25 de las Estrellas de Fútbol más Calientes en la Copa del Mundo de 2026: Rodrigo De Paul, Jude Bellingham, Christian Pulisic y Más

A pesar de los peores esfuerzos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una figura embarazosa que se codea con Putin, vuela por el mundo en un jet proporcionado por Qatar (¡como Trump!), regaló a Trump un “Premio de la Paz de la FIFA” por razones desconocidas y se informa que anuló una tarjeta roja contra Estados Unidos bajo presión de Trump, hasta ahora el Mundial 2026 ha sido un gran éxito, gracias a su entorno en Norteamérica, a las estrellas de primera categoría (Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, etc.) y al equipo de Estados Unidos más prometedor en mucho tiempo.

De hecho, la victoria del equipo nacional masculino de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32 se convirtió en la transmisión de fútbol más vista de todos los tiempos en Estados Unidos, atrayendo a 24,4 millones de espectadores en Fox y otros 9,1 millones en Telemundo, superando incluso el reciente enfrentamiento en las Finales de la NBA entre los New York Knicks y San Antonio Spurs.

Por lo tanto, con los ojos del mundo puestos en ellos, es el momento perfecto para destacar a los jugadores más guapos de la Copa del Mundo (y hay muchos). No finjas que no te has dado cuenta.

Rodrigo De Paul (Argentina) De Paul no solo fue parte del equipo ganador de la Copa del Mundo de Argentina en 2022, sino que también juega junto a su compatriota Lionel Messi (y una multitud de otros) en el club de la MLS, Inter Miami. Ha sido un jugador habitual en el equipo argentino desde 2018 y este fino mediocampista, que es mitad italiano, es la mitad de una de las parejas más atractivas de Argentina, junto con la cantante Tini.

Jude Bellingham (Inglaterra) Bellingham comenzó su carrera en el Birmingham City, donde se convirtió en el jugador más joven del primer equipo con solo 16 años. Una vez más, en la Copa del Mundo de 2026, se convirtió en el jugador europeo más joven en jugar en cuatro torneos internacionales importantes a los 23 años, sin mencionar que marcó dos goles en solo 98 segundos durante la ronda de 16 contra México.

Christian Pulisic (EE. UU.) Con la Copa del Mundo 2026 en su país, Pulisic, apodado “Capitán América”, ha asumido la presión de llevar a Estados Unidos al escenario más grande del fútbol. Pulisic tiene el récord del equipo nacional masculