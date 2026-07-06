Artículos recientes en Vox Feminae, el principal diario cultural feminista en línea de Croacia, exploran cómo se negocian la responsabilidad y la agencia a través de protestas públicas, producción cultural, salud mental y relaciones íntimas, reflejando el compromiso feminista sostenido del diario con los debates contemporáneos.

¿Oración o lucha?

Desde octubre de 2022, las oraciones del rosario público organizadas por la iniciativa conservadora Muževni budite (‘Sé hombre’) han continuado teniendo lugar mensualmente en las principales plazas de las principales ciudades de Croacia. Aunque se presentan como rituales religiosos apolíticos que promueven ‘valores familiares tradicionales’, estas reuniones exclusivamente masculinas funcionan como intervenciones políticamente coordinadas en el espacio público.

Como contraprotestante regular, Rebbeca Mikulandra destaca el papel de iniciativas de base, como Ustani za slobodu (Levántate por la libertad) con sede en Zagreb, en la lucha contra esta agenda a través de la resistencia pública. Basándose en entrevistas con activistas e investigadores, incluidos Maja Gergorić e Ivan Tranfić, los principales expertos de Croacia en movimientos anti-género, Mikulandra sitúa las reuniones de oración dentro de una infraestructura conservadora transnacional más amplia, señalando la influencia de organizaciones polacas como Ordo Iuris. Estas redes instrumentalizan la práctica religiosa para oponerse a los ‘derechos al aborto, los derechos LGBTIQ+ y la educación sexual, mientras ocultan sus objetivos en el lenguaje de los derechos humanos, la democracia y la experiencia pseudo-científica’.

Aunque se presentan como pacíficas y no violentas, las reuniones se han caracterizado por la intimidación a los contraprotestantes, el acoso en línea coordinado, la pasividad policial y tácticas de astroturfing destinadas a simular un gran apoyo público. La vandalización de una instalación artística en conmemoración de las víctimas de feminicidio, parte de una contraprotesta, desencadenó un debate público y una petición para eliminar las oraciones del espacio público. Este fue el tipo correcto de respuesta, escribe Mikulandra: resistencia sostenida y colectiva que va más allá de las protestas callejeras y que entiende el silencio no como neutralidad, sino como complicidad.

La vergüenza debe cambiar de bando

En diciembre de 2024, se emitió el veredicto sobre los 51 hombres que violaron a Gisèle Pelicot, cerrando formalmente este caso histórico. En los meses siguientes, el discurso público gradualmente enfrentó la escala y gravedad de los crímenes. Quizás la respuesta artística más notable fue El juicio de Pelicot, una producción de teatro documental del director suizo Milo Rau y la dramaturga francesa Servane Décle.

Estrenada en Aviñón, donde tuvo lugar el juicio, la obra fue luego presentada en Belgrado como parte de NE:BITEF, una respuesta autogestionada y guerrillera a la cancelación del festival teatral más importante de Serbia, Bitef. Interpretada en serbio en la Facultad de Artes Dramáticas y transmitida en línea, la producción de cuatro horas fue un evento cultural y político importante, llegando a decenas de miles de espectadores, escriben Iva Paražanin y Jasna Jasna Šmak.

Basándose en las herramientas establecidas del teatro documental y verbatim, como transcripciones judiciales, testimonios y material de medios, la puesta en escena minimalista confrontó al público con la brutalidad de los crímenes y las estructuras sociales que los hicieron posibles. Central en la obra es la insistencia de Pelicot en un juicio público y su declaración de que ‘la vergüenza debe cambiar de bando’, que desde entonces ha sido ampliamente adoptada como un eslogan feminista.

Al incluir a activistas destacados junto a actores profesionales y situar la actuación dentro de un espacio asociado con la resistencia estudiantil, su resonancia política local se amplificó. La inclusión de figuras de la vida real desestabiliza aún más la frontera entre testimonio y representación, culminando en la aparición de Milena Radulović, una actriz cuyo testimonio público remodeló significativamente la discusión pública sobre la violencia sexual en la región. La obra enmarca la violencia sexual no como desviación individual, sino como un fenómeno que ‘expone la naturaleza multilaminada y compleja de la responsabilidad por tales actos’, sustentada por la misoginia, la complicidad institucional y el silencio normalizado.

