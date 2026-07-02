Argentina vs. Cabo Verde – predicción, noticias del equipo, alineaciones

Copa del Mundo 2026 Argentina, co-favorita, se enfrentará a Cabo Verde, debutante en la competición, en el Hard Rock Stadium de Miami en el choque de dieciseisavos de final del viernes.

La Albiceleste fue uno de los tres equipos de la fase de grupos que se mantuvo inmaculada y se enfrenta a los Tiburones Azules, cuya resistencia defensiva ya ha producido dos porterías a cero en tres partidos.

Vista previa del partido

Es impresionante pensar que la última derrota de Argentina en un partido eliminatorio en cualquier torneo se produjo hace siete años en Belo Horizonte, donde cayó en las semifinales de la Copa América 2019 ante su feroz rival Brasil.

Desde esa derrota por 2-0, Lionel Scaloni ha guiado a La Selección a un par de títulos de Copa en 2021 y 2023, a ambos lados de una carrera histórica hacia el triunfo en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.

Los campeones del mundo han mostrado pocos signos de desaceleración en América del Norte, con los favoritos antes del torneo ganando los tres partidos de la fase de grupos, un hazaña que compartieron con los coanfitriones México y una Francia repleta de estrellas.

Ni siquiera Lionel Messi, de 39 años, ha dado señales de ceder: el delantero del Inter Miami ya ha marcado seis goles, aunque actualmente está empatado con Kylian Mbappé, que ha jugado un partido más.

Siete años después de perder ante Brasil en las semifinales de la Copa América 2019, Messi y sus compañeros buscan extender la racha de 10 victorias consecutivas del equipo en su competencia continental y la Copa del Mundo.

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Cabo Verde enfrenta la perspectiva de romper la racha general de victorias de La Albiceleste y la secuencia de triunfos en el fútbol eliminatorio (ambas de 10), pero el equipo de Bubista no debería tener nada que temer.

Uno de los cuatro debutantes en la fase final de 2026, junto con Curazao, Jordania y Uzbekistán, sólo los Blue Sharks lograron pasar a la primera ronda eliminatoria.

De hecho, abrieron nuevos caminos jugando de diferentes maneras: maniatando a España en su primer partido de la Copa del Mundocon Vozinha al frente y en el centro, respondiendo al revés que supuso empatar a Uruguay por 2-2 en un partido en el que lideraban 1-0 y perdían 2-1 y aguantó a Arabia Saudita en un segundo encuentro sin goles.

Si bien son los goleadores más bajos entre los 32 equipos en la fase eliminatoria, la firmeza defensiva de los Blue Sharks les resulta muy útil contra cualquier oponente en el fútbol eliminatorio.

Tendrán que mantenerse compactos sin posesión y limitar a los campeones del mundo como lo hicieron con España en su debut en el torneo, pero es un desafío que Bubista aceptará de frente mientras los Tubaroes Azuis buscan una victoria histórica a expensas de Argentina.

Estado de forma del Mundial de Argentina:

Forma de Argentina (todas las competiciones):

Estado de forma de Cabo Verde para el Mundial:

Forma de Cabo Verde (todas las competiciones):

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Habiendo comenzado el éxito sobre Jordan en el banco, Messi y Alexis Mac Allister deberían regresar al XI, mientras que Rodrigo De Paul, que estaba descansado, probablemente juegue desde el principio.

Messi ha marcado seis de los ocho goles de Argentina en Norteamérica, lo que representa el 75% de los goles de los campeones defensores mientras continúan su viaje para retener su corona.

Aún así, otros jugadores del grupo deben dar un paso al frente si el equipo de Scaloni quiere tener éxito, algo que Lautaro Martínez (38 goles), Julián Álvarez (14 goles) y Enzo Fernández esperan hacer en las etapas decisivas del Mundial.

Aunque Cristian Romero parecía haberse lesionado la rodilla en la victoria sobre Austria, el central de la vieja escuela se encuentra bien y debería regresar al equipo a expensas de Nicolás Otamendi.

Los Blue Sharks se enfrentaron a un susto antes de su último partido del grupo después de que Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro y Kevin Lenini parecieron sufrir lesiones; sin embargo, sólo un problema muscular de Arcanjo ha mantenido al mediocampista fuera desde entonces, mientras que los otros dos están presentes.

Si bien Dailon Rocha Livramento marcó cuatro de los 16 goles del equipo en la fase de clasificación, el delantero aún no ha estrenado su cuenta en el escenario mundial.

Sin embargo, la cuenta total de seis goles de Livramento para la selección nacional palidece en comparación con los 22 de Ryan Mendes y está a tres de los 10 de Garry Rodrigues.

Posible alineación titular de Argentina:

E. Martínez; Molina, Romero, Lisandro M., Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi, Lautaro M.

Posible alineación inicial de Cabo Verde:

Voz; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Liberación

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Nosotros decimos: Argentina 2-0 Cabo Verde

Sólo Francia ocupa un lugar más alto que Argentina en nuestro Guía de apuestas del Mundial antes del encuentro del actual campeón contra Cabo Verde.

Mientras que los Blue Sharks han frustrado a dos de sus tres oponentes hasta ahora, los pesos pesados ​​sudamericanos cuentan con un hombre: Messi, y uno de los mejores jugadores de este deporte probablemente marque la diferencia en Miami el viernes.

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