¡Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados!

¡Habla ahora o calla para siempre: Taylor Swift y Travis Kelce se casaron! La cantante y compositora y el jugador de los Kansas City Chiefs se casaron en una ceremonia el 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden, confirmó Rolling Stone.

La pareja no tuvo damas de honor ni padrinos. En su lugar, el hermano de Swift, Austin Swift, fue su “Hombre de Honor” y Jason Kelce fue el “Mejor Hombre” de Kelce. La ceremonia fue oficiada por Adam Sandler.

Ambos, Swift, de 36 años, y Kelce, lucieron looks de boda diseñados por Jonathan Anderson para Christian Dior Haute Couture.

Sin sorpresas, el gran espectáculo estuvo repleto de músicos, desde colaboradores cercanos de Swift como Jack Antonoff y Aaron Dessner, hasta amigos cercanos de la industria musical como Ed Sheeran, Selena Gomez, las hermanas Haim, Sombr, Brad Paisley, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini, el guitarrista de Rascal Flatts Joe Don Rooney y Maren Morris.

Algunos de los amigos más cercanos de Swift estuvieron presentes, incluyendo a Abigail Andersen, Ashley Avignone, Gigi Hadid, Lena Dunham y Zoë Kravitz. Karli Kloss asistió con su esposo Joshua Kushner, una sorpresa luego de rumores de un distanciamiento entre ella y Swift.

Más allá de la industria musical, Swift también se aseguró de invitar a celebridades con las que ha construido una relación a lo largo de los años, como Marisa Hargitay de “Law & Order: SVU”. Dakota Johnson, Julianne Moore, Ethan Hawke, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Charlie Day y Jessica Chastain se sumaron a la lista de invitados de primera. La presentadora de los Globos de Oro, Nikki Glaser, una fan de Swift desde hace mucho tiempo, también recibió una invitación, al igual que el presentador de “The Tonight Show”, Jimmy Fallon.

Por supuesto, varios deportistas estuvieron del lado de Kelce, incluidos sus compañeros de los Kansas City Chiefs y el entrenador en jefe Andy Reid. Otros jugadores de la NFL, incluido el mariscal de campo de los LA Rams, Matthew Stafford, también estuvieron presentes. Kelce llevó a los periodistas deportivos a la fiesta con Erin Andrews y Greg Olsen, quienes también son exjugadores de la NFL retirados. Abby Wambach, quien asistió con su esposa Glennon Doyle, representó al fútbol, mientras que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, se unió a la celebración.

En los últimos meses, la especulación giró en torno a la ubicación, lista de invitados y más. The New York Times informó que el jueves 2 de julio la pareja organizaría “una reunión íntima de aproximadamente 100 personas” y al día siguiente tendrían un evento más grande con “alrededor de 1,000 invitados”, citando a un “ejecutivo de la industria del entretenimiento y a otra persona con conocimiento del asunto”.

Oficiales de la policía de Amtrak a cargo de Penn Station, que se encuentra debajo del MSG, confirmaron a la publicación que les dijeron que esperaran una boda de Swift el fin de semana del 4 de julio. También, oficiales de la NYPD informaron a Variety que fueron “informados sobre un potencial aumento de fanáticos de Taylor Swift, paparazzi y curiosos” rodeando el lugar el 3 de julio. The Times también informó que se presentó un permiso en la ciudad para cerrar las calles circundantes al lugar entre el 2 y el mediodía del 4 de julio, afectando el tráfico durante el fin de semana del Cuatro de Julio.

La pareja, que se conoció en 2023, anunció su compromiso en agosto pasado a través de sus redes sociales, donde Swift bromeó diciendo: “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se están casando”.

Swift reveló que se interesó por primera vez en el jugador de los Kansas City Chiefs cuando él la mencionó “adorablemente” en su podcast, New Heights. “Me pareció genial”, dijo a Time en una rara entrevista en 2023. “Empezamos a salir justo después de eso. Así que realmente tuvimos un tiempo significativo que nadie sabía, lo cual agradezco, porque pudimos conocernos”.

En 2024, Kelce apareció en el escenario del Estadio de Wembley durante el segmento de The Tortured Poets Department de la gira de Eras. Por su parte, Swift ha asistido a varios de sus juegos con los Chiefs, incluidos los Super Bowls de 2024 y 2025 (los Chiefs ganaron en 2024).

Swift ha descrito su romance como sacado de una película. “Se sintió más como si estuviera en una película de los años ochenta de John Hughes, él estaba parado afuera de mi ventana con un equipo de música, simplemente diciendo, ‘Quiero salir contigo'”, dijo en New Heights mientras anunciaba su 12º álbum, The Life of a Showgirl. “Esto es un poco lo que he estado escribiendo canciones sobre querer que me suceda desde que era adolescente”.

“Cuando digo que fue tan orgánico, nos enamoramos simplemente por las personas con las que estábamos sentados en una habitación juntos. Somos dos personas amantes de la diversión que tienen los valores para apreciar a todos por lo que son. Compartimos todos esos valores. Simplemente despegó”, dijo Kelce a GQ.