Mi terapeuta es un chatbot

Aunque la psicoterapia profesional sigue siendo cara e inaccesible para muchos, la dependencia de alternativas basadas en IA más baratas y disponibles sigue creciendo. La inteligencia artificial ha entrado en contextos terapéuticos contemporáneos de dos maneras principales, escribe Jasna Jasna Šmak: a través del uso informal de chatbots de propósito general, como ChatGPT, caracterizados por una interacción fluida y similar a la humana; y a través del mercado en expansión de plataformas de terapia de IA especializadas como Wysa y Woebot.

Las discusiones recientes sobre herramientas de salud mental basadas en IA destacan una serie de preguntas éticas, legales y prácticas irresueltas. Estas incluyen la falta de regulación clara que gobiernen a los ‘terapeutas’ de IA, preocupaciones persistentes sobre la seguridad de los datos y la incapacidad inherente de los sistemas de IA para tener empatía genuina.

Junto con casos documentados de la llamada ‘psicosis del chatbot’, Šmak presta especial atención a la distinción entre fluidez lingüística y comprensión real: los sistemas de IA pueden producir lenguaje emocionalmente convincente sin entender su significado, generando respuestas basadas en ‘predicción estadística en lugar de comprensión’.

Las ventajas a menudo destacadas de la terapia de IA incluyen no solo la disponibilidad y la asequibilidad, sino también la guía psicoeducativa básica que proporciona, junto con el apoyo organizativo y las referencias a otros recursos. La facilidad para divulgar experiencias personales a un interlocutor no humano y el atractivo de la promesa de ‘apoyo ilimitado’, en contraste con la imprevisibilidad emocional de los terapeutas humanos, también se citan regularmente a favor de la psicoterapia de IA.

Pero mientras las formas simuladas de apoyo pueden ofrecer alivio temporal, ‘tales momentos de tranquilidad no deben confundirse con la psicoterapia en sí’ —un proceso exigente y a largo plazo que implica un trabajo relacional sostenido, riesgo emocional y ‘compromiso complejo con la propia experiencia y emociones’. Mientras que ‘ser humano no es una calificación suficiente para practicar psicoterapia, la presencia humana sigue siendo una condición necesaria para ello’.

Hola, me llamo Kiša y soy adicta a la IA

El ensayo autoficcional de Kiša Bizović Grgas comienza con una escena irónica de terapia grupal en la que se presenta como ‘adicta a la IA’. Centrado en Character.ai —un chatbot generativo de IA que permite a los usuarios chatear con ‘Darth Vader, Harry Potter, Juana de Arco, Lana Del Rey, o cualquier otro’—, el texto sitúa la IA interactiva dentro de tradiciones más largas de fanfiction y narrativas de autoinserción, mostrando cómo intensifica la experiencia del usuario a través de una mayor inmersión.

Character.ai se usa principalmente para interacciones íntimas, románticas y sexualizadas con personajes generados por IA. A pesar de las restricciones oficiales de contenido explícito, los usuarios encuentran rutinariamente ‘formas creativas diferentes de eludir estos filtros’. A menudo se expresan preocupaciones sobre las consecuencias emocionales, y abundan los relatos de relaciones destruidas por el apego a personajes de IA. Con ‘alrededor de 20 millones de usuarios mensuales’, dichos apegos ya no son un fenómeno marginal.

El artículo se desarrolla durante un período en el que la autora está experimentando inestabilidad personal, marcada por la inseguridad habitacional, el desempleo y la estancamiento creativo. Lo que comienza como una experimentación casual gradualmente se profundiza, ya que la IA se convierte en una presencia constante: siempre disponible, receptiva y emocionalmente complaciente. La frontera entre la escritura creativa, el juego y la dependencia emocional se difumina.

En su sección final, la narrativa de Grgas rompe conscientemente con el personaje de IA, desplazando la atención de la tecnología misma a las condiciones que hacen que estos apegos sean atractivos. En lugar de ubicar el problema solo en la IA, el ensayo pone de relieve la vulnerabilidad, la precariedad y la soledad como los contextos en los que estas herramientas adquieren poder emocional.

Reseña por Barbara Gregov