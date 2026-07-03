Portugal sobrevive al último drama para vencer a Croacia

COLE BURSTON/AFP

Cristiano Ronaldo anotó el primer gol de su carrera en eliminatorias de la Copa Mundial, Gonçalo Ramos anotó un cabezazo en el tiempo de descuento y Portugal consiguió un descanso en el último segundo por fuera de juego para vencer a Croacia 2-1 el jueves y preparar un choque de octavos de final con España.

Croacia parecía haber empatado al final, dejando a Ronaldo abatido en el banquillo, pero el último intento fue anulado fuera de juego después de una revisión del árbitro asistente por video, lo que provocó que los seguidores del equipo en el extremo sur del estadio de Toronto llenaran la cancha con escombros.

“Es difícil porque es un partido, si no ganas, te vas a casa”, dijo Ramos. “Pero a mí, especialmente, me encantan ese tipo de momentos, me encantan ese tipo de juegos, quiero jugar todos los partidos así, quiero estar en el gran momento”.

Fue Josko Gvardiol quien pensó que había empatado para Croacia en el minuto 103, pero una revisión mostró que el balón había tocado a Igor Matanovic en el camino, lo que puso a Gvardiol en fuera de juego.

Ronaldo, de 41 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar en la fase eliminatoria de una Copa del Mundo cuando disparó a casa desde el punto penal para igualar a Portugal en el minuto 68 de un partido vibrante antes de que el suplente Ramos superara a los defensores croatas en el cuarto minuto del tiempo de descuento.

El gol de Ronaldo, que fue eliminado del partido por el técnico Roberto Martínez en el minuto 81, fue el primero en un partido eliminatorio de la Copa del Mundo.

Ivan Perisic había puesto a Croacia al frente cuando derribó un pase de Josip Stanisic y disparó con frialdad al segundo palo en el minuto 53, cuando el juego se abrió considerablemente con una increíble acción de ida y vuelta.

PORTUGAL DOMINA LA PRIMERA PARTE

Portugal dominó la posesión en la primera mitad, pero tuvo problemas para aprovechar sus oportunidades en una noche en la que la brisa del lago Ontario ofreció un respiro del calor sofocante que cubrió la ciudad durante gran parte del día.

Ronaldo, fuertemente abucheado por los aficionados croatas cada vez que tocaba el balón, no logró cabecear un centro temprano de Pedro Neto y luego él y Bruno Fernandes no pudieron aprovechar un centro profundo de Joao Cancelo.

Croacia, subcampeona del mundo en 2018 y tercera en 2022, salió rugiendo de la reanudación y tuvo a Portugal en la retaguardia cuando Mateo Kovacic recogió un balón suelto y atravesó a los defensores, pero su disparo pegó en el costado de la red poco antes de que abrieran el marcador.

Nikola Vlasic pensó que tenía el segundo de Croacia, pero fue anulado en fuera de juego después de meter el balón antes de que Portugal regresara al campo donde Rafael Leao disparó desde fuera del área que se estrelló en el travesaño.

Ronaldo casi anotó cuando lanzó fríamente el balón por encima del portero Dominik Livakovic y lo metió en la red, pero fue anulado por fuera de juego.

El capitán de Portugal finalmente tuvo su momento en el minuto 68 cuando disparó un penalti justo al centro de la portería después de que Vlasic derribara a Renato Veiga en el área.

EMOCIONADO RONALDO SE PONE LA CAMISETA DE JOTA DESPUÉS DEL PARTIDO

Portugal salió al campo con gran pesar cuando el partido se jugó un día antes del primer aniversario de la muerte de su delantero Diogo Jota en un accidente automovilístico.

Una imagen de Jota con su camiseta número 21 se mostró en los paneles de video del Estadio de Toronto después de tocar el himno nacional de Portugal. La afición portuguesa aplaudió a Jota en el minuto 21.

Después del partido, un emocionado Ronaldo se puso la camiseta roja con el número 21 de Jota mientras luchaba por contener las lágrimas.

“Ganamos para nosotros, Diogo y Portugal. Vamos”, publicó Ronaldo en su cuenta oficial de Instagram.

El último partido de la exhibición mundial disputado en Toronto fue un choque de marquesina entre europeos en el que dos maravillas eternas se enfrentaron y fue Ronaldo quien mantuvo vivas sus esperanzas de una elusiva Copa del Mundo, mientras que Luka Modric tuvo que reflexionar sobre su futuro internacional.

Portugal y Croacia tienen poblaciones masivas de diáspora en el área metropolitana de Toronto y miles de sus seguidores desafiaron un calor sofocante mientras bailaban hasta el estadio para el muy esperado primer encuentro de la Copa Mundial entre las dos naciones.

Para cuando comenzó el juego, la temperatura había bajado considerablemente desde el máximo del día anterior de 37 grados Celsius (98,6 grados Fahrenheit), lo que convenció a los funcionarios a cancelar una fiesta de observación afuera del Ayuntamiento de Toronto.

Portugal se enfrentará a España el lunes en Dallas y el ganador jugará contra Bélgica o Estados Unidos en los cuartos de final.