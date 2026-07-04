Lista de inscritos para el Rallye de Finlandia 2026

|N°
|Concurrente
|Equipaje
|nat
|Auto
|grupo
|Prioridad
|33
|TOYOTA GAZOO RACING WRT
|Elfyn EVANS
Scott Martín
|GBR
GBR
|Toyota
GR Yaris Rally1
|RC1
Rally1
|P1
METRO
|18
|TOYOTA GAZOO RACING WRT
|Takamoto KATSUTA
Aarón JOHNSTON
|Japón
en la vida real
|Toyota
GR Yaris Rally1
|RC1
Rally1
|P1
|1
|TOYOTA GAZOO RACING WRT
|Sébastien OGIER
Vicente LANDAIS
|APAGADO APAGADO
|Toyota
GR Yaris Rally1
|RC1
Rally1
|P1M
|5
|TOYOTA GAZOO RACING WRT2
|Sami PAJARÍ
Marko SALMINEN
|ALETA
ALETA
|Toyota
GR Yaris Rally1
|RC1
Rally1
|P1
MONTE
|99
|TOYOTA GAZOO RACING WRT
|Oliver SOLBERG
Elliott EDMONDSON
|SUE GBR
|Toyota
GR Yaris Rally1
|RC1
Rally1
|P1M
|11
|EQUIPO MUNDIAL DE RALLY HYUNDAI SHELL MOBIS
|Thierry NEUVILLE
Martijn WYDAEGHE
|HERMOSO FINAL
|HYUNDAI
i20 N Rally1
|RC1
Rally1
|P1M
|16
|EQUIPO MUNDIAL DE RALLY HYUNDAI SHELL MOBIS
|Adrien FOURMAUX
Alexandre CORIA
|APAGADO APAGADO
|HYUNDAI
i20 N Rally1
|RC1
Rally1
|P1M
|4
|EQUIPO MUNDIAL DE RALLY HYUNDAI SHELL MOBIS
|Esapekka LAPPI
Enni MÃ”LKÃ–NEN
|ALETA
ALETA
|HYUNDAI
i20 N Rally1
|RC1
Rally1
|P1
METRO
|55
|EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT
|Joshua MCERLEAN
Eoin TRATADO
|en la vida real en la vida real
|VADO
Puma Rally1
|RC1
Rally1
|P1M
|95
|EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT
|Jon Armstrong
Shane Byrne
|en la vida real en la vida real
|VADO
Puma Rally1
|RC1
Rally1
|P1M
|22
|EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT
|MÄ rtiÅ†Å¡ SESKS
RenÄ rs FRANCIS
|LAT
LAT
|VADO
Puma Rally1
|RC1
Rally1
|P1
|20
|RADIO DEPORTE DE MOTOR
|Roope KORHONEN
Ansi VINNIKKA
|ALETA
ALETA
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|21
|EQUIPO JUNIOR 2C
|Léo ROSSEL
Guillaume MERCOIRET
|APAGADO APAGADO
|LANCIA
Ypsilon HF
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (T/DC/CC)
|23
|LANCIA CORSE HF
|Nikolay GRYAZIN
Konstantin ALEKSANDROV
|BUL KGZ
|LANCIA
Ypsilon HF
|RC2
Rally2
|P2
WRC2 (T)
|24
|LANCIA CORSE HF
|Yohan Rossel
Arnaud DUNAND
|DE
DE
|LANCIA
Ypsilon HF
|RC2
Rally2
|P2
WRC2 (T)
|25
|TOKSPORT WRT
|Roberto ROVES
Jakko VIILO
|ES ES
|SKODA
Fabia RS
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (T/DC/CC)
|26
|HAZLO SOLEADO
|Teemu SUNINEN
Janni HUSSI
|FIN FINAL
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (D/C)
|27
|FABRIZIO ZALDÍVAR
|Fabrizio ZALDÍVAR
Marcelo DER OHANNESIANO
|PAR
ITA
|SKODA
Fabia RS
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|28
|TOKSPORT WRT
|Emil Lindholm
