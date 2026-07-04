Imported Article – 2026-07-04 06:36:57

Tyga está incursionando en un universo creativo completamente nuevo con $TARFACE, un proyecto basado en personajes arraigados en la synth-wave de los años 80, pop, R&B, funk y narrativa cinematográfica que el rapero dice que está diseñado para existir completamente separado de su catálogo establecido.

El sencillo debut “GAVE U RACKS”, junto con su video musical oficial, ya está disponible a través de Empire.

“Quería que este personaje y música vivieran por su cuenta”, dice Tyga. “Esto necesitaba existir por separado, para darme completa libertad creativa”.

En lugar de un lanzamiento estándar de Tyga, $TARFACE es una persona alternativa totalmente realizada construida alrededor de un mundo ficticio a principios de los años 80, ligeramente inspirado en la mitología y el lenguaje visual de Scarface, mientras cuenta una historia completamente original.

La estética es la de Miami a principios de los años 80: confección de seda, trajes blancos, lujo vintage, vida nocturna, romance y exceso. El proyecto de 10 pistas incluye “Lavish” con Fenix Flexin y está intencionalmente liderado por la voz, más cantado que rapeado, con cálidos sintetizadores analógicos, voces modificadas, melodías soulful y técnicas de producción vintage diseñadas para sonar como si la música pudiera haber sido lanzada en 1983 en lugar de tomar prestadas referencias de los años 80 a través de una lente moderna.

“No quería tambores modernos o mezclas modernas”, explica. “Quería que sonara auténtico a ese tiempo”.

La idea de $TARFACE surgió por primera vez mientras Tyga estaba desarrollando su próxima película “Baby, You’re a Star”. Aunque ese proyecto explora finales de los años 80, lo inspiró a profundizar en la década anterior, la era de “Thriller”, “Purple Rain”, Madonna y Rick James, lo que finalmente llevó a la creación de un artista y un universo creativo completamente separados.

El video musical de “GAVE U RACKS”, filmado en Los Ángeles, sirve como la introducción visual a $TARFACE, estableciendo la apariencia, el estado de ánimo y la identidad de la nueva persona desde el primer cuadro como parte de una historia más grande que continuará desarrollándose a lo largo del proyecto.

Nacido Michael Ray Nguyen-Stevenson en Compton, California, Tyga ha logrado 41 entradas en el Billboard Hot 100 a lo largo de su carrera, incluyendo seis éxitos en el top 10. Su sencillo de 2012 “Rack City” llegó al puesto número 5, mientras que “Taste” con Offset alcanzó el puesto número 7 en 2018 y desde entonces ha sido certificado diamante por la RIAA. También ha colaborado en el éxito número 1 de Chris Brown “Deuces” y en “Loyal”, que llegó al puesto número 4.