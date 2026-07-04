Rob Reiner obtiene la última risa contra Trump en el papel final secreto como George Washington en el programa de HBO de Larry David.

El fallecido Rob Reiner interpretó a George Washington en una serie de comedia histórica de Larry David. Su aparición se mantuvo en secreto hasta el segundo episodio. El sketch permite a Reiner burlarse del presidente Trump. Larry David cuestiona a Washington sobre presidentes narcisistas que no siguen la Constitución. El episodio finaliza con un “In Memoriam” en honor a Reiner. El episodio se grabó antes de la trágica muerte de Reiner y su esposa. El cameo de Reiner fue mantenido en secreto hasta su emisión en HBO Max.