Lista de inscritos para el Rallye de Finlandia 2026

N° Concurrente Equipaje nat Auto grupo Prioridad 33 TOYOTA GAZOO RACING WRT Elfyn EVANS

Scott Martín GBR

GBR Toyota

GR Yaris Rally1 RC1

Rally1 P1

METRO 18 TOYOTA GAZOO RACING WRT Takamoto KATSUTA

Aarón JOHNSTON Japón

en la vida real Toyota

GR Yaris Rally1 RC1

Rally1 P1 1 TOYOTA GAZOO RACING WRT Sébastien OGIER

Vicente LANDAIS APAGADO APAGADO Toyota

GR Yaris Rally1 RC1

Rally1 P1M 5 TOYOTA GAZOO RACING WRT2 Sami PAJARÍ

Marko SALMINEN ALETA

ALETA Toyota

GR Yaris Rally1 RC1

Rally1 P1

MONTE 99 TOYOTA GAZOO RACING WRT Oliver SOLBERG

Elliott EDMONDSON SUE GBR Toyota

GR Yaris Rally1 RC1

Rally1 P1M 11 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY HYUNDAI SHELL MOBIS Thierry NEUVILLE

Martijn WYDAEGHE HERMOSO FINAL HYUNDAI

i20 N Rally1 RC1

Rally1 P1M 16 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY HYUNDAI SHELL MOBIS Adrien FOURMAUX

Alexandre CORIA APAGADO APAGADO HYUNDAI

i20 N Rally1 RC1

Rally1 P1M 4 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY HYUNDAI SHELL MOBIS Esapekka LAPPI

Enni MÃ”LKÃ–NEN ALETA

ALETA HYUNDAI

i20 N Rally1 RC1

Rally1 P1

METRO 55 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT Joshua MCERLEAN

Eoin TRATADO en la vida real en la vida real VADO

Puma Rally1 RC1

Rally1 P1M 95 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT Jon Armstrong

Shane Byrne en la vida real en la vida real VADO

Puma Rally1 RC1

Rally1 P1M 22 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT MÄ rtiÅ†Å¡ SESKS

RenÄ rs FRANCIS LAT

LAT VADO

Puma Rally1 RC1

Rally1 P1 20 RADIO DEPORTE DE MOTOR Roope KORHONEN

Ansi VINNIKKA ALETA

ALETA Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 21 EQUIPO JUNIOR 2C Léo ROSSEL

Guillaume MERCOIRET APAGADO APAGADO LANCIA

Ypsilon HF RC2

Rally2 P2

CMR2 (T/DC/CC) 23 LANCIA CORSE HF Nikolay GRYAZIN

Konstantin ALEKSANDROV BUL KGZ LANCIA

Ypsilon HF RC2

Rally2 P2

WRC2 (T) 24 LANCIA CORSE HF Yohan Rossel

Arnaud DUNAND DE

DE LANCIA

Ypsilon HF RC2

Rally2 P2

WRC2 (T) 25 TOKSPORT WRT Roberto ROVES

Jakko VIILO ES ES SKODA

Fabia RS RC2

Rally2 P2

CMR2 (T/DC/CC) 26 HAZLO SOLEADO Teemu SUNINEN

Janni HUSSI FIN FINAL Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2

CMR2 (D/C) 27 FABRIZIO ZALDÍVAR Fabrizio ZALDÍVAR

Marcelo DER OHANNESIANO PAR

ITA SKODA

Fabia RS RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 28 TOKSPORT WRT Emil Lindholm

Gabriel MORALES ALETA

SOSTÉN SKODA

Fabia RS RC2

Rally2 P2

CMR2 (T/D/C) 29 GUS GREENSMITH Gus GREENMITH

Jonás ANDERSSON GBR SUE Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2 30 IMPRESIÓN DEPORTE yuki yamamoto

James FULTON Japón

en la vida real Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/C) 31 LAURI JONATHAN lauri jona

Antti LINNAKETO FIN FINAL SKODA

Fabia RS RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 32 ARTHUR PELAMOUUURGUES Arthur PELAMOUUURGUES

Bastien POUGET APAGADO APAGADO HYUNDAI i20 N RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 34 TAYLOR GILL taylor gill

Daniel BRKIC APAGADO APAGADO Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 35 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT Para Mille JOHANSSON

Johan GRÃ–NVALL SUE

SUE VADO

Fiesta Mk II RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 36 MATTÃ‰O CHATILLON Mattéo CHATILLON

Maxence CORNUAU DE

DE SKODA

Fabia RS RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 37 PABLO SERRAZÍN Pablo SARRAZÍN

Yannick ROCHE APAGADO APAGADO LANCIA

Ypsilon HF RC2

Rally2 P2 38 MT RACING SRL Giovanni Trentino

Pietro Elia OMETTO ITA

ITA SKODA

Fabia RS RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 39 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT Romet JÃœRGENSON

Siim corriente ES ES VADO

Fiesta Mk II RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 40 JML-SPORTS OY Jari-Matti LATVALA

juho hinney FIN FINAL Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2 41 TOYOTA GAZOO RACING WRT DE Jaspar Vaher Raitt JANSEN ES ES Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 42 MIKKO HEIKKILÄ” Mikko HEIKKILÄ”

