Chris Froome: se retira el cuatro veces ganador del Tour de Francia

Froome pertenece a la historia como el segundo ganador más exitoso del Tour de Francia, con cuatro victorias junto con la actual leyenda moderna Tadej Pogacar de Eslovenia.

Nacido en Nairobi, Kenia, de padres británicos, Froome cambió de nacionalidad en 2008 y fichó por el Team Sky en 2010 como parte del proyecto de alto presupuesto de Sir Dave Brailsford de ser el primer equipo británico en ganar el Tour de Francia.

Además de dominar el maillot amarillo, Froome también ganó medallas de bronce en contrarreloj para Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, así como bronce en contrarreloj en el Campeonato Mundial de Ruta en Bergen, Noruega, en 2017.

Como parte de sus logros en el Gran Tour, ganó dos etapas del Giro de Italia y cinco etapas de la Vuelta, además de ganar tres ediciones del Criterium du Dauphine.

Pero fue la carrera más importante de este deporte, el Tour de Francia, para la que Froome se salvó.

Froome fue el beneficiario del famoso ‘Sky Train’, una versión ultradisciplinada de quemar a los miembros de un equipo de ciclismo de ruta a un ritmo que ninguno de sus competidores podía soportar, gracias en parte a un régimen de acondicionamiento físico y un enfoque científico que el deporte no había visto antes.

Froome dijo una vez: “Sabía que tenía la oportunidad de causar un gran impacto en este deporte cuando comencé a entrenar con equipos italianos. Terminaban un recorrido y luego tomaban cerveza y pizza”.

Pero a pesar de lo clínicas que fueron sus victorias con el Team Sky, la habilidad de carrera de Froome a menudo marcó la diferencia.

En el Tour de 2016, descendió a un ritmo vertiginoso, agachándose sobre el tubo superior de su bicicleta en una posición “súper doblada”, mientras seguía pedaleando, para adoptar la posición más aerodinámica, una técnica ahora prohibida por motivos de seguridad.

Su mejor momento podría haber llegado durante la victoria en el Giro de Italia de 2018, después de una remontada que incluyó ganar la etapa 19 por una asombrosa diferencia de tres minutos.

Froome nunca pareció recuperarse por completo de su accidente de 2019, y gran parte de su tiempo con el equipo israelí lo vio sufrir complicaciones por las lesiones que sufrió, que incluyeron una fractura de fémur y cadera.

Su mejor resultado fue un distante tercer puesto en la etapa 12 del Tour de Francia 2022, en la que Tom Pidcock consiguió la victoria en la cima del Alpe d’Huez tras su famoso descenso a alta velocidad desde el Col du Galibier.

Después de 2022, Froome nunca volvió a la carrera que tanto significó para él y por la que se le recuerda con tanto cariño.