en bancos estadounidenses permitieron a los fiscales presentar cargos penales contra la empresa francesa y su subsidiaria siria. Lafarge se declaró culpable en 2022, acordando pagar más de $700 millones en multas.

Acusar a Lafarge de apoyo material al terrorismo eliminó la necesidad de probar un estado de conflicto armado y un nexo con el mismo en la carga de pruebas del enjuiciamiento. En cambio, el caso se centró en transacciones financieras y en el conocimiento de la empresa sobre la designación terrorista de ISIS. Aunque no reemplaza los enjuiciamientos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, este tipo de casos presentan una vía colateral para la responsabilidad corporativa. El caso de Lafarge demuestra cómo, como dijo la Subfiscal General Lisa O. Monaco, â€œel crimen corporativo puede intersectar con la seguridad nacional.â€ El Subfiscal General Adjunto Matthew G. Olsen subrayó aún más la conexión tangible del caso con atrocidades, destacando que los pagos de Lafarge eran contemporáneos a los de esos grupos â€œbrutalizando a civiles inocentes en Siria y planeando activamente dañar a estadounidenses.â€

Lafarge no era parte de una maquinaria de guerra estatal. Más bien, se alegaba que gestionaba riesgos en un mercado de conflicto. Un argumento similar se presentó en 2007 en Doe v. Chiquita Brands International (Chiquita Brands), donde los pagos realizados a un grupo terrorista designado se presentaron como una necesidad empresarial. Allí, los acusados fueron acusados de, y luego se declararon culpables de, realizar transacciones con un Terrorista Global Especialmente Designado. Chiquita fue la primera gran corporación estadounidense en ser enjuiciada por tales violaciones.

Chiquita Brands refleja otra herramienta de enjuiciamiento relacionada pero distinta del apoyo material: las corporaciones pueden ser penalmente responsables por violar sanciones de EE. UU. En 2014, la institución financiera global BNP Paribas se declaró culpable de conspirar para violar sanciones impuestas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Ley de Negociación con el Enemigo. Como parte del acuerdo de culpabilidad, el banco acordó pagar casi $9 millones.

Las persecuciones de corporaciones en EE. UU. demuestran que los estatutos de delitos financieros, incluido el apoyo material y las violaciones de sanciones, pueden tener implicaciones más amplias, dependiendo de dónde tuvieron lugar esas transacciones financieras y con quién. Los fiscales pueden apuntar a los mecanismos que permiten la violencia en lugar de la categoría legal formal de la violencia en sí misma. Las corporaciones que podrían ser responsables de crímenes basados en atrocidades en un enjuiciamiento tradicional de crímenes de guerra ahora están siendo acusadas mediante leyes nacionales que alcanzan la misma conducta.

El caso francés de Lafarge.

En abril de 2026, en la última entrega de los problemas legales de Lafarge, la empresa fue condenada en un tribunal de primera instancia francés por financiar el terrorismo. La corporación, así como cuatro ejecutivos anteriores, fueron acusados de violar sanciones y financiar una empresa terrorista. Derivándose de los mismos hechos subyacentes que llevaron al enjuiciamiento en Estados Unidos, el juicio fue la culminación de años de litigio.

Lafarge y sus ejecutivos argumentaron que los pagos realizados a ISIS no tenían base ideológica, sino que eran un gasto empresarial y efectivamente una forma de extorsión. El tribunal rechazó este argumento, encontrando que correos electrónicos y otros documentos no tenían la forma de extorsión, sino que evidenciaban discusiones, negociaciones y acuerdos impositivos; Lafarge parecía mantener autonomía para tomar decisiones y optó por continuar con los pagos. El tribunal también rechazó cualquier intento de los acusados de alegar ignorancia sobre el estado de las organizaciones terroristas y su asociación con la violencia.

Las sentencias impuestas subrayan la caracterización del tribunal del caso. Bruno Lafont, Presidente y Director Ejecutivo de la subsidiaria de Lafarge en Arabia Saudita, fue condenado a seis años de prisión; Christian Herrault, Director General Adjunto de Operaciones de la subsidiaria, fue condenado a cinco años. También se impusieron multas significativas a los ejecutivos y a la corporación. El tribunal justificó las sentencias severas destacando el perjuicio a los intereses fundamentales de la nación.

