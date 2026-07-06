Maren Morris dice que se tomará un descanso de la gira, quiere escribir para Broadway

Maren Morris está lista para hacer una pausa en las giras.

Durante una entrevista con Today el viernes (3 de julio), la estrella de country-pop de 36 años reveló que su actual DreamGIRL Tour será la última por un tiempo mientras se enfoca en componer canciones y pasar tiempo con su hijo. El breve recorrido finaliza el 15 de agosto con un espectáculo en el Auditorio Ryman de Nashville.

“Esta es un poco mi última gira por un tiempo, porque quiero poder pensar libremente más y estar más en el estudio, y simplemente descubrir qué quiero decir a continuación”, dijo Morris cuando le preguntaron sobre hacer tiempo para escribir. “Han sido 10 años de giras, así que no hay tiempo real para detenerse y ser realmente creativo a menos que dedique tiempo.”

Morris, quien recientemente reveló los regalos de boda que recibió de las nupcias de Taylor Swift y Travis Kelce, apareció en Today para promocionar HERO: A Second Wind, la edición ampliada del aniversario de su álbum debut de 2016. El set alcanzó el puesto No. 5 en el Billboard 200, generó el éxito Top 5 de Hot Country Songs “My Church” y le valió a Morris una nominación al Grammy como mejor artista nuevo.

Lanzado el 26 de junio a través de Legacy Recordings, HERO: A Second Wind incluye las canciones recién grabadas “Hard Liquor and Soft Rock” y “We Can’t Be Friends”, junto con demos originales de las sesiones de composición de HERO.

Después de terminar el DreamGIRL Tour, que incluye canciones de su catálogo, Morris dijo que está emocionada por pasar más tiempo en casa con su hijo de 6 años y regresar al estudio.

“Estoy emocionada de estar un poco más en casa después de esta gira”, dijo Morris. “Así que haremos esta serie de shows, lo resolveré y me iré a casa. Mi hijo está empezando el jardín de infantes y realmente quería estar fuera de la carretera cuando comenzara. Simplemente volveré al estudio y averiguaré qué pasa a continuación.”

¿Una posibilidad para lo que sigue? Broadway. Morris ya se ha aventurado en la escritura para cine, coescribiendo “Kiss the Sky” y “Even When I’m Not” para The Wild Robot de DreamWorks Animation en 2024. Ella dijo que también le encantaría escribir música para una producción de Broadway.

“Siento que Broadway – es simplemente un medio narrativo y tienes más tiempo”, dijo la cantante. “Así que me encantaría hacer algo así, escribir para un musical.”

Morris lanzó su álbum de estudio más reciente, Dreamsicle, en 2025.