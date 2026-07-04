Home Deportes y Competencias. Lista de inscritos para el Rallye de Finlandia 2026

Lista de inscritos para el Rallye de Finlandia 2026

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Martina López
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30
0
Concurrente Equipaje nat Auto grupo Prioridad 33 TOYOTA GAZOO RACING WRT Elfyn EVANS
Scott Martín GBR
GBR Toyota
GR Yaris Rally1 RC1
Rally1 P1
METRO 18 TOYOTA GAZOO RACING WRT Takamoto KATSUTA
Aarón JOHNSTON Japón
en la vida real Toyota
GR Yaris Rally1 RC1
Rally1 P1 1 TOYOTA GAZOO RACING WRT Sébastien OGIER
Vicente LANDAIS APAGADO APAGADO Toyota
GR Yaris Rally1 RC1
Rally1 P1M 5 TOYOTA GAZOO RACING WRT2 Sami PAJARÍ
Marko SALMINEN ALETA
ALETA Toyota
GR Yaris Rally1 RC1
Rally1 P1
MONTE 99 TOYOTA GAZOO RACING WRT Oliver SOLBERG
Elliott EDMONDSON SUE GBR Toyota
GR Yaris Rally1 RC1
Rally1 P1M 11 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY HYUNDAI SHELL MOBIS Thierry NEUVILLE
Martijn WYDAEGHE HERMOSO FINAL HYUNDAI
i20 N Rally1 RC1
Rally1 P1M 16 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY HYUNDAI SHELL MOBIS Adrien FOURMAUX
Alexandre CORIA APAGADO APAGADO HYUNDAI
i20 N Rally1 RC1
Rally1 P1M 4 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY HYUNDAI SHELL MOBIS Esapekka LAPPI
Enni MÃ”LKÃ–NEN ALETA
ALETA HYUNDAI
i20 N Rally1 RC1
Rally1 P1
METRO 55 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT Joshua MCERLEAN
Eoin TRATADO en la vida real en la vida real VADO
Puma Rally1 RC1
Rally1 P1M 95 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT Jon Armstrong
Shane Byrne en la vida real en la vida real VADO
Puma Rally1 RC1
Rally1 P1M 22 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT MÄ rtiÅ†Å¡ SESKS
RenÄ rs FRANCIS LAT
LAT VADO
Puma Rally1 RC1
Rally1 P1 20 RADIO DEPORTE DE MOTOR Roope KORHONEN
Ansi VINNIKKA ALETA
ALETA Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 21 EQUIPO JUNIOR 2C Léo ROSSEL
Guillaume MERCOIRET APAGADO APAGADO LANCIA
Ypsilon HF RC2
Rally2 P2
CMR2 (T/DC/CC) 23 LANCIA CORSE HF Nikolay GRYAZIN
Konstantin ALEKSANDROV BUL KGZ LANCIA
Ypsilon HF RC2
Rally2 P2
WRC2 (T) 24 LANCIA CORSE HF Yohan Rossel
Arnaud DUNAND DE
DE LANCIA
Ypsilon HF RC2
Rally2 P2
WRC2 (T) 25 TOKSPORT WRT Roberto ROVES
Jakko VIILO ES ES SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 P2
CMR2 (T/DC/CC) 26 HAZLO SOLEADO Teemu SUNINEN
Janni HUSSI FIN FINAL Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2
CMR2 (D/C) 27 FABRIZIO ZALDÍVAR Fabrizio ZALDÍVAR
Marcelo DER OHANNESIANO PAR
ITA SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 28 TOKSPORT WRT Emil Lindholm
Gabriel MORALES ALETA
SOSTÉN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 P2
CMR2 (T/D/C) 29 GUS GREENSMITH Gus GREENMITH
Jonás ANDERSSON GBR SUE Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2 30 IMPRESIÓN DEPORTE yuki yamamoto
James FULTON Japón
en la vida real Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/C) 31 LAURI JONATHAN lauri jona
Antti LINNAKETO FIN FINAL SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 32 ARTHUR PELAMOUUURGUES Arthur PELAMOUUURGUES
Bastien POUGET APAGADO APAGADO HYUNDAI i20 N RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 34 TAYLOR GILL taylor gill
Daniel BRKIC APAGADO APAGADO Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 35 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT Para Mille JOHANSSON
Johan GRÃ–NVALL SUE
SUE VADO
Fiesta Mk II RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 36 MATTÃ‰O CHATILLON Mattéo CHATILLON
Maxence CORNUAU DE
DE SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 37 PABLO SERRAZÍN Pablo SARRAZÍN
Yannick ROCHE APAGADO APAGADO LANCIA
Ypsilon HF RC2
Rally2 P2 38 MT RACING SRL Giovanni Trentino
Pietro Elia OMETTO ITA
ITA SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 39 EQUIPO MUNDIAL DE RALLY FORD M-SPORT Romet JÃœRGENSON
