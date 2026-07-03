Principales problemas generales retirados que provocan el mordaz derribo de Trump

Un alto general retirado le ha asestado un duro golpe al presidente Trump y su uso del ejército.

El ex presidente del Estado Mayor Conjunto, general Charles Q. Brown, Jr., fue uno de los tres autores de un ensayo en la revista Foreign Affairs, publicado el viernes, que criticó la politización del ejército.

Hegseth ha tratado de fomentar su visión específica para el ejército. X/Departamento de Defensa

Conocido por sus mensajes equilibrados y su aversión al partidismo, Brown no nombró a Trump ni a Hegseth, pero los destinatarios de sus palabras requirieron poca decodificación.

“Ante un verdadero desastre nacional, el público aceptará fácilmente la ayuda de los militares”, escribió Brown. “Pero cuando los presidentes utilizan las fuerzas armadas para misiones políticamente más polémicas, como abordar el crimen interno en las ciudades, el trabajo de los militares se vuelve más tenso.

“Recurrir a una solución militar en lugar de solucionar la incapacidad o disfunción subyacente en las instituciones civiles desvía a los militares de centrarse en su principal misión de combate”, continuó. “Y como [George] Washington sabía que no es tarea de los militares salvar a la república de estancamientos políticos. De hecho, si se pide demasiado a los militares, se arriesga toda la empresa”.

El gobierno ha afirmado que los esfuerzos para desplegar la Guardia Nacional en las ciudades surgieron de la necesidad de combatir el crimen, pero muchos lo interpretaron como una demostración politizada de fuerza, principalmente retirando miembros del servicio de los estados rojos y desplegándolos en ciudades azules.

La administración de Trump ha utilizado al ejército en sus propias ciudades. Andrew Harnik/Getty Images

La semana pasada, el ex piloto Brown también criticó la purga de altos generales considerados excedentes para la visión de Hegseth para el ejército, informó el Wall Street Journal.

Hablando en el Instituto Aspen, dijo: “Lo que está empezando a suceder ahora no tiene que ver con el mérito. Todas estas personas que están siendo eliminadas tienen mucha experiencia”.

Brown fue nominado jefe de personal de la Fuerza Aérea por Trump en 2020.

En ese momento, Trump se felicitó por nominar al “primer jefe del servicio militar afroamericano”.

También llamó a Brown “un patriota y un gran líder”, pero las cosas se desmoronaron entre los dos hombres en el segundo mandato de Trump.

En el medio, el presidente Joe Biden lo nominó como presidente del Estado Mayor Conjunto, el principal cargo militar del país, y en 2024, Hegseth cuestionó si el ascenso de Brown se debía al color de su piel.

En una aparición en el Show de Shawn Ryan En noviembre de 2024, Hegseth dijo: “En primer lugar, hay que despedir al presidente del Estado Mayor Conjunto.

El presidente Biden ascendió a Brown al puesto más alto del ejército. Evelyn Hockstein/REUTERS

“Cualquier general que estuvo involucrado, general, almirante o lo que sea, que estuvo involucrado en algo de eso que DEI despertó tiene que irse”.

En febrero del año pasado, apenas unas semanas después del regreso del MAGA al poder, Brown fue despedido.