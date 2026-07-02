¿El fútbol necesita a la FIFA y su Mundial?

Los ojos del mundo están, una vez más, pegados a la Copa del Mundo. De manera abrumadora, están en el récord goleador de Lionel Messi, un portero caboverdiano que saltó a la fama o en clips virales de aficionados.

Es una desviación familiar y comprensible de la atención de los temas que dominaron la preparación. A muchos fanáticos argentinos se les negaron visas para asistir al torneo y ver a Messi hacer historia, a la madre de Vozinha solo se le concedió una exención de visa para el país después de los actos heroicos de su hijo para Cabo Verde y los fanáticos filmados son a menudo los pocos afortunados lo suficientemente ricos como para pagar precios escandalosos de las entradas.

La relación entre Infantino y Trump ha erosionado la confianza en la FIFA

La decisión de otorgar al presidente estadounidense Donald Trump el Premio de la Paz inaugural de la FIFA en diciembre pasado, poco antes de que comenzara una guerra con Irán, participante del torneo, fue supuestamente unilateral y ha erosionado aún más la confianza tanto dentro como fuera de la organización.

Donald Trump recibe el primer premio de la paz de la FIFA Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

El próximo torneo tendrá partidos en Europa, África y Sudamérica para permitir que la FIFA conceda el torneo de 2034 a Arabia Saudita sin oposición y Infantino superará el límite habitual del mandato presidencial de 12 años.probablemente sin oposición, la frustración con la FIFA está en su punto más alto, según muchos observadores. ¿Pero se puede hacer algo?

¿Cómo mantiene la FIFA su poder?

La FIFA es responsable del desarrollo global del juego, pero también actúa como su operador comercial, un sistema que muchos expertos en gobernanza cuestionan.

La Copa Mundial es su principal motor financiero, aunque la Copa Mundial de Clubes recientemente renovada y ampliada es ahora otro contribuyente clave. Esa competencia ha generado quejas generalizadas de los jugadores y los sindicatos de jugadores sobre un calendario congestionado que presenta demandas irrazonables.

“No creo que se escuche mucho a los jugadores, si soy totalmente honesto”, dijo el delantero del Bayern Munich e Inglaterra Harry Kane antes del evento del año pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo al frente y al centro cuando el Chelsea levantó el trofeo de la Copa Mundial de Clubes del año pasado. Imagen: Seth Wenig/AP/Picture Alliance

Estructuralmente, cada una de las 211 naciones miembros (que se encuentran en seis federaciones continentales) obtiene un solo voto para presidente cada cuatro años. Luego, estas asociaciones miembro reciben una recompensa financiera, en mayor o menor grado, a través de diversos planes y programas.

“La dimensión comercial es la base del sistema de poder de la FIFA. Los presidentes utilizan el dinero para acumular y consolidar su poder”, dijo a DW Miguel Maduro, ex presidente del Comité de Gobernanza y Revisión de la FIFA. Fue despedido del cargo en 2017 después de intentar hacer cumplir las reglas de neutralidad política con respecto a Rusia.

“Es lo que respalda el sistema de clientelismo mediante el cual los presidentes recompensan a quienes les son leales y castigan a cualquiera que se atreva a criticar algo. Explica por qué los presidentes en ejercicio nunca son desafiados y permanecen en el poder indefinidamente”.

¿Pueden la política y la UE obligar a la FIFA a cambiar?

Al igual que Maduro, Nick McGeehan, de la ONG de derechos humanos FairSquare, está de acuerdo en que cualquier reforma tendría que imponerse a la FIFA. Y como los países miembros individuales no están incentivados ni son capaces de impulsar el cambio, está pidiendo a la Unión Europea que emprenda la lucha.

“Requiere intervención política. No hay otra manera de arreglar la FIFA”, dijo a DW.

“Creo que el ejemplo más obvio sería la Unión Europea, que podría regular y gobernar el deporte de la misma manera que regula otras cosas como las grandes tecnologías”.

Fair Square presentó una denuncia ante la Sala de Instrucción ante la Comisión de Ética de la FIFA sobre los tratos de Infantino con Trump mientras que, por separado, el grupo de aficionados Football Supporters Europe (FSE) y el grupo de defensa Euroconsumers presentaron una queja sobre los precios de las entradas ante la Comisión de la UE poco antes de la Copa del Mundo.

Un portavoz de la Comisión no quiso aclarar si la UE podría enfrentarse a la FIFA y se limitó a decir a DW que la queja del FSE y de Euroconsumers se está tramitando “según nuestros procedimientos habituales”.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico del Mundial durante la fase de grupos de 2026 Imagen: María Lysaker/IMAGN Images/REUTERS

Cuando se le preguntó si podrían intervenir en las diversas prácticas cuestionables en materia de entradas para el Mundial, el portavoz confirmó que las leyes de la UE “no regulan los niveles de precios de bienes y servicios, como las entradas para eventos”. Pero añadió que: “Los comerciantes deben informar adecuadamente a los consumidores sobre el precio total de sus ofertas y evitar prácticas comerciales engañosas, como hacer reclamos de precios iniciales atractivos para boletos que no están disponibles o técnicas de venta de presión mientras los consumidores esperan en la cola virtual”.