Gabriel MORALES
|ALETA
SOSTÉN
|SKODA
Fabia RS
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (T/D/C)
|29
|GUS GREENSMITH
|Gus GREENMITH
Jonás ANDERSSON
|GBR SUE
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
|30
|IMPRESIÓN DEPORTE
|yuki yamamoto
James FULTON
|Japón
en la vida real
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/C)
|31
|LAURI JONATHAN
|lauri jona
Antti LINNAKETO
|FIN FINAL
|SKODA
Fabia RS
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|32
|ARTHUR PELAMOUUURGUES
|Arthur PELAMOUUURGUES
Bastien POUGET
|APAGADO APAGADO
|HYUNDAI i20 N
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|34
|TAYLOR GILL
|taylor gill
Daniel BRKIC
|APAGADO APAGADO
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|35
|EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT
|Para Mille JOHANSSON
Johan GRÃ–NVALL
|SUE
SUE
|VADO
Fiesta Mk II
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|36
|MATTÃ‰O CHATILLON
|Mattéo CHATILLON
Maxence CORNUAU
|DE
DE
|SKODA
Fabia RS
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|37
|PABLO SERRAZÍN
|Pablo SARRAZÍN
Yannick ROCHE
|APAGADO APAGADO
|LANCIA
Ypsilon HF
|RC2
Rally2
|P2
|38
|MT RACING SRL
|Giovanni Trentino
Pietro Elia OMETTO
|ITA
ITA
|SKODA
Fabia RS
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|39
|EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT
|Romet JÃœRGENSON
Siim corriente
|ES ES
|VADO
Fiesta Mk II
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|40
|JML-SPORTS OY
|Jari-Matti LATVALA
juho hinney
|FIN FINAL
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
|41
|TOYOTA GAZOO RACING WRT DE
|Jaspar Vaher Raitt JANSEN
|ES ES
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|42
|MIKKO HEIKKILÄ”
|Mikko HEIKKILÄ”
Kristian TEMONEN
|ALETA
ALETA
|SKODA
Fabia RS
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|43
|IMPRESIÓN DEPORTE
|Patricio ENOC
Plata SIMM
|ES ES
|SKODA
Fabia RS
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|44
|RADIO DEPORTE DE MOTOR
|COMERCIANTE Tuukka
Arriba LUHTINEN
|ALETA
ALETA
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|45
|JOOSEP RALF NÃ•GENE
|Joosep Ralf NÃ•GENE
Alex Lesk
|ES ES
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|46
|TOYOTA GAZOO RACING WRT DE
|Takumi MATSUSHITA
Pekka KELANDER
|JPN FIN
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|47
|TOYOTA GAZOO RACING WRT DE
|Shotaro IR A
Jussi LINDBERG
|Japón
ALETA
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|48
|MARTIN PROKOP
|Martín PROKOP
Michal ERNST
|JUN
JUN
|SKODA
Fabia RS
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|49
