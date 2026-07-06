Guerra Ucrania-Rusia: Advertencia de escasez de misiles interceptores tras 22 muertos en la región de Kiev

En el lugar de un ataque con misiles, en el distrito Podilskyi de Kiev, los equipos de rescate han estado trabajando en las ruinas de un bloque de apartamentos con un gran agujero en el medio.

Los especialistas han estado utilizando perros rastreadores para intentar encontrar a los desaparecidos entre los escombros mientras las grúas levantan gigantescas losas de hormigón de los pisos derrumbados, haciendo que los ladrillos caigan al suelo.

Una mujer, que lloraba en un banco, estaba demasiado angustiada para hablar, pero un equipo que la ayudaba dijo que dos de sus familiares estaban enterrados entre los escombros.

La BBC habló con los residentes que lo perdieron todo, mientras hacían cola para registrar su pérdida ante la policía.

Una mujer, cuyo apartamento estaba en el octavo piso, que ahora ha desaparecido, comenzó a hablar pero tuvo que darse la vuelta mientras sollozaba. La gente aquí ya está agotada por cuatro años de castigo de esta guerra, y ahora los ataques aéreos están empeorando.

“Después de la primera explosión, cerca, el cristal se rompió y nos golpeó casi en la cabeza. Luego todo tembló”, dijo otra mujer, Olena.

Admitió que no fue al refugio antiaéreo cuando sonaron las sirenas porque estaba agotada y quería dormir antes de ir a trabajar.

“Siento que me he calmado, pero todavía sigo temblando”.

Olena tenía su propia pregunta sobre el hecho de que Ucrania no logró detener ni un solo misil balístico esta vez.

“Los misiles alcanzaron nuestras casas y eso es terrible. Realmente aterrador. Parece que no tenemos nada con qué interceptarlos. Entonces, ¿dónde están nuestros socios? ¿Qué está pasando? Esa es mi pregunta”, dijo.