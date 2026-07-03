Irán planea un funeral de un día de duración para el líder supremo Jamenei tras su muerte en la guerra

alternar título Vahid Salemi/AP

TEHERÁN, Irán – Irán se preparó el viernes para el funeral de un día de duración del difunto Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei, con pancartas en todo Teherán instando al público a levantarse en apoyo de la República Islámica después de la devastadora guerra que mató al clérigo de 86 años.

La teocracia del país espera ver millones de personas inundar las calles de la capital a partir del sábado en escenas que recuerdan al entierro del difunto Líder Supremo, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en 1989.

Eso podría dar un impulso al gobierno de Irán, particularmente mientras intenta aprovechar su control sobre el Estrecho de Ormuz en negociaciones con Estados Unidos sobre el fin permanente de la guerra, y mientras aún persiste la preocupación de que Israel pueda atacar una vez más.

A pesar de eso, un poderoso general que dirige la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán apareció públicamente por primera vez en meses para el funeral. Es probable que otros altos funcionarios del gobierno también estén presentes junto a dignatarios extranjeros en una demostración de fuerza por parte de Irán.

“Mientras estas personas, que son elegidas (por Dios), estén en el campo, definitivamente continuaremos con la misma política de ‘no a la humillación’ fundada por la República Islámica”, dijo Mohammad Hossein Rezaei, un voluntario que se prepara para el funeral del viernes.

“Continuaremos nuestra política de buscar la independencia y las decisiones se tomarán dentro del país y el pueblo decidirá su propio destino”, afirmó.

Ataúdes expuestos en Teherán

El ataúd envuelto con la bandera de Jamenei se encontraba en la Gran Mosalla de Teherán junto a miembros de su familia muertos en el ataque aéreo israelí que se produjo en los primeros momentos de la guerra el 28 de febrero.

Entre los muertos que se honran se encuentran un yerno, su hija mayor, una nieta de 14 meses y la esposa del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del líder anterior que permanece escondido después de haber sido herido en el ataque.

Líderes religiosos y dignatarios extranjeros se acercaron al ataúd de Jamenei mientras tocaba una banda militar o un hombre cantaba oraciones. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente Masoud Pezeshkian, líderes clave del gobierno civil del país, presentaron sus respetos.

Un vídeo publicado por los medios estatales iraníes mostró una ceremonia de luto anterior el jueves por la noche por Jamenei. Los dolientes vestidos de negro, a quienes los medios estatales identificaron como provenientes de familias de quienes perdieron a sus seres queridos en la guerra de 12 días en 2025 y la reciente guerra de Irán, arrojaron bufandas y otros artículos para que los asistentes rozaran el ataúd, una práctica común en Irán vista como una bendición.

Más tarde, los medios estatales mostraron imágenes del ataúd de Jamenei envuelto por una bandera roja con caligrafía blanca que decía “Ya Hussein”, una expresión chiita en recuerdo del martirio del nieto del profeta Mahoma en el siglo VII. Había estado volando sobre el santuario de cúpula dorada del Imam Hussein en Karbala, Irak. La bandera también simboliza tradicionalmente tanto la sangre derramada de alguien asesinado injustamente como un llamado a la venganza.

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El máximo general aparece por primera vez en meses

Fotos publicadas en línea por medios estatales iraníes mostraban al general Ahmad Vahidi asistiendo a una reunión el jueves sobre el funeral de Jamenei, y luego sentado junto a su ataúd mientras la teocracia iraní celebraba un servicio más pequeño para él el jueves por la noche cerca de la antigua casa del líder supremo en el centro de Teherán.

“Deben saber que la sangre pura de nuestro imán mártir marcará otro punto de inflexión en las victorias del amado Islam en todo el ámbito mundial”, dijo Vahidi a la televisión estatal en comentarios transmitidos el viernes. “Se llevarán a la tumba el deseo de ver rendirse a esta nación. Esta nación se elevará día a día a través de esta sangre pura”.

Vahidi se ha convertido en un actor importante en la formulación de la postura dura de Irán al negociar un posible fin permanente de la guerra con Estados Unidos, dicen los expertos. No había sido visto en público desde el 8 de febrero, semanas antes de que comenzara la guerra con Irán. Israel mató a los principales líderes del ejército y del gobierno de Irán durante la guerra y también ha amenazado la vida del nuevo líder supremo. Se cree que Vahidi es parte de una pequeña camarilla en contacto directo con el joven Jamenei.

Aún no está claro si Jamenei asistirá al funeral de su padre. Su padre apareció en 1989 en el funeral de Jomeini, llorando visiblemente, mientras comenzaba su viaje para liderar Irán durante décadas con mano de hierro mientras se enfrentaba a Occidente.

Las repetidas amenazas de Israel de matar a Jamenei provocaron una advertencia del comando militar conjunto de Irán el jueves, que pidió a Israel y Estados Unidos “evitar cualquier error de cálculo” en los próximos días.

El funeral durará varios días.

A partir del sábado, Irán celebrará el funeral de un día de duración para Jamenei y su cuerpo será transportado a ciudades tanto de Irán como del vecino Irak. Las autoridades planean cerrar las calles, el espacio aéreo y la vida cotidiana en Teherán mientras los dolientes conmemoran la vida de Jamenei.

En Teherán, se podían ver imágenes del puño del difunto Jamenei en pancartas y en una estatua gigante en la plaza Enghelab, enmarcada por lo que parecían ser misiles balísticos volando por el aire. En su primer mensaje a la nación, leído por un presentador de la televisión estatal, Mojtaba Jamenei dijo que vio el cuerpo de su padre después de su muerte con el puño cerrado y en alto.

Las pancartas decían en árabe, inglés y farsi: “Debemos levantarnos”.

“Este puño es el puño cerrado de todos nosotros los musulmanes”, dijo el taxista Jafar Javadi. “El puño del líder es una señal de que todos nuestros puños están cerrados y ellos (los enemigos) serán destruidos con estos puños, si Dios quiere. Continuaremos cantando muerte a Estados Unidos y muerte a Israel con el mismo puño cerrado”.