La Casa Blanca dice que no habría mejor adición a Mount Rushmore que Trump antes de la celebración del 250 aniversario

La Casa Blanca dice que no habría mejor adición a Mount Rushmore...

El presidente Donald Trump comenzó un fin de semana de celebraciones por el 250 aniversario de América con un discurso en el Monte Rushmore el viernes.

Trump pronunció palabras en el famoso monumento nacional a partir de las 9 p.m. hora local, 11 p.m. hora del Este.

Antes del viaje, la Casa Blanca sugirió que Trump podría ser una “adición” a la montaña donde están esculpidos los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

“He visto su discurso de hace días en Mount Rushmore y me siento inspirado por sus palabras. Gracias por ser quien eres Presidente ( I have seen your speech from Mount Rushmore of a few days ago and I am inspired by your words. Thank you for being who you are Mr President)”, dijo un comentarista del artículo publicado por ABC News.