Memoria sobre ideología

Con artículos que abarcan desde los legados de la ocupación y el exilio hasta el arte contemporáneo, la poesía, la historia urbana y las ansiedades en torno a la inteligencia artificial, el número actual de Kultūros Barai (Lituania) nos recuerda que el arte y la cultura no solo sobreviven a las convulsiones políticas, tecnológicas e históricas: ayudan a las sociedades a dar sentido a ellas y, en ocasiones, se convierten en catalizadores de cambio.

Estética de la IA A medida que la IA avanza a pasos agigantados y la humanidad avanza a la par, ¿cómo podemos asegurarnos de que vamos en la dirección correcta? Evalina Biliunaite ofrece una perspectiva refrescante sobre el impacto de la IA en el arte y la mente humana. En lugar de empobrecer el pensamiento, argumenta, la IA simplemente amplifica lo que ya está presente en nosotros: superficialidad o profundidad, descuido o precisión, el deseo de impresionar o auténtica disciplina intelectual.

Biliunaite, quien diseñó la llamativa portada de esta edición, insiste en que provocar a una IA no es un sustituto de la creación artística, sino solo una etapa en el proceso creativo, porque “cada acto creativo genuino comienza en la mente humana” —la tecnología simplemente ayuda a realizar esa visión.

Herencia urbana Basándose en tres cartas de sus propios archivos, Vergilijus Žepaitis narra la larga lucha contra la eliminación del patrimonio urbano en Vilna durante los últimos años del crepúsculo de la Lituania soviética. En ese momento, la URSS se deslizaba hacia la bancarrota y se estaban dando los primeros pasos de la perestroika. En Moscú, la protección del patrimonio fue proclamada con gran pompa. Sin embargo, en Vilna, la realidad era muy diferente.

La primera carta denuncia “la mutilación del conjunto urbano único en la calle Tilto” y exige que los responsables sean castigados y el edificio restaurado. Pronto, las cartas de los residentes de Vilna defendiendo el Casco Antiguo inundaron las redacciones de los periódicos, obligando a las autoridades, aunque brevemente, a honrar los tan aclamados principios de apertura y patrimonio.

Protestas recientes contra nuevas demoliciones no fueron recibidas con diálogo, sino con excavadoras, y pronto se instaló un sentimiento de desesperanza. “La ‘Casa Dobušinskis’ había sido salvada”, escribe Žepaitis, “pero la actitud general hacia el patrimonio cultural seguía sin cambios”.

Sin embargo, algo había cambiado. A medida que los ciudadanos luchaban por cada fragmento —o ladrillo— de su patrimonio urbano, el movimiento más amplio por la reactivación nacional comenzaba a cobrar impulso. “En Lituania, nadie hablaba de proteger la cultura soviética, ya que los lituanos habían comenzado a luchar por el derecho a ser ellos mismos, por su identidad nacional”.

Pasando a la Lituania independiente, Žepaitis argumenta que la lucha no ha desaparecido, simplemente ha cambiado. Lituania ya no está gobernada por un poder ocupante anónimo, pero el patrimonio ahora enfrenta presiones diferentes —desde la transferencia de responsabilidades institucionales hasta la influencia del capital privado. Más que nunca, argumenta, recae en los ciudadanos exponer la injusticia y responsabilizar a quienes están en el poder.

Rastros del pasado Martynas Purvinas también examina a Lituania a través de la lente de la urbanidad, ofreciendo un amplio panorama histórico del paisaje urbano del país y mostrando cómo siglos de fronteras cambiantes, ocupaciones militares y convulsiones políticas han dado forma (y a menudo sofocado) el desarrollo de su cultura urbana.

A lo largo de su historia, Lituania ha estado en la encrucijada entre Oriente y Occidente, una posición reflejada en su ADN urbano. “Durante mucho tiempo, el territorio de la Lituania actual ocupó un punto intermedio entre Oriente y Occidente y nunca se convirtió en el centro de una civilización urbana independiente propia”.

Purvinas ofrece un recorrido rápido por el pasado turbulento de Lituania, desde el Gran Ducado de Lituania y la Mancomunidad Polaco-Lituana hasta la independencia, las ocupaciones del siglo XX y el período de posguerra soviético, revelando cómo cada régimen sucesivo remodeló no solo sus ciudades, sino también las comunidades que les daban vida.

Su tono a menudo es nostálgico, mientras reflexiona sobre lo que podría haber sido la cultura urbana de Lituania si las sucesivas ocupaciones, particiones y migraciones forzadas no hubiesen interrumpido su desarrollo. A principios de 1941 se produjo la repatriación de personas de ascendencia alemana de Lituania a Alemania; el 14 de junio comenzaron las primeras deportaciones masivas soviéticas a Siberia. Comunidades urbanas enteras desaparecieron.

Sin embargo, la memoria resultó más resistente que la ideología. Las autoridades soviéticas podían nacionalizar edificios, rebautizar calles e intentar remodelar las ciudades a su imagen, pero no podían erradicar por completo el patrimonio de la nación. “Los residentes urbanos de larga data recordaban tiendas de la era Smetona llenas de todo tipo de productos: los ocupantes no podían lograr borrar los rastros de la vida que existía antes”.

Fragmentos del padre En su ensayo personal, Dalia Vabalienė ofrece “fragmentos” de la Lituania de la posguerra, entrelazando recuerdos de su madre, extractos de cartas, documentos oficiales y sus propios recuerdos para reconstruir el “camino de sufrimiento” de su padre.

Uno de los organizadores del Levantamiento de junio de 1941 y miembro del Estado Mayor Militar del Frente de Activistas Lituanos (LAF), su padre fue arrestado, deportado, torturado y finalmente ejecutado por la NKVD cuando aún era un bebé. Determinada a descubrir qué fue de él después de su arresto, Vabalienė se dedicó a compilar su propio “archivo”: direcciones, cartas, fotografías, testimonios de familiares y compañeros de prisión, y relatos de historiadores.

El ensayo concluye con una advertencia contra la nostalgia por el pasado soviético. Vabalienė cuenta una vieja broma: un centenario, al preguntársele bajo qué gobierno la vida en Lituania había sido mejor, responde: “Bajo el Zar, hijo mío, bajo el Zar. Yo era joven entonces, y las chicas eran bonitas”.