El caso francés fue un ejemplo innovador de responsabilidad penal corporativa. Las condenas son históricas por tres razones. Primero, al igual que en el enjuiciamiento estadounidense, esta fue la primera corporación internacional importante condenada en Francia por estos tipos de cargos. En segundo lugar, el resultado tuvo un efecto simbólico de gran alcance: la imagen de los ejecutivos corporativos siendo arrestados de inmediato en la sala del tribunal después del veredicto fue impactante. Finalmente, la decisión puede ser un presagio de cambios en el mundo de la rendición de cuentas para las corporaciones involucradas en conflictos armados y crímenes de atrocidades.

El potencial para las implicaciones más amplias de este caso se hace evidente en el lenguaje de los cargos y la decisión. Para establecer el conocimiento de los acusados sobre la naturaleza de los grupos terroristas, el caso incluyó evidencia de atrocidades en conflictos armados. El veredicto enfatizó esta conexión tangible entre los delitos financieros y las actividades terroristas. El juez escribió, â€œal pagar conscientemente sumas extremadamente grandes durante muchos meses a tres organizaciones terroristas, Lafarge SA les permitió expandir su influencia y alimentar sus campañas mortales, lo que finalmente llevó a ataques cometidos en el extranjero y en suelo francés.â€

El contundente veredicto tardó casi cuatro horas en leerse, ya que el juez se esforzó por demostrar a los acusados â€œcómo las decisiones tomadas en [sus] oficinas â€¦ se convirtieron en balas de Kalashnikov, en sangre.â€ Utilizando una retórica que enfatiza las repercusiones violentas de las acciones corporativas, los procedimientos franceses llevaron el lenguaje y los fundamentos legales de los crímenes internacionales ante los tribunales domésticos.

Cuando se toman juntos, los enjuiciamientos de Lafarge en EE. UU. y en Francia demuestran el potencial de un modelo moderno de responsabilidad corporativa, en el cual los tribunales nacionales, en lugar de tribunales internacionales, utilizan la flexibilidad de los estatutos no relacionados con crímenes de guerra para no solo enjuiciar conductas corporativas, sino etiquetarlas como relacionadas con atrocidades. Si bien no es un reemplazo de los enjuiciamientos por crímenes de guerra a nivel internacional, estos casos están invocando la retórica de los crímenes de guerra para subrayar la gravedad y mejorar el efecto disuasorio de las condenas domésticas. Si otras jurisdicciones nacionales están dispuestas a emprender de manera similar casos penales corporativos, lo que emerge es un sistema fragmentario de rendición de cuentas eficiente y efectivo para las corporaciones por conductas en áreas de hostilidades.

Bajo este modelo, los enjuiciamientos nacionales constituyen una opción más factible que los juicios internacionales. Cuando las naciones estén dispuestas a responsabilizar a sus propios ciudadanos y corporaciones, no habrá necesidad de un tribunal internacional. Se pueden evitar problemas de jurisdicción y procedimiento, y los plazos se comprimen considerablemente.

Este modelo de los tribunales nacionales incorporando etiquetas basadas en atrocidades no resuelve todos los problemas de responsabilidad corporativa. El aumento de las persecuciones en los tribunales nacionales conlleva un riesgo inherente de una aplicación global desigual: es probable que se desarrollen disparidades en qué empresas son acusadas, cómo se acusan y qué sentencias reciben. Además, no cierra automáticamente la brecha en la responsabilidad ejecutiva individual.

A pesar de sus limitaciones, el modelo moderno presenta una alternativa para responsabilizar penalmente a las corporaciones por conductas ilícitas en zonas de conflicto. Al proceder en los tribunales nacionales con procedimientos establecidos, incluidos los derechos de los acusados, los casos pueden avanzar de manera más eficiente y predecible. Al incorporar parte de la estrategia legal y la retórica de los juicios tradicionales por crímenes de guerra, los procedimientos nacionales pueden tener el impacto de