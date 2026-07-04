¿Cabo Verde anotó el gol más extraordinario de la Copa del Mundo? ¿Puede Messi todavía ganarla? Resumen del día 23

Otro conjunto notable de partidos en la Copa del Mundo de 2026 significó que una dramática tanda de penales fue relegada como el tercer, o incluso el cuarto, momento más dramático del día.

Cabo Verde estuvo sorprendentemente cerca de llevar a los campeones defensores Argentina hasta los penales, cayendo finalmente por 3-2 en tiempo extra a pesar de un increíble gol del lateral Sidny Lopes Cabral. Lionel Messi anotó de nuevo, extendiendo su récord a 20 goles en la Copa del Mundo.

Egipto venció a Australia en penales después de un empate 1-1 en Dallas. Australia trajo al portero Mat Ryan específicamente para la tanda de penales, pero no pudo llegar cerca de ninguno de los penales de Egipto: Mohamed Salah convirtió un Panenka, picando su disparo en el medio, y el defensor de 18 años Lucas Herrington fue uno de los dos jugadores que fallaron para Australia.

Colombia logró pasar a Ghana para el último puesto de octavos de final después de un juego de desgaste en Kansas, con el gol de Jhon Arias en la primera mitad asegurando una victoria por 1-0.

Fuera del campo, se consideró y luego se descartó un plan para cambiar la hora del juego de Inglaterra contra México en el Azteca. The Athletic reveló que las conversaciones se centraron en preocupaciones de seguridad.

Resultados de la Jornada 23: Egipto 1-1 (4-2 en penales) Australia Argentina 3-2 Cabo Verde (tras tiempo extra) Colombia 1-0 Ghana

¿Qué tan notable fue el gol de Lopes Cabral? Sidny Lopes Cabral ha logrado mucho en su corta carrera.

El lateral izquierdo de 23 años jugaba en la tercera división alemana el año pasado. También ha jugado en Suecia, los Países Bajos y Portugal, y acaba de fichar por el equipo turco Trabzonspor. Se había unido a Benfica en enero, donde presenció cómo el portero Anatoliy Trubin anotaba un gol extraordinario en el último minuto contra el Real Madrid en la Liga de Campeones.

Quizás pensó que ese gol sería el más notable con el que estaría involucrado este año. Eso fue hasta que recibió el balón en el flanco izquierdo, con Cabo Verde perdiendo 2-1 ante Argentina en tiempo extra, y reculó su pie derecho.

Hundido, curvo, arqueado, voló hacia la escuadra superior y se convirtió en el último asombroso momento en la trayectoria de Cabo Verde en la Copa del Mundo. Lopes Cabral se lanzó hacia las gradas, buscando a un ser querido, a quien finalmente encontró, pero no antes de quedarse parado allí durante lo que pareció minutos, como si fuera un espectador preguntando a un acomodador dónde estaban sus asientos.

¿Fue ese el gol más increíble, en cuanto a calidad y significado, de una Copa del Mundo absolutamente increíble? Si hubiera llevado a Cabo Verde a hacer lo impensable y realmente ganar, habría estado entre los 10 goles más extraordinarios de la historia de la Copa del Mundo.

La carrera de Cabo Verde ha terminado. Si bien las acusaciones contra Ryan Mendes significan que su historia está lejos de ser un cuento de hadas en su totalidad, en la cancha han sido sorprendentes.

Durante el tiempo extra, las cámaras captaron a un hombre de pelo gris en las gradas, sosteniendo a un bebé. El hombre era el suegro del defensor nacido en Irlanda, Pico Lopes, quien, junto con la esposa Leah y otros familiares, ha estado viajando por los Estados Unidos en una caravana. El bebé era presumiblemente Pico Jnr, nacido al día siguiente de que Cabo Verde sellara su clasificación a la Copa del Mundo en octubre. Qué verano le contarán a ese niño que tuvo.

¿Basado en la ronda de 32 equipos, quién ganará la Copa del Mundo? Los primeros juegos eliminatorios ya se han disputado, y otros 16 equipos han abandonado el torneo. Ha llevado mucho tiempo llegar a los últimos 16 equipos, pero ahora tenemos una perspectiva más clara sobre los principales aspirantes a esta Copa del Mundo.

En ciertos aspectos, muchas cosas no han cambiado. Alemania y los Países Bajos son los nombres más grandes eliminados, pero incluso si jugaron bien en ocasiones en la fase de grupos, ninguno de los dos equipos parecía un candidato genuino.

