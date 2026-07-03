Olivia Rodrigo extiende reinado en las listas en Australia.

Olivia Rodrigo sigue siendo la reina de la lista de álbumes de Australia con “You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love” entrando en la tercera semana en el primer lugar, mientras que “Choosin’ Texas” de Ella Langley se asegura una cuarta semana no consecutiva en la cima de la lista de sencillos nacional.

Con su último título, Langley continúa la racha dominante de artistas femeninas en la lista de sencillos de ARIA, un fenómeno que ya lleva casi un año.

Según ARIA, las artistas femeninas han ocupado el primer lugar cada semana este año, incluyendo la colaboración de Olivia Dean con Sam Fender, “Rein Me In”. La última vez que un artista masculino en solitario alcanzó la cima de la lista de sencillos fue a fines de julio del año pasado, cuando Justin Bieber con “Daisies” logró una semana en el primer lugar.

Con Rodrigo manteniendo su rápido ritmo en la lista de álbumes de ARIA esta semana, publicada el viernes 3 de julio, el debut más destacado pertenece a Muse con “The Wow! Signal”, el décimo álbum de estudio del trío británico de rock alternativo. Entra nuevo en el puesto número 2. Matt Bellamy y compañía han llegado al top 10 con siete álbumes, incluyendo cuatro en el primer lugar: “Black Holes and Revelations” (2006), “The Resistance” (2009), “Drones” (2015) y “Will Of The People” (2022).

También nuevo en la lista de álbumes está The Pretty Reckless con “Dear God”. Entra en el puesto número 7, marcando la cuarta aparición en el top 40 para la banda de rock estadounidense después de “Going To Hell” (No. 20 en 2014), “Who You Selling For” (No. 33 en 2016) y “Death By Rock And Roll” (No. 15 en 2021).

La cantante y compositora local Kita Alexander logra su mejor posición en su carrera con su segundo álbum “Rage”, debutando en el puesto número 11. Esto supera fácilmente el puesto número 61 de su álbum debut “Young In Love”, lanzado en 2024.

Otra artista de Brisbane, la poderosa vocalista Katie Noonan, ganadora de cuatro premios ARIA, debuta en el puesto número 20 en la lista de álbumes de ARIA con “Alone But All One”, su trigésimo álbum de estudio. Como miembro de George, Noonan llegó al número 1 en 2002 con “Polyserena”.

Más abajo en la lista, una serie de nuevas llegadas de Toby Fox (“Deltarune Chapter 5 – Original Game Soundtrack” en el puesto 41), Justin Bieber (“SWAG Live From Coachella – Weekend I” en el puesto 46) y Go-Jo, el representante de Australia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2025, con “The Go-Jo Variety Show” en el puesto 48.