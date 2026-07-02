Khashaba de Nagraj Manjule revela avance, fecha de lanzamiento mundial desde Jio Studios (EXCLUSIVO)

Jio Studios y Aatpat Productions han revelado un avance y la fecha de estreno mundial de la película “Khashaba” del cineasta indio Nagraj Manjule.

El drama deportivo biográfico en marathi cuenta la historia del luchador olímpico indio Khashaba Dadasaheb Jadhav.

La película marca el regreso de Manjule al cine en marathi después de su galardonada película “Fandry” y su exitosa película “Sairat” de 2016. Viene después de su debut en hindi de 2022 “Jhund”, protagonizada por Amitabh Bachchan, y su serie de Prime Video “Matka King”, protagonizada por Vijay Varma, que se estrenó a principios de este año. Jio Studios, que previamente respaldó la duología “Dhurandhar”, que se encuentran entre las películas indias más taquilleras de todos los tiempos, y “Raja Shivaji”, que es la película en marathi más taquillera de todos los tiempos, está produciendo junto a Aatpat Productions.

“Khashaba” se centra en el ascenso del luchador desde los tradicionales akharas de Maharashtra, o fosas de lucha enlodadas, hasta una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952, convirtiéndolo en el primer medallista olímpico individual de la India independiente. El avance, que debutó en cines antes de su lanzamiento digital, muestra el mundo de la lucha competitiva en el contexto de una India recién independiente.

La película cuenta con una banda sonora de los compositores Ajay-Atul. La identidad del actor que interpreta a Jadhav aún no ha sido revelada. El elenco de apoyo incluye a Jitendra Joshi, Mahesh Manjrekar, Girish Kulkarni, Vaibhav Mangale, Chhaya Kadam y Gargee Kulkarni. También participan Vaibhav Mangale, Chhaya Kadam y Gargee Kulkarni, completando una película que une los instintos narrativos de Manjule con una historia de la historia deportiva nacional.

Jyoti Deshpande y Gargee Kulkarni están produciendo “Khashaba”, con Manjule como director.

“Khashaba” se estrena en cines en todo el mundo el 1 de enero de 2027.

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