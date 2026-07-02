Estados Unidos e Irán celebran reuniones separadas en Qatar y acuerdan continuar las discusiones

alternar título Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos – Los negociadores estadounidenses e iraníes se reunieron por separado el miércoles con mediadores qataríes y paquistaníes, y “se lograron avances positivos” y acordaron continuar las discusiones, dijo el anfitrión Qatar.

La próxima reunión se programará “lo antes posible” después del funeral del anterior líder supremo de Irán, el difunto ayatolá Ali Jamenei, dijo en X Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar. El funeral comenzará el sábado en Teherán.

El enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, estaban en Qatar para mantener conversaciones que buscaban un fin permanente de la guerra, junto con el principal negociador de Irán, Kazem Gharibabadi.

Los negociadores pretenden concretar detalles que allanen el camino para que los principales líderes sellen un acuerdo, aunque las diferencias sobre el Estrecho de Ormuz y el Líbano cobran gran importancia.

Un barco encalló en el estrecho mientras utilizaba una ruta no aprobada por Irán, informó el miércoles la televisión estatal de Teherán. El buque fue identificado como un portacontenedores extranjero, sin más detalles.

El informe parecía destinado a subrayar las pretensiones de Teherán de controlar el estrecho, que el mundo ha considerado durante mucho tiempo una vía fluvial internacional. Por él pasó una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural en tiempos de paz.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Irán ha utilizado su capacidad para cerrar la vía fluvial como una fuente clave de influencia, perturbando los mercados globales de energía y otros bienes críticos.

El Estrecho de Ormuz es un punto clave en las conversaciones

Irán y Estados Unidos acordaron, como parte de un acuerdo provisional, permitir el paso de barcos sin pagar tarifas durante 60 días. Pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de los buques y luego cobrar tarifas por el paso, poniendo fin a décadas de práctica en la vía fluvial.

Estados Unidos y muchos estados árabes del Golfo dicen que no aceptarán los cargos. Un esfuerzo de Omán y una agencia de la ONU para lanzar una nueva ruta cerca de la costa de Omán provocó ataques en todo el Medio Oriente el fin de semana pasado, poniendo de relieve las tensiones.

La televisión estatal iraní dijo el miércoles que el barco “encalló con su carga debido a las aguas poco profundas a lo largo de la ruta que había elegido y no pudo continuar navegando”. Dijo que los transportistas debían seguir las instrucciones de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán en el estrecho.

La Armada de la Guardia ha advertido en repetidas ocasiones que “cualquier entrada o salida por rutas distintas a la ‘Ruta de la Autoridad’ en el Golfo Pérsico podría provocar incidentes irreparables”.

El informe no menciona los dos barcos que Irán atacó en los últimos días por atreverse a atravesar el estrecho sin el permiso de Teherán, incluido uno que transportaba petróleo crudo desde Qatar.

Qatar se reúne con ambas partes

Witkoff y Kushner se reunieron el miércoles con el emir gobernante de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y su ministro de Relaciones Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, según un comunicado del gobierno de Qatar.

Las discusiones incluyeron detalles relacionados con el tráfico a través del Estrecho de Ormuz, dijo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, a los periodistas en Estados Unidos.

“Obviamente, estamos preocupados por la cuestión nuclear”, dijo Vance. “Vamos a empezar a hablar de eso”.

Sheikh Mohammed también se reunió con Gharibabadi y otros funcionarios iraníes, y también estuvieron presentes mediadores paquistaníes. Gharibabadi dijo que la delegación iraní no tuvo conversaciones directas con la parte estadounidense, y que sus conversaciones con los mediadores trataron con el Líbano y los planes para devolver algunos de los activos congelados de Irán, informaron los medios estatales iraníes.

El Líbano sigue siendo un tema espinoso en las negociaciones. Irán ha insistido en que cesen todos los combates entre la milicia Hezbollah, respaldada por Irán, y las fuerzas militares israelíes allí.

Irán también ha pedido a Israel que renuncie a las tierras que ahora ocupa en el sur del Líbano. Israel insiste en que debe controlar el territorio y tener vía libre para atacar a Hezbollah, que ha estado lanzando ataques en el norte de Israel.

Más barcos salen del Estrecho de Ormuz

Si bien el tráfico de barcos en el estrecho disminuyó después de los ataques del fin de semana, más países dicen que sus barcos han salido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés dijo el martes que 10 de 11 buques con bandera tailandesa o fletados por operadores tailandeses han salido del estrecho de forma segura. Los funcionarios surcoreanos dicen que todos menos dos de los 26 barcos del país que quedaron varados han salido sanos y salvos.

La Marina estadounidense busca a un miembro de la tripulación de un helicóptero en el Mar Arábigo

En otros acontecimientos del miércoles, un helicóptero de la Armada de los EE. UU. realizó un aterrizaje de emergencia en el Mar Arábigo, dejando a un miembro de la tripulación desaparecido, dijo la Quinta Flota de la Armada en un comunicado.

La Marina dijo que “no había indicios de que la emergencia fuera causada por una acción hostil”. Dijo que el MH-60S Sea Hawk entró al agua a las 3:30 am.

Tres de los cuatro tripulantes del helicóptero fueron rescatados, según el comunicado. La Marina buscaba al tripulante desaparecido.

El comunicado de la Marina no dijo si el avión se hundió o fue recuperado. El helicóptero fue asignado al USS George HW Bush, uno de los dos portaaviones desplegados en aguas frente a Irán.