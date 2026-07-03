Madonna, Sienna Spiro, Riley Green y más: Guía de nueva música viernes

El Guía de Música del Viernes de Billboard se ha convertido en una guía útil para los lanzamientos más esenciales del New Music Friday cada semana, presentando la clave de la música sobre la que todos hablarán hoy y que dominará las listas de reproducción este fin de semana y más allá.

La semana pasada, presentamos a sombr, Phoebe Bridgers, Steve Lacy con SZA y más.

Esta semana: Madonna lanza su esperado Confessions II; la estrella en ascenso Sienna Spiro lanza su esperado álbum debut, Visitor; y Riley Green comparte su última colaboración, ¡y mucho más!

– Madonna, Confessions II Después de meses de expectación y construcción de mundos, Confessions II de Madonna finalmente llega al club este viernes. El álbum marca su regreso a los ritmos palpitantes y las salas bulliciosas de 2005 con un pop de baile más elegante y electrónica exuberante. Canciones como “Good for the Soul” y “One Step Away” combinan producciones multiformes con reflexiones filosóficas de Madonna sobre el significado del espacio de la pista de baile. Este álbum, al igual que su predecesor, está lleno de matices emocionales y energía de la pista de baile que seguramente encantará a sus fans.

– Sienna Spiro, Visitor Sienna Spiro, la autora del éxito “Die on This Hill”, lanza su álbum debut Visitor, que incluye ese éxito y otros sencillos anteriores. Coescrito con colaboradores como Omer Fedi y Michael Pollack, este proyecto promete cautivar con su fusión de soul y pop emotivo.

– GAYLE, â€œjunebug!â€ Tras un Grammy y dos EPs, GAYLE regresa con nueva música y un álbum debut en camino. Su sencillo “junebug!” nos da una probada de lo que vendrá, con un pop-rock que marca el comienzo del verano.

– Billy Strings, â€œBurn the Other Endâ€ Billy Strings ha ganado tres Grammys por su trabajo en bluegrass y su nueva canción muestra una faceta más oscura y profunda de su música. Un tributo a su madre fallecida, esta canción es un testimonio de su habilidad para emocionar y cautivar.

– Riley Green feat. Hannah McFarland, â€œGo Againâ€ La colaboración entre Riley Green y Hannah McFarland nos lleva a un viaje íntimo y emotivo sobre el dilema post-encuentro de una noche. Una canción dulce y sensual que muestra otra faceta del talento de Green.

– Stella Lefty, â€œGood at Leavingâ€ Stella Lefty nos brinda un tema envolvente sobre su destreza para irse sin previo aviso, una pista pegajosa que promete dejar una huella duradera en nuestros oídos.

– RubÃ©n Blades, SUPERMAMBO Rubén Blades nos presenta SUPERMAMBO, un álbum que combina la música y el cómic en un relato sobre un superhéroe afrolatino. Con colaboraciones de renombre y una rica narrativa, este álbum celebra la cultura latina.

– Judeline, â€œBesitoâ€ Judeline nos seduce con su canción “Besito”, una fusión de sonidos experimentales y voces etéreas que nos transportan a un mundo de deseo y pasión.

– Zeds Dead, â€œReturn to the Return (of the Spectrum of Intergalactic Happiness)â€ Zeds Dead nos presenta una versión reinventada de su álbum anterior, llevándonos en un viaje a través de diferentes estilos musicales. Una experiencia sensorial que nos sumerge en su mundo experimental y único.

– Ken Carson, xperiment Ken Carson regresa con xperiment, un álbum que fusiona el rap y el trap en un paisaje sonoro enérgico y provocador. Con colaboraciones estelares, este álbum promete sorprender y cautivar a sus seguidores.

– Destin Conrad, â€œNervousâ€ Destin Conrad nos sorprende con su incursión en el dancehall con “Nervous”, un adelanto de su próximo álbum de reggae. Con raíces caribeñas y una producción vibrante, esta canción promete convertirse en un himno del verano.

Estos son solo algunos de los lanzamientos destacados de la semana que no te puedes perder. ¡Descubre más música, videos y noticias en Billboard!