Aunque hasta el momento la acción política definitiva es escasa, McGeehan mantiene la esperanza.

“Habrá un político en algún lugar que reconozca el valor político de enfrentarse a la gente y tratar de hacerla responsable. Y me parece una perspectiva bastante emocionante, porque creo que es inevitable en este momento”.

¿Podrían las tensiones entre la UEFA y la FIFA forzar una ruptura?

Si bien opera bajo el paraguas de la FIFA, existen tensiones latentes entre la FIFA y la poderosa federación europea, la UEFA. Quedaron al descubierto cuando la UEFA contrató al árbitro somalí Omar Artan para la final de la Supercopa, días después de que se le negara la entrada a Estados Unidos para oficiar en la Copa del Mundo.

“El fútbol está hecho para conectar a las personas”, afirmó el Presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Árbitro somalí niega la entrada a Estados Unidos antes del debut en el Mundial Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

El año pasado, los delegados de la UEFA abandonaron el Congreso de la FIFA, acusando a Infantino de priorizar “intereses políticos privados” después de llegar tarde de una gira diplomática por Oriente Medio junto a Trump.

“Hay tensiones entre la UEFA y la FIFA, y la UEFA es una confederación enorme y tiene el año de algunas de las naciones futbolísticas más grandes e históricas. Así que si hubiera alguna forma de ruptura dentro del fútbol, ​​tendría que venir de la UEFA o de una serie de naciones de la UEFA que se unieran”, dijo a DW Geoff Walters, profesor de negocios deportivos en la Universidad de Liverpool en el Reino Unido.

“Pero en el contexto de la política del fútbol es difícil poner la cabeza por encima de ese parapeto porque te derriban. Si dices algo, ¿qué significa? ¿Va a perjudicar tus posibilidades de albergar competiciones, que pueden ser beneficiosas? ¿Significa que estás excluido de la comunidad internacional?”.

Alemania es un ejemplo de ello. Después de que el equipo se tapara la boca en un gesto político en su primer partido en Qatar, el equipo y la federación han retrocedido en su apoyo a causas políticas, posiblemente con una candidatura para albergar la Copa del Mundo 2034 o 38 en mente.

La propia UEFA tuvo que lidiar con la amenaza de una Superliga separatista impulsada por clubes de élite en 2021 y los problemas legales que siguieron. Maduro dijo que la organización “sufre los mismos defectos de gobernanza que la FIFA, aunque de una manera menos obvia y radical”.

¿Qué hay en una ruptura de la FIFA para el resto del mundo?

La posición de la UEFA ante el resto de las federaciones del mundo también puede haber sido debilitada por los recientes comentarios de Ceferin de que la Copa del Mundo ampliada hace que muchos partidos sean “completamente carentes de interés”. Una coalición de 13 asociaciones de fútbol de África y Asia dijo que “rechazan firmemente” los comentarios reportados por Zurnal 24 en la Eslovenia natal de Ceferin.

El prestigio y el poder de Europa y América del Sur, particularmente Brasil y Argentina, tampoco son tan fuertes como podría parecer en comparación con la base de poder de Infantino en Asia y África. Walters dijo que ésta es otra razón por la que una ruptura parece una posibilidad lejana.

Cabo Verde obtuvo empates contra España, Uruguay y Arabia Saudita Imagen: Marco Bello/REUTERS

“Si estuviera encabezado por naciones líderes, ¿qué pasaría con las naciones más pequeñas del mundo? ¿Qué pasaría con su capacidad para desarrollar el fútbol en sus países?

“Eso es parte del desafío que estamos viendo en el deporte global, no sólo en el contexto de la Copa del Mundo, sino en el contexto de muchas ligas deportivas, donde se ve a los equipos más grandes comenzando a buscar empujar y separarse. Quieren mantener la porción más grande del pastel, de los ingresos comerciales y de los ingresos que ingresan a ese deporte”.

¿Está la FIFA llegando a áreas que otros no pueden?

Mientras muchos otros cuestionan esas motivaciones comerciales, Infantino insiste en que son por el bien común.

“Cada dólar que generamos vuelve al fútbol”, dijo a los periodistas en vísperas del torneo. “Si vendiéramos nuestros derechos de televisión de pago, como todos los demás, generaríamos cuatro veces más ingresos. Y podríamos regalar todas las entradas, pero igualmente acabarían en el mercado negro”.

“Como presidente de la FIFA, tenemos que lograr un equilibrio. Invertimos en países donde nadie más lo hace: Sudán del Sur y Bután. Nadie más está haciendo esto”.

Por ahora, eso es cierto. En términos futbolísticos, nadie más tiene el mandato ni el dinero. Y, dado lo profundamente arraigada que está la FIFA en el deporte, las posibilidades de una ruptura parecen escasas. Y aunque el descontento rara vez ha sido mayor, a menos que una federación, una alianza de países o un individuo prominente se haga cargo de la situación, las posibilidades de reforma parecen sólo marginalmente menos escasas que antes.

Editado por: Chuck Penfold