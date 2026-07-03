Titulares cívicos del condado de Orange antes del 250 aniversario de EE. UU.

Una gran cantidad de ciudades en todo el Condado de Orange están organizando festivales, desfiles y espectáculos de fuegos artificiales para conmemorar el 250 aniversario del país en este Día de la Independencia.

Esto se produce cuando muchas ciudades están tomando medidas más enérgicas contra los fuegos artificiales ilegales, y algunas están adoptando medidas para multar a los propietarios donde se encienden los pirotecnia, mientras que otras ciudades utilizan drones policiales para ayudarlos a imponer multas.

Mientras tanto, los líderes sindicales que representan a los empleados del condado están planteando serias dudas sobre el hecho de que los trabajadores no reciban un aumento, ya que la Junta de Supervisores de OC se dio un aumento salarial del 25% a fines del año pasado. Mientras tanto, el condado se enfrenta a un déficit presupuestario de 75 millones de dólares, apoyándose en las reservas para rescatar el gasto.

Si bien los supervisores están de vacaciones hasta agosto, una encuesta de UC Irvine encontró que la mitad de los residentes de OC dicen que el gobierno del condado ha sido secuestrado por grandes intereses y ya no sirve al residente promedio, escribe el editor y editor en jefe de Voice of OC, Norberto Santana Jr.

Santana Jr. también señala que el Fiscal de Distrito de OC se unió al Tesorero-Recaudador de Impuestos de OC para criticar públicamente el proceso presupuestario de los supervisores este año, y el fiscal principal del condado criticó la falta de alcance comunitario y aportes de los residentes.

A medida que este año aumentan los accidentes, las lesiones, las muertes y los cargos por poner en peligro a niños con bicicletas eléctricas, Buena Park y Placentia se están uniendo a una lista cada vez mayor de ciudades del Condado de Orange que buscan reforzar las leyes locales sobre bicicletas eléctricas.

Westminster está pidiendo a GKN Aerospace que reembolse a los residentes y empresas afectados por el tanque químico de la compañía que casi explotó el fin de semana del Día de los Caídos, lo que obligó a evacuar a 50.000 personas.

Está previsto que una histórica pista de patinaje en Orange cierre sus puertas el próximo mes mientras el propietario busca remodelar el terreno para convertirlo en vivienda, algo que las ciudades de todo el estado están luchando por construir frente a los mandatos de vivienda.

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