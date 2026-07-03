Drama de guerra Peluru Senja: El Fantasma y la Pistola bloquea la fecha de estreno en Malasia, lanza tráiler (EXCLUSIVO)

El primer tráiler de “Peluru Senja: The Ghost & the Gun” ha llegado junto con la confirmación de un estreno teatral en Malasia el 28 de agosto, coincidiendo con el fin de semana del Día de la Independencia del país.

El distribuidor local MSK Cinemas se encargará del lanzamiento.

La película en idioma Bahasa Malaysia es el tercer filme del director de origen indio radicado en Singapur, Anshul Tiwari, cuyos créditos anteriores incluyen “Before Life After Death” y “Bayaar”. El guion fue escrito por Abhi Kumar. Los productores son Debasmita Dasgupta, Tim Willrich, Bo H. Holmgreen y Mikail Chowdhury, con Jessie White de Misfit Studios como productora ejecutiva junto a Mohsen Ashraf de Friendly Felix Studios, Tanveer Ali, Amreen Bashir de Amra Bangladeshi y Tahmid Khan de Auras.

Ubicada en 1948 en Malasia en los años volátiles que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial, la película sigue a un soldado malayo y a un soldado británico que quedan atrás después de la retirada del ejército británico. Juntos deben enfrentar sus historias de guerra mientras protegen a un pueblo amenazado por rebeldes armados.

El premiado actor malasio Fabian Loo, conocido por “Rain Town” y “One Cent Thief”, encabeza el elenco junto a Hazman Al-Idrus. Se les unen el aclamado actor indonesio Asmara Abigail (“Stone Turtle”, “Impetigore”) y el actor estadounidense Brett Tutor (“Monsters of Man”).

Tiwari dijo: “Tenemos muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero raramente se centran en personas de esta región ni vemos el impacto de la retirada británica y el caos posterior. El guion de Abhi Kumar ofreció la oportunidad perfecta para explorar un tema que me atrapó: el trauma psicológico que llevan los sobrevivientes de la guerra”.

La producción contó con talento y equipo de seis países. Dasgupta, cuya compañía es FilmsPositive, dijo que la filmación reflejó la ambición colaborativa en el núcleo del proyecto. “Unimos con orgullo talento y equipo de Malasia, Indonesia, Singapur, India, Bangladesh y el Reino Unido para darle vida”, dijo.

La película también se destaca por ser una de las primeras películas de guerra filmadas íntegramente en Bali. “Filmar en Bali nos permitió crear un escenario visualmente impresionante con locaciones naturales y construimos catorce sets para replicar la Malasia de los años 40”, dijo Bo H. Holmgreen, productor y CEO de Viking Sunset Studios. “Acompañar esta fabulosa película de guerra a sus orígenes culturales e históricos es muy emocionante”.

“Creemos que ‘Peluru Senja’ tiene el potencial de conectar con el público a través de su identidad única y su narrativa convincente. Estamos comprometidos a ofrecer un sólido estreno teatral”, dijo Saradha Sivalingam de MSK Cinemas, quien añadió que la empresa se vio atraída por la “poderosa narrativa, el auténtico escenario malasio y el fuerte núcleo emocional de la película, combinados con altos valores de producción que merecen ser experimentados en la pantalla grande”.

White ofreció una nota similar. “Esta película siempre ha tratado de contar una historia profundamente humana en el contexto de un momento importante en la historia de Malasia, y estamos ansiosos por compartirla en la pantalla grande”, dijo.

La producción utilizó la infraestructura de post-producción de Malasia e incorporó voces creativas de todo el sur y sudeste asiático.

“Peluru Senja: The Ghost & the Gun” se estrena en cines de Malasia el 28 de agosto.

Ver el tráiler aquí: [Enlace a video]