De Europa del Este a Antieurope

Eine alabanza a la tolerancia de Europa Central solo era posible para Kundera porque no mencionó el Holocausto. Esta omisión lo liberó de la necesidad de recordar el antisemitismo de polacos, húngaros y eslovacos. Solo gracias a este olvido activo, Europa Central pudo representar su psicodrama de inocencia en el escenario internacional. Sin embargo, en este drama, una angustia panica por la verdad está dirigiendo. Para mantener la mentira, hay que recurrir a la arbitrariedad y la manipulación: a leyes que restringen la libertad de la ciencia, a la censura del arte, a conceptos como el “antisemitismo preventivo”, a encubrir la historia y a las ficciones de una historiografía dirigida a reparaciones de guerra.

Otra verdad incómoda se encuentra en la historia de la democracia en los países de Europa Central, que según el ensayo de Kundera, están profundamente arraigados en las tradiciones liberales europeas. Sin embargo, Polonia y Hungría en la segunda década de entreguerras eran estados autoritarios que avanzaban rápidamente hacia el fascismo: se aplicaba una política agresiva de asimilación hacia las minorías, y se creía que los conflictos más graves se solucionarían mediante golpes de Estado o prisiones de máxima seguridad. El olvido consciente de estas “tradiciones”, su exclusión de la propia historiografía, lleva a los estados actuales de Europa Central a recurrir a esos métodos conocidos y a apelar a su posición de “excepción” que molesta a Kundera. En nombre de su “verdadera” europeidad, buscan en la UE una posición de “máximos beneficios con mínima responsabilidad”.

Sin embargo, con esto llevan a cabo una especie de hara-kiri separatista a plazos. En 2015 Polonia y Hungría se negaron conjuntamente a aceptar 7000 refugiados de Siria, a partir de 2021 Polonia tuvo que pagar diariamente una multa de un millón de euros por negarse a cumplir la sentencia vinculante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este había decidido que Polonia debía cerrar su sala disciplinaria debido a una grave violación de la independencia judicial. Desde 2022 hasta 2024 Polonia y Hungría no tuvieron acceso a los fondos del Fondo de Reconstrucción Europeo debido a la violación de los estándares del Estado de Derecho de la UE.

La tercera verdad incómoda tiene sus raíces en la historia económica. Hay que preguntarse por qué Kundera no intentó, lo que hubiera sido antisoviético y solidario al mismo tiempo, equiparar Europa Central con el territorio colonizado por la URSS. ¿Por qué, a pesar de sus referencias recurrentes a la Unión Soviética, no mencionó la experiencia compartida del comunismo y dejó de lado tanto a Rumania, Albania, la RDA y Bulgaria como al extremo oriente de Europa, es decir, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia y Ucrania?

Claramente, esto se debió a su visión del comunismo. Para Kundera, el comunismo era exclusivamente opresión, una presión externa que limitaba la vida y robaba la libertad, pero que no cambiaba nada en la economía, la estructura de la sociedad y la práctica cultural. Sobre esta base, pudo construir una imagen de Estados en los que no se necesitaba una transformación radical después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estos Estados ya luchaban seriamente con problemas durante la entreguerra: En Polonia y Hungría (por no mencionar a Rumanía y Albania) habían sobrevivido restos de estructuras feudales, existía una gran desigualdad de desarrollo entre los centros urbanos y la provincia, faltaban calles pavimentadas y puentes, la industrialización era débil, el desempleo era alto, la educación secundaria solo era accesible para las élites, el analfabetismo era generalizado, la política hacia las minorías se volvía cada vez más draconiana y la política exterior cada vez más irracional. Ninguno de estos problemas se menciona en Kundera, por lo que el autor pudo afirmar que el comunismo, entendido como pura violencia, había subyugado a Europa Central, pero que esta había permanecido intacta en su núcleo.

A diferencia de lo que presenta Kundera, la similitud de los estados de Europa Central antes de la guerra radicaba principalmente en su miseria y su atraso civilizatorio. Si hubiera reconocido esta verdad, entonces no solo no habría podido idealizar más Europa Central, sino que también habría tenido que reconocer que las reformas eran imprescindibles en la posguerra, aunque no bajo los bayonetas soviéticas.

Pero después de 1989, la visión de Kundera sobre las “naciones” de Europa Central como entidades internamente coherentes y unificadas, más burguesas que plebeyas, más urbanas que rurales, prevaleció, lo que llevó a una omisión tanto del comunismo como de la miseria. Y con esta actitud se unió la idea de que las diferentes capas y grupos dentro de estas sociedades partirían después de 1989 desde la misma posición y bajo condiciones idénticas. Las consecuencias solo se hicieron evidentes más tarde, pero nos acompañan hasta hoy en la forma de una distribución de riqueza drásticamente desigual y relaciones sociales fracturadas. Parecía que la única forma de hacer frente a los gobiernos neoliberales en estos países era a través de un nacionalismo católico – con el resultado de que Polonia, Eslovaquia y Hungría hoy oscilan más o menos cerca del fascismo, lo que Viktor Orbán llama eufemísticamente “nacionalismo cristiano”.

Esto debería hacernos reflexionar: Después de 1989, los cuatro estados en la Europa Central de Kundera entraron en una nueva etapa de su historia marcada por la democracia, el pluralismo y los derechos humanos, pero bajo gobiernos nacionalistas de derecha, tres de ellos rápidamente retrocedieron a una etapa pre-democrática. Además, disfrutan de un considerable apoyo las agrupaciones políticas anti-europeas que enfatizan la necesidad constante de proteger “los verdaderos valores europeos”. Así se ven las consecuencias de una hipótesis sobre la posición especial de Europa Central que no ha sido cuestionada.