De manera similar, Inglaterra, Portugal y Brasil tuvieron momentos fuertes, pero también mostraron sus defectos al superar a la República Democrática del Congo, Croacia y Japón. Los anfitriones – EE. UU., Canadá y México – son grandes outsiders para llegar hasta el final, pero avanzaron con diferentes grados de comodidad y poco habría cambiado sobre la opinión general sobre sus posibilidades.

Argentina es quizás el equipo que planteó las preguntas más fuertes sobre sus perspectivas aunque aún progresaron. Tomaron la delantera dos veces contra Cabo Verde, pero ya sea por debilidad defensiva o complacencia (posiblemente una mezcla de ambas), se veían sorprendentemente frágiles en ocasiones.

Cabo Verde, a pesar de su espíritu y arduo trabajo, es un equipo técnicamente limitado: si pueden llegar a Argentina, imagina lo que harán equipos mejores. También hay una gran dependencia de Messi: el gran hombre anotó uno y asistió en otro, pero más allá de él, carecieron de ideas ofensivas.

Por mucho, los mejores equipos en la ronda, como probablemente fue el caso en los grupos, fueron Francia y España. Los franceses son una fuerza de ataque aterradora. Kylian Mbappe lidera con una hermosa complementación de Michael Olise y Ousmane Dembele. Su profundidad es tal que podrían permitirse dejar fuera a Desire Doue y aún arrasar con Suecia.

España es una unidad ofensiva más discreta, y hay un sentimiento de que aunque Lamine Yamal ha sido excelente, hay otro nivel al que el joven de 18 años del Barcelona aún puede llegar, lo cual es bastante aterrador para los demás.

Son los equipos a vencer, pero están del mismo lado del cuadro, por lo que se encontrarían en las semifinales en lugar de la final. La otra mitad parece abierta: si esperamos que España o Francia sean uno de los equipos que se alineen el 19 de julio, es difícil predecir la identidad de sus oponentes.

¿Ha sido un Mundial más difícil de seguir en persona? Este ha sido un torneo asombroso.

En cuanto a calidad futbolística, drama y narrativa, ya es una de las mejores Copas del Mundo en años, y ni siquiera hemos comenzado los octavos de final.

Y sin embargo, ¿cuántas personas que han intentado asistir en persona realmente han podido disfrutarlo?

También ha sido un Mundial que constantemente ha presentado barreras para los aficionados, especialmente para los seguidores que han viajado desde todo el mundo, encapsulado por las ridículas horas del sábado cuando parecía que el último juego de octavos de final de México contra Inglaterra iba a adelantarse seis horas.

Si bien inicialmente se dijo que esto se debía a preocupaciones por el clima extremo, las discusiones internas con FIFA y los organizadores locales se centraron en preocupaciones de seguridad. Las muertes de cuatro personas tras la victoria de México en octavos de final sobre Ecuador habían intensificado las preocupaciones de que un inicio a las 6 pm en la Ciudad de México podría resultar peligroso para los fanáticos, con un día completo de tiempo para beber que potencialmente se derramaría en el juego y más allá.

Eso plantea un par de puntos. Uno es que las horas de confusión del viernes bien podrían haber llevado a que algunos seguidores de Inglaterra tomaran decisiones bastante costosas si pensaban que el horario de inicio estaba cambiando. Muchos llegarán a la Ciudad de México el domingo por la mañana: mucho tiempo para el inicio programado, pero un inicio a la 1 pm habría cambiado los planes. Algunos seguidores habrán comprado boletos de avión alternativos y reservado noches adicionales de hotel, anticipando un cambio que nunca llegó.

El otro punto, más pertinente, es que ahora habrá preocupaciones de seguridad significativas entre esos fanáticos.

Y esto se suma a todos los demás problemas que los seguidores han tenido que negociar: los problemas que los fanáticos de algunos países tuvieron para obtener visas; bienvenidas poco amistosas, por decir lo menos, de algunas autoridades estadounidenses; precios de boletos enormemente altos; el costo y la dificultad de viajar; el costo del alojamiento; las condiciones climáticas, ya sea calor extremo o lluvias torrenciales e inundaciones.

Ningún Mundial en memoria reciente ha sido más difícil de seguir para los aficionados que asisten a los partidos.

Fecha de los juegos de hoy: Canadá vs Marruecos 1 pm ET, 6 pm BST Paraguay vs Francia 5 pm ET, 10 pm BST