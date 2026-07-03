¿Puede esta versión de Love Story de Taylor Swift romper récords de mosh pit?

El grupo The Offspring está tratando de hacer historia con su versión de la famosa canción pop “Love Story” de Taylor Swift. A pesar de que la canción original no tiene un estilo punk rock, la banda ha reinterpretado la canción en sus presentaciones en vivo, animando a la audiencia a formar el mosh pit más grande jamás visto. El cantante principal, Dexter Holland, ha elogiado a Taylor Swift como “súper punk” y ha instado al público a ayudarlos en su búsqueda de establecer un récord. La banda ha incorporado su versión de “Love Story” en varios festivales y conciertos recientes, logrando que decenas de miles de personas canten y participen en el mosh.
Aunque no está claro si han alcanzado su objetivo o si han contactado a alguien de Guinness World Records, el grupo sigue adelante con su misión de crear un mosh pit histórico. Según Setlist.fm, The Offspring ha interpretado “Love Story” nueve veces hasta la fecha, demostrando su dedicación a este proyecto único en su carrera. ¡A seguir moshing!