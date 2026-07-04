Rumores de traspasos, noticias: los clubes de la Premier League en alerta por el defensa del Barcelona y Francia

Defensa del Barcelona y Francia Jules Koundé podría estar disponible este verano, mientras que la Saudi Pro League es el destino más probable para el agente libre Mohamed Salah. Únase a nosotros para conocer las últimas noticias y rumores sobre transferencias de todo el mundo.

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Rumores de tendencia

El defensa del Barcelona Jules Koundé podría marcharse este verano. Imágenes falsas

– Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City y Bayern Munich han sido alertados sobre un posible acuerdo por el Barcelona y el defensa francés. Jules Koundésegún informó TEAMtalk. El Chelsea es un admirador del lateral derecho desde hace mucho tiempo y no se ha descartado a pesar de haber firmado ya marco palestra por £ 47 millones procedente del Atalanta, mientras que Liverpool, Arsenal y Manchester City han estado observando al jugador de 27 años. El Bayern de Múnich también se plantea la posibilidad, pero el Manchester United se centra más en el fichaje de un lateral izquierdo.

– La Saudi Pro League es el destino más probable para el agente libre Mohamed Salah tras su salida del Liverpool, según The Mirror. El extremo de 34 años tiene muchas opciones, pero se niega a tomar una decisión sobre su futuro hasta que finalice la campaña mundialista de Egipto. Un regreso a Italia para representar al Internazionale, la Roma o la Juventus podría estar en juego, mientras que los principales clubes de la Super Lig turca, como Galatasaray y Fenerbahce, siguen de cerca la situación y los clubes de la Major League Soccer también podrían tomar medidas. Se afirma que el Chelsea podría intentar volver a fichar a Salah, pero es poco probable.

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– Real Madrid Aurélien Tchouaméni y el AFC Bournemouth Alex Scott sigue ocupando un lugar destacado en la lista de opciones de centrocampista del Manchester United para el verano, según informó Sky Sports. El United está evaluando sus opciones después de perderse el fichaje por £85 millones de Mateus Fernandes del West Ham United al Tottenham Hotspur, y su lista también incluye al Borussia Dortmund. Félix AcabadoLille Ayyoub Bouaddi y el Fulham Sander Bergé. Atalanta’s Ã‰derson También firmará por 35 millones de libras esterlinas una vez finalizada su Copa del Mundo con Brasil.

– La Juventus ha retomado el contacto con el agente libre. Leon Goretzka tras la salida del centrocampista del Bayern de Múnich, tal y como informa Sky Italia. El jugador de 31 años considerará ahora dónde quiere continuar su carrera tras la eliminación de Alemania del Mundial, pero el Bianconeri’Las prioridades de fichajes siguen siendo el portero y el delantero. En este sentido, se dice que ya hay un acuerdo, aunque no confirmado, por el delantero del Paris Saint-Germain. Randal Cole Muanisegún la Gazzetta dello Sport.

– El Barcelona femenino se está renovando y busca fichar al delantero del Manchester City querolínsegún Globo. Kerolin, de 24 años, anotó 13 goles en 26 partidos la temporada pasada para ayudar al City a ganar el título de la WSL. Pero el Barcelona está decidido a sumar al internacional brasileño a sus filas y está dispuesto a hacer una tercera oferta de alrededor de 500.000 euros.

Ofertas hechas

– Portero del Manchester United André Onana se ha reincorporado al Trabzonspor cedido por una temporada. El internacional camerunés estuvo cedido la temporada pasada en el equipo turco, manteniendo seis porterías a cero y encajando 42 goles en 34 apariciones. Leer

– El Fenerbahce ha anunciado un acuerdo para fichar al defensa holandés Nathan Aké procedente del Manchester City. Aké, de 31 años, pondrá fin a una etapa de seis años en el Etihad Stadium durante la cual ganó cuatro títulos de la Premier League, la Liga de Campeones, dos Copas FA y dos Copas Carabao. Leer

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Otros rumores

– El Liverpool está dispuesto a escuchar ofertas de clubes como Galatasaray, Fenerbahce, Major League Soccer y Saudi Pro League para fichar al central de 34 años. Virgilio van Dijk y ya no verlo como intocable (TEAMtalk)

– Granit Xhaka ha informado al Sunderland que no presionará para mudarse al Chelsea este verano. (Discusión en equipo)

– El Chelsea ha llegado a un acuerdo para fichar al central de 17 años Alfie Osborne de Corazones. (Fabricio Romano)

– delantero del Manchester City Matty Warhurst, 19, podría partir hacia el condado de Stockport, Northampton Town o Swindon Town. (Correo)

– Defensa central del Chelsea Trevoh Chalobah ha llegado a un acuerdo de principio con el Internazionale sobre un contrato que se extenderá hasta 2031. Ahora están trabajando para llegar a un acuerdo con los Blues, que quieren 35 millones de euros por el jugador de 26 años. (Nicolo Schira)

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– El Fulham se ha sumado a la carrera por fichar al extremo del West Ham United Crysencio Summervilleque también ha sido seguido por Chelsea y Manchester United. (Guardián)

– Lens, Lyon, Rennes y Coventry City están interesados ​​en el delantero de la Juventus Lois Openda. (Gazzetta dello Sport)

– Curtis Jones Está convencido de que quiere dejar el Liverpool en medio del interés del Nottingham Forest, que lo quiere como sustituto de Elliot Anderson. (Discusión en equipo)

– El AC Milan acordó un contrato de cinco años con el defensa de la Lazio mario loco pero ahora necesita llegar a un acuerdo de honorarios con su club y ofrecerá 25 millones de euros más 5 millones de euros en complementos. (Cielo Italia)

– El Eintracht Frankfurt presiona para fichar al defensa del Real Madrid Victor Valdepenas. (Matteo Moretto)

– Con Emiliano Martínez Se espera que se una a la Juventus, Aston Villa está mirando al portero del Lens, Robin Risser. (L’Equipe)

– DC United, New York City FC y Club América están interesados ​​en el extremo del Racing de Santander Andrés Martín. (Fabricio Romano)

– El Crystal Palace sigue de cerca la situación del central del Toulouse Charlie Creswellque también es el tema de interés de Rennes. (L’Equipe)

– El Ajax tiene un acuerdo de principio con el Barcelona y Marc-André ter Stegen‘s Camp para una cesión de una temporada para el portero. (Fabricio Romano)

– Hoffenheim está aprovechando el paso de Bazoumana TouréEl fichaje pendiente del Newcastle United para fichar al centrocampista del Anderlecht Nathan De Gato y centrocampista del Nijmegen Kodai Sano. (Discusión en equipo)

– El Udinese está interesado en el lateral derecho del Hellas Verona Rafik Belghali pero se enfrenta a la competencia de otros dos clubes de la Serie A. (Nicolo Schira)

– Cagliari se ha interesado por el delantero del Sunderland Wilson Isidor. (Nicolo Schira)