Kristian TEMONEN ALETA

ALETA SKODA

Fabia RS RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 43 IMPRESIÓN DEPORTE Patricio ENOC

Plata SIMM ES ES SKODA

Fabia RS RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 44 RADIO DEPORTE DE MOTOR COMERCIANTE Tuukka

Arriba LUHTINEN ALETA

ALETA Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 45 JOOSEP RALF NÃ•GENE Joosep Ralf NÃ•GENE

Alex Lesk ES ES Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 46 TOYOTA GAZOO RACING WRT DE Takumi MATSUSHITA

Pekka KELANDER JPN FIN Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 47 TOYOTA GAZOO RACING WRT DE Shotaro IR A

Jussi LINDBERG Japón

ALETA Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 48 MARTIN PROKOP Martín PROKOP

Michal ERNST JUN

JUN SKODA

Fabia RS RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 49 ELIOTT DELECUR Eliott DELECOUR

Fabrice GORDON APAGADO APAGADO SKODA

Fabia RS RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 50 EQUIPO JUNIOR 2C Conner MARTEL

Alessandro GELSOMINO EE.UU

EE.UU LANCIA

Ypsilon HF RC2

Rally2 P2

CMR2 (T/DC/CC) 51 IMPRESIÓN DEPORTE Adrián MOSCÚ

Julie Amblard APAGADO APAGADO Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2

CMR2 (CC/CC) 52 GP GARAJE MI EQUIPO UÄŸur SOYLU

Mehmet YALÃ‡IN VIAJE VIAJE SKODA

Fabia RS RC2

Rally2 P2

CMR2 (MCD/CC) 53 JOHANNES KEFERBÃ–CK Johannes KEFERBÃ–CK

Ilka MENOR AUT AUT Toyota

Yaris RC2

Rally2 P2

WRC2 (MCD/CM) 54 MATEO FONTANA Mateo Fontana

Alessandro ARNABOLDI ITA

ITA VADO

Fiesta Rally3 RC3

Rally3 P3

WRC3 56 TYMEK ABRAMOWSKI Tymek ABRAMOWSKI

Jakub WRÃ“BEL Pol

Pol VADO

Fiesta Rally3 RC3

Rally3 P3

WRC3 57 NATANIEL BROWN Nataniel BROWN

Javier MARTÃNEZ BOLESP VADO

Fiesta Rally3 RC3

Rally3 P3 WRC3 58 TOYOTA GAZOO RACING WRT DE Jarkko NIKARA

Tomiya MAEKAWA ALETA

Japón RENAULT

Clio Rally3 RC3

Rally3 P3

WRC3 59 TOYOTA GAZOO RACING WRT DE Río OGATA

Mikael KORHONEN JPN FIN RENAULT

Clio Rally3 RC3

Rally3 P3 WRC3 60 TOYOTA GAZOO RACING WRT DE Kanta YANAGUIDA

Ville MANNISENMÃ”KI JPN FIN RENAULT

Clio Rally3 RC3

Rally3 P3 WRC3 61 WILL PYNNÃ–NEN Will PYNNÃ–NEN

Niklas HEINO FIN FINAL RENAULT

Clio Rally3 RC3

Rally3 P3 WRC3 62 RIKU TAHKO Riku TAHKO

Markus SOINEN ALETA

ALETA VADO

Fiesta Rally3 RC3

Rally3 P3

WRC3 63 SALA DE CORTE ISMO Ismo LEIKOLA

Tuomo HANNONEN FIN FINAL VADO

Fiesta Rally3 RC3

Rally3 P3 WRC3 64 CALLE CARLBERG Calle CARLBERG

JÃ¸rgen ERIKSEN SWE NOR VADO

Fiesta Rally3 RC3

Rally3 P4 JWRC 65 EQUIPO CASTROL FORD TURQUÍA Ali TORKKAN

Oytun ALBAYRAK DEBERÍA

DEBERÍA VADO

Fiesta Rally3 RC3

Rally3 P4

JWRC/WRC3 66 GIL MEMBRADO Gil MEMBRADO

Adrián Pérez ESP

ESP VADO

Fiesta Rally3 RC3

Rally3 P4

JWRC/WRC3 67 LEVI LASSILA Leevi LASSILA

Mikko LUKKA FIN FINAL VADO

Fiesta Rally3 RC3

Rally3 P4 JWRC 68 ACADEMIA DE RALLY DE IRLANDA DE DEPORTE DE MOTOR Craig Rahill

Conor Smith en la vida real en la vida real VADO

Fiesta Rally3 RC3

Rally3 P4 JWRC 69 EQUIPO DE ACEITE DE OFICINA Kerem KAZAZ

Corentin SILVESTRE DEBERÍA

DE VADO

Fiesta Rally3 RC3

Rally3 P4

JWRC/WRC3 70 ERA LA BAHIA Olli LAHTI

Laura SUVANTO FIN FINAL SKODA

fabia RC2

Rally2 A 71 TUOMAS VIREN Tuomas VIREN

Jussi LAINE FIN FINAL VADO

Fiesta Rally3 RC3

Rally3 A 72 ROOPE HIRVONEN Roope HIRVONEN

Aleksi MARTILA ALETA

ALETA VADO

fiesta RC4

rally4