Inglaterra avanza a los cuartos de final del Mundial tras sobrevivir un encuentro caótico contra los anfitriones México, ganando un emocionante partido 3-2 frente a una multitud hostil en el Estadio Azteca.

Jude Bellingham anotó dos veces en un devastador primer tiempo antes de que el penal de Harry Kane en la segunda mitad resultara ser el ganador, mientras que el equipo de Thomas Tuchel superó una tarjeta roja, dos penales y una presión constante al final para asegurar una increíble victoria.

Inglaterra resiste a la presión inicial de México

El ambiente dentro del estadio fue feroz desde el primer minuto y México se alimentó de la energía de la multitud local durante un comienzo animado.

Declan Rice fue amonestado en el primer minuto después de golpear al mediocampista adolescente Gilberto Mora con un botín alto, colocando inmediatamente al mediocampista de Inglaterra en una situación peligrosa.

México creó la primera oportunidad clara cuando Roberto Alvarado entregó un cruce peligroso desde la derecha, permitiendo que Raúl Jiménez enviara un cabezazo hacia el arco. Jordan Pickford reaccionó brillantemente, lanzándose hacia su derecha para mantener el balón fuera.

Bellingham anota dos veces en dos minutos

El juego explotó en vida en el minuto 36.

Después de que México no capitalizara un ataque prometedor, Pickford lanzó un rápido contraataque con un lanzamiento afilado a Rice.

El mediocampista soltó a Bukayo Saka por la derecha y el extremo del Arsenal entregó un centro invitante que evadió a Harry Kane antes de encontrar a Bellingham desmarcado en el poste lejano. La estrella del Real Madrid cabeceó a gol para silenciar al estadio lleno.

Apenas dos minutos después, Inglaterra anotó de nuevo.

Elliot Anderson ganó posesión adelante antes de que Gordon alimentara a Bellingham. El mediocampista intercambió pases con Kane antes de llegar al área para terminar desde cerca y completar un doblete en 90 segundos que dejó a México atónito.

Quinones despierta la revolución de México

México se negó a rendirse y encontró un camino de regreso al partido antes del descanso.

El peligroso tiro libre de Alvarado causó problemas dentro del área penal de Inglaterra y el balón suelto cayó amablemente para Julián Quiñones, quien reaccionó más rápido para volear al techo de la red.

El gol transformó el ambiente dentro del estadio y México estuvo cerca de empatar antes del medio tiempo. Pickford realizó otra excelente salvada para negar el poderoso cabezazo de Jiménez antes de que Bellingham hiciera un crucial despeje de último momento de César Montes momentos después.

Quansah ve roja mientras se intensifica el drama

Inglaterra casi restableció su ventaja de dos goles poco después del reinicio cuando el disparo desviado de Nico O’Reilly se estrelló contra el poste.

Sin embargo, el momentum cambió a mitad de la segunda mitad.

Escapando inicialmente de castigo por un desafío a Jesús Gallardo, Jarell Quansah finalmente recibió una tarjeta roja directa después de una revisión del VAR. El árbitro consideró que la continuidad del defensor puso en peligro a su oponente, dejando a Inglaterra con 10 hombres con más de media hora por jugar.

Tuchel respondió sacrificando opciones de ataque e introduciendo refuerzos defensivos, pero aún había más drama por venir.

Penal de Kane seguido de la respuesta de México

A pesar de tener un hombre menos, Inglaterra recuperó el control del partido en el minuto 58.

Kane se abrió paso a través de un desafío antes de que Anthony Gordon corriera hacia el balón suelto y fuera derribado por el portero Raúl Rangel. El árbitro señaló directamente al punto de penal y, después de una larga demora, Kane convirtió con calma para hacerlo 3-1.

Pero las celebraciones apenas tuvieron tiempo de asentarse antes de que ocurriera un desastre potencial.

México recibió un penal menos de 10 minutos después después de que el VAR instruyera al árbitro a revisar un desafío entre Kane y Brian Gutiérrez. Tras otra revisión en el campo, se otorgó el penal.

Jiménez se acercó y envió fríamente a Pickford en la dirección opuesta para reducir la desventaja a 3-2 y preparar un frenético final.

Inglaterra aguanta bajo asedio

Las etapas finales se convirtieron en un ejercicio de supervivencia para Inglaterra. México lanzó ola tras ola de ataques mientras los anfitriones buscaban desesperadamente un empate. Giménez, Alvarado y Gutiérrez amenazaron, mientras que Pickford lidio con varios cruces de manera magistral.

Spence realizó un soberbio tackle deslizante para negar a Giménez, mientras que Marc Guehi y Dan Burn despejaron repetidamente entregas peligrosas al área.

Los once minutos de tiempo añadido solo aumentaron la tensión y el ruido.

México estuvo a punto de igualar con prácticamente la última acción cuando un balón suelto rebotó en el área de seis yardas, pero John Stones se deslizó para desviarlo justo antes de que Inglaterra finalmente despejara sus líneas.

El silbatazo final desató celebraciones eufóricas entre los jugadores de Inglaterra, quienes habían sobrevivido a una de las pruebas más exigentes de su torneo para reservar un enfrentamiento de cuartos de final con Noruega.