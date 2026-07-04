Los Knicks firmarán al veterano Andre Drummond para reemplazar a Mitchell Robinson: fuentes

Los New York Knicks acordaron firmar al centro veterano Andre Drummond con un contrato de un año por el mínimo de veterano de $3.9 millones, según fuentes de la liga que hablaron bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se ha completado.

Los campeones defensores necesitaban desesperadamente un centro de respaldo, y el propietario James Dolan no quería que la nómina del equipo excediera el umbral de la segunda plataforma de poco menos de $222 millones. En consecuencia, ese mandato llevó a los Knicks a perder a Mitchell Robinson ante sus rivales Boston Celtics en la agencia libre.

El entrenador de los Knicks, Mike Brown, se acercó a Drummond como parte del proceso de reclutamiento del equipo. Fue fácil de vender para Drummond, quien es de Connecticut y, a sus 32 años, le encantó la idea de regresar a su antiguo “barrio” para continuar su carrera.

Drummond es un veterano que ha viajado mucho y ha jugado para seis equipos en las últimas siete temporadas. Conocido como el Gran Pingüino, ofrece el tamaño, la experiencia de veterano y los rebotes que los Knicks buscaban cuando Robinson se fue.

Drummond promedió 6,4 puntos y 8,4 rebotes por partido con los Philadelphia 76ers la temporada pasada. El porcentaje de rebotes de su carrera de 24,98 es en realidad el más alto en la historia de la NBA. También se le conoce por tener una presencia positiva en el vestuario.

Los Knicks ahora están aproximadamente $5 millones por debajo del segundo delantal y completarán su plantilla con dos jugadores mínimos veteranos más, uno de los cuales probablemente será el regreso de Jordan Clarkson.

Un reemplazo comparable

Drummond intentará ocupar el lugar de Robinson en más de un sentido. Sí, ahora es el reemplazo en el centro de Robinson, quien posiblemente fue el mejor cinco suplente de la liga la temporada pasada. Pero también está destinado a desempeñar un papel similar.

Los Knicks prosperaron la temporada pasada, en parte, porque pudieron atacar el cristal ofensivo durante los 48 minutos. Karl-Anthony Towns y Josh Hart son una combinación de élite ofensiva y reboteadora. Se estrellaron creativamente, junto con Mikal Bridges, que usó brazos interminables para atrapar un rebote largo aquí o allá. Y detrás de ellos estaba el monstruo, Robinson, quien recuperó el 23 por ciento de los fallos de los Knicks cuando estaba en la cancha. Si hubiera jugado suficientes minutos en 2025-26 para clasificarse entre los líderes de la liga, Robinson habría destrozado el récord de una sola temporada de Dennis Rodman en tasa de rebotes ofensivos.

Nadie puede alcanzar el nivel de Robinson, pero Drummond es uno de los pocos que puede acercarse. Ha liderado la liga en tasa de rebotes ofensivos cuatro veces. Y aunque no se mueve como lo hacía cuando tenía 20 años, aún puede engullir a otros equipos por la parte baja.

Los Knicks están obsesionados con el juego de posesión. Limitan las pérdidas de balón y golpean a quien esté delante de ellos en el cristal ofensivo. Drummond encajará bien en esa parte.— Fred Katz, redactor del personal de la NBA