La tía del niño venezolano rescatado de los escombros le dice a la BBC que le dará “el calor de una madre”

Dijo que ella y Ana Luz, de 31 años, eran muy cercanas y hablaban todos los días por videollamadas. Su hermana siempre tuvo a Kleiber a su lado.

“Dondequiera que ella fuera, su hijo también iba. Cualquier cosa que Kleiber quisiera, ella lo complacería. Si no tenía dinero, me llamaba: ‘Kleiber quiere esto’ o ‘se está perdiendo esto'”, dijo Andreína.

“Ella es mi hermana mayor y siempre confié en ella y podía contarle mis problemas y siempre que hablaba con ella por videollamada, la niña estaba a su lado”.

Andreína dijo que estaba segura de que su hermana habría estado junto a Kleiber entre los escombros.

Mientras estaba sentada con su sobrino en el hospital, continuaban los desesperados esfuerzos de búsqueda y rescate después de los terremotos.

Se han registrado oficialmente unas 2.295 muertes, pero se espera que la cifra final sea mucho mayor. Se ha reportado la desaparición de decenas de miles y las Naciones Unidas han dicho que están adquiriendo 10.000 bolsas para cadáveres para el país.

Andreína dijo que no había perdido la esperanza de que los padres de Kleiber fueran rescatados.

“Así como encontraron a mi sobrino, tengo fe en que van a encontrar a mi hermana y a mi cuñado”, afirmó.

Mirando afectuosamente a Kleiber, dijo que creía que “él tiene un propósito en el mundo”.

“Cuando este niño crezca, si Dios quiere, esta será su historia”, dijo.

Información adicional de Euridice Ledezma