Conozca a los competidores del Concurso de comer perritos calientes de Nathan’s 2026

Con el codiciado Cinturón Mostaza en juego, los competidores esperan disfrutar de una victoria.

El pesaje para el 2026El famoso concurso de comer perritos calientes de Nathan está programado para el viernes en Hudson Yards en la ciudad de Nueva York.

La tradición estadounidense anual se lleva a cabo el sábado en el El famoso de Nathan Restaurante insignia en las avenidas Surf y Stillwell en Coney Island, Brooklyn.

Varios comensales competitivos de primer nivel están siendo certificados para el evento en el pesaje.

El más notable es campeón del mundo. joey castaño. Es 17 veces campeón y el actual poseedor del Cinturón Mostaza. Su récord es la friolera de 76 hot dogs y panecillos en 10 minutos, que estableció en 2021. El año pasadose comió 70,5 salchichas.

Joey Chestnut gana la división masculina en el famoso concurso internacional de comer perritos calientes de Nathan’s 2025. Lokman Vural Elibol/Anadolu vía Getty Images



Del lado de las mujeres, Mickey Sudo Estará en el pesaje. Es 11 veces campeona y poseedora del récord mundial femenino con 51 hot dogs comidos.

En 2025, se comió 33 hot dogs y panecillos para ganar el concurso de Nathan.

Miki Sudo ganó la división femenina en el Concurso de comer perritos calientes de Nathan en 2025. Lokman Vural Elibol/Anadolu vía Getty Images



También subirán al escenario competidores internacionales, entre ellos James Webb de Australia, Radim DvoÅ™Ã¡Äek de la República Checa y Max Stanford de Inglaterra.