|ELIOTT DELECUR
|Eliott DELECOUR
Fabrice GORDON
|APAGADO APAGADO
|SKODA
Fabia RS
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|50
|EQUIPO JUNIOR 2C
|Conner MARTEL
Alessandro GELSOMINO
|EE.UU
EE.UU
|LANCIA
Ypsilon HF
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (T/DC/CC)
|51
|IMPRESIÓN DEPORTE
|Adrián MOSCÚ
Julie Amblard
|APAGADO APAGADO
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (CC/CC)
|52
|GP GARAJE MI EQUIPO
|UÄŸur SOYLU
Mehmet YALÃ‡IN
|VIAJE VIAJE
|SKODA
Fabia RS
|RC2
Rally2
|P2
CMR2 (MCD/CC)
|53
|JOHANNES KEFERBÃ–CK
|Johannes KEFERBÃ–CK
Ilka MENOR
|AUT AUT
|Toyota
Yaris
|RC2
Rally2
|P2
WRC2 (MCD/CM)
|54
|MATEO FONTANA
|Mateo Fontana
Alessandro ARNABOLDI
|ITA
ITA
|VADO
Fiesta Rally3
|RC3
Rally3
|P3
WRC3
|56
|TYMEK ABRAMOWSKI
|Tymek ABRAMOWSKI
Jakub WRÃ“BEL
|Pol
Pol
|VADO
Fiesta Rally3
|RC3
Rally3
|P3
WRC3
|57
|NATANIEL BROWN
|Nataniel BROWN
Javier MARTÃNEZ
|BOLESP
|VADO
Fiesta Rally3
|RC3
Rally3
|P3 WRC3
|58
|TOYOTA GAZOO RACING WRT DE
|Jarkko NIKARA
Tomiya MAEKAWA
|ALETA
Japón
|RENAULT
Clio Rally3
|RC3
Rally3
|P3
WRC3
|59
|TOYOTA GAZOO RACING WRT DE
|Río OGATA
Mikael KORHONEN
|JPN FIN
|RENAULT
Clio Rally3
|RC3
Rally3
|P3 WRC3
|60
|TOYOTA GAZOO RACING WRT DE
|Kanta YANAGUIDA
Ville MANNISENMÃ”KI
|JPN FIN
|RENAULT
Clio Rally3
|RC3
Rally3
|P3 WRC3
|61
|WILL PYNNÃ–NEN
|Will PYNNÃ–NEN
Niklas HEINO
|FIN FINAL
|RENAULT
Clio Rally3
|RC3
Rally3
|P3 WRC3
|62
|RIKU TAHKO
|Riku TAHKO
Markus SOINEN
|ALETA
ALETA
|VADO
Fiesta Rally3
|RC3
Rally3
|P3
WRC3
|63
|SALA DE CORTE ISMO
|Ismo LEIKOLA
Tuomo HANNONEN
|FIN FINAL
|VADO
Fiesta Rally3
|RC3
Rally3
|P3 WRC3
|64
|CALLE CARLBERG
|Calle CARLBERG
JÃ¸rgen ERIKSEN
|SWE NOR
|VADO
Fiesta Rally3
|RC3
Rally3
|P4 JWRC
|65
|EQUIPO CASTROL FORD TURQUÍA
|Ali TORKKAN
Oytun ALBAYRAK
|DEBERÍA
DEBERÍA
|VADO
Fiesta Rally3
|RC3
Rally3
|P4
JWRC/WRC3
|66
|GIL MEMBRADO
|Gil MEMBRADO
Adrián Pérez
|ESP
ESP
|VADO
Fiesta Rally3
|RC3
Rally3
|P4
JWRC/WRC3
|67
|LEVI LASSILA
|Leevi LASSILA
Mikko LUKKA
|FIN FINAL
|VADO
Fiesta Rally3
|RC3
Rally3
|P4 JWRC
|68
|ACADEMIA DE RALLY DE IRLANDA DE DEPORTE DE MOTOR
|Craig Rahill
Conor Smith
|en la vida real en la vida real
|VADO
Fiesta Rally3
|RC3
Rally3
|P4 JWRC
|69
|EQUIPO DE ACEITE DE OFICINA
|Kerem KAZAZ
Corentin SILVESTRE
|DEBERÍA
DE
|VADO
Fiesta Rally3
|RC3
Rally3
|P4
JWRC/WRC3
|70
|ERA LA BAHIA
|Olli LAHTI
Laura SUVANTO
|FIN FINAL
|SKODA
fabia
|RC2
Rally2
|A
|71
|TUOMAS VIREN
|Tuomas VIREN
Jussi LAINE
|FIN FINAL
|VADO
Fiesta Rally3
|RC3
Rally3
|A
|72
|ROOPE HIRVONEN
|Roope HIRVONEN
Aleksi MARTILA
|ALETA
ALETA
|VADO
fiesta
|RC4
rally4