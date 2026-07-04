Los Angelinos buscan romper la mala racha en el juego contra los Medias Rojas

Boston Red Sox (38-48, quinto en la División Este de la Liga Americana) vs. Los Angeles Angels (36-53, quinto en la División Oeste de la Liga Americana)

Anaheim, California; Sábado, 9:38 p.m.EDT

PROBABLES DE LANZAMIENTO: Medias Rojas: Sonny Gray (9-1, 2.69 de efectividad, 1.11 WHIP, 75 ponches); Angelinos: Samuel Aldegheri (3-3, efectividad de 4.85, WHIP de 1.45, 20 ponches)

LÍNEA: Medias Rojas -169, Angelinos +138; más/menos es 8 1/2 carreras

En resumen: Los Angelinos de Los Ángeles buscan romper una racha de cuatro derrotas cuando se enfrenten a los Medias Rojas de Boston.

Los Ángeles tiene un récord de 21-23 en casa y un récord de 36-53 en general. Los Angelinos tienen récord de 9-15 en juegos decididos por una carrera.

Boston tiene marca de 38-48 en general y 21-21 en juegos como visitante. Los lanzadores de los Medias Rojas tienen una efectividad colectiva de 3.79, que ocupa el quinto lugar en la Liga Americana.

Los equipos se enfrentan el sábado por segunda vez esta temporada.

MEJORES RENDIMIENTOS: Zach Neto lidera a los Angelinos con 18 jonrones y slugging de .450. Nolan Schanuel tiene de 39-11 con un doble, un jonrón y tres carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

Willson Contreras tiene 18 jonrones, 33 bases por bolas y 53 carreras impulsadas mientras batea .286 para los Medias Rojas. Ceddanne Rafaela tiene 13 de 43 con dos dobles, un triple y tres carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

ÚLTIMOS 10 JUEGOS: Angelinos: 4-6, promedio de bateo de .227, efectividad de 4.30, superados por 13 carreras

Medias Rojas: 7-3, promedio de bateo de .255, efectividad de 3.40, superaron a sus oponentes por cuatro carreras

LESIONES: Angelinos: Logan O’Hoppe: día a día (cabeza), Adam Frazier: IL de 10 días (codo), Grayson Rodriguez: IL de 15 días (espalda), Ben Joyce: IL de 60 días (hombro), Travis d’Arnaud: IL de 60 días (pie), Mike Trout: IL de 10 días (bíceps femoral), Gustavo Campero: IL de 10 días (mano), Sebastián Rivero: IL de 10 días (mano), Yoan Moncada: IL de 60 días (rodilla), Jack Kochanowicz: IL de 60 días (codo), Robert Stephenson: IL de 60 días (codo), Yusei Kikuchi: IL de 60 días (hombro), Anthony Rendon: IL de 60 días (cadera)

Medias Rojas: Kutter Crawford: IL de 60 días (muñeca), Johan Oviedo: IL de 60 días (codo), Triston Casas: IL de 60 días (rodilla), Nick Sogard: IL de 10 días (oblicuo), Connelly Early: IL de 15 días (codo), Trevor Story: IL de 60 días (abdomen), Isiah Kiner-Falefa: IL de 10 días (antebrazo), Roman Anthony: IL de 60 días (muñeca), Marcelo Mayer: IL de 10 días (antebrazo), Garrett Crochet: IL de 60 días (hombro), Patrick Sandoval: IL de 60 días (codo), Tanner Houck: IL de 60 días (codo)

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Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

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