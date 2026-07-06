Consejo Matrimonial de Adam Sandler a Taylor Swift y Travis Kelce: Besa Cada Oportunidad que Tengas

El comediante fue el oficiante de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden durante el fin de semana del 4 de julio.

Adam Sandler les dio un consejo sencillo a Taylor Swift y Travis Kelce mientras oficiaba la boda de la pareja: “Bésense en cada oportunidad que tengan, todos los días”.

El entrenador de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, reveló la orientación directa pero “conmovedora” del comediante durante una entrevista con CNN. Reid también elogió a Sandler por hacer un “trabajo fenomenal” durante la ceremonia, que se llevó a cabo en el Madison Square Garden el viernes.

Sandler, quien ha estado casado con su esposa Jackie desde 2003, pudo aportar “un poco de humor pero también algo de sensibilidad a lo que estaba sucediendo”, agregó Reid. En una entrevista separada, Reid dijo que el discurso de Sandler fue “histérico”.

Reid fue uno de los 1,000 invitados que asistieron a la gran boda de Swift y Kelce durante el fin de semana del 4 de julio. Hubo amigos de la NFL de Kelce; amigos de toda la vida de Swift como Selena Gomez, Lena Dunham, Zoë Kravitz, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Ed Sheeran y las hermanas Haim; estrellas de la música country como Brad Paisley y Miranda Lambert; y caras conocidas de Hollywood como Bradley Cooper, Mariska Hargitay, Dakota Johnson, Steven Spielberg y Nikki Glaser. También asistieron iconos de la música como Paul McCartney y Stevie Nicks, y se dice que ambos actuaron durante la recepción.

La noticia de que Sandler ofició el gran día de Swift y Kelce causó ciertas sorpresas en algunos rincones de internet. Sin embargo, Sandler ha insinuado previamente su amistad con Kelce, quien hizo una aparición en Happy Gilmore 2. “Travis es un tipo gentil, agradable y divertido como el infierno”, dijo Sandler a Entertainment Tonight. “Es como los chicos con los que crecí. Cuando estuve con Travis, me recordó a mis amigos de la secundaria y simplemente poder reír y decir las cosas que quieres decir”.