Siim corriente ES ES VADO
Fiesta Mk II RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 40 JML-SPORTS OY Jari-Matti LATVALA
juho hinney FIN FINAL Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2 41 TOYOTA GAZOO RACING WRT DE Jaspar Vaher Raitt JANSEN ES ES Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 42 MIKKO HEIKKILÄ” Mikko HEIKKILÄ”
Kristian TEMONEN ALETA
ALETA SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 43 IMPRESIÓN DEPORTE Patricio ENOC
Plata SIMM ES ES SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 44 RADIO DEPORTE DE MOTOR COMERCIANTE Tuukka
Arriba LUHTINEN ALETA
ALETA Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 45 JOOSEP RALF NÃ•GENE Joosep Ralf NÃ•GENE
Alex Lesk ES ES Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 46 TOYOTA GAZOO RACING WRT DE Takumi MATSUSHITA
Pekka KELANDER JPN FIN Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 47 TOYOTA GAZOO RACING WRT DE Shotaro IR A
Jussi LINDBERG Japón
ALETA Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 48 MARTIN PROKOP Martín PROKOP
Michal ERNST JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 49 ELIOTT DELECUR Eliott DELECOUR
Fabrice GORDON APAGADO APAGADO SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 50 EQUIPO JUNIOR 2C Conner MARTEL
Alessandro GELSOMINO EE.UU
EE.UU LANCIA
Ypsilon HF RC2
Rally2 P2
CMR2 (T/DC/CC) 51 IMPRESIÓN DEPORTE Adrián MOSCÚ
Julie Amblard APAGADO APAGADO Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2
CMR2 (CC/CC) 52 GP GARAJE MI EQUIPO UÄŸur SOYLU
Mehmet YALÃ‡IN VIAJE VIAJE SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 P2
CMR2 (MCD/CC) 53 JOHANNES KEFERBÃ–CK Johannes KEFERBÃ–CK
Ilka MENOR AUT AUT Toyota
Yaris RC2
Rally2 P2
WRC2 (MCD/CM) 54 MATEO FONTANA Mateo Fontana
Alessandro ARNABOLDI ITA
ITA VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 P3
WRC3 56 TYMEK ABRAMOWSKI Tymek ABRAMOWSKI
Jakub WRÃ“BEL Pol
Pol VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 P3
WRC3 57 NATANIEL BROWN Nataniel BROWN
Javier MARTÃNEZ BOLESP VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 P3 WRC3 58 TOYOTA GAZOO RACING WRT DE Jarkko NIKARA
Tomiya MAEKAWA ALETA
Japón RENAULT
Clio Rally3 RC3
Rally3 P3
WRC3 59 TOYOTA GAZOO RACING WRT DE Río OGATA
Mikael KORHONEN JPN FIN RENAULT
Clio Rally3 RC3
Rally3 P3 WRC3 60 TOYOTA GAZOO RACING WRT DE Kanta YANAGUIDA
Ville MANNISENMÃ”KI JPN FIN RENAULT
Clio Rally3 RC3
Rally3 P3 WRC3 61 WILL PYNNÃ–NEN Will PYNNÃ–NEN
Niklas HEINO FIN FINAL RENAULT
Clio Rally3 RC3
Rally3 P3 WRC3 62 RIKU TAHKO Riku TAHKO
Markus SOINEN ALETA
ALETA VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 P3
WRC3 63 SALA DE CORTE ISMO Ismo LEIKOLA
Tuomo HANNONEN FIN FINAL VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 P3 WRC3 64 CALLE CARLBERG Calle CARLBERG
JÃ¸rgen ERIKSEN SWE NOR VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 P4 JWRC 65 EQUIPO CASTROL FORD TURQUÍA Ali TORKKAN
Oytun ALBAYRAK DEBERÍA
DEBERÍA VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 P4
JWRC/WRC3 66 GIL MEMBRADO Gil MEMBRADO
Adrián Pérez ESP
ESP VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 P4
JWRC/WRC3 67 LEVI LASSILA Leevi LASSILA
Mikko LUKKA FIN FINAL VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 P4 JWRC 68 ACADEMIA DE RALLY DE IRLANDA DE DEPORTE DE MOTOR Craig Rahill
Conor Smith en la vida real en la vida real VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 P4 JWRC 69 EQUIPO DE ACEITE DE OFICINA Kerem KAZAZ
Corentin SILVESTRE DEBERÍA
DE VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 P4
JWRC/WRC3 70 ERA LA BAHIA Olli LAHTI
Laura SUVANTO FIN FINAL SKODA
fabia RC2
Rally2 A 71 TUOMAS VIREN Tuomas VIREN
Jussi LAINE FIN FINAL VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 A 72 ROOPE HIRVONEN Roope HIRVONEN
Aleksi MARTILA ALETA
ALETA VADO
fiesta RC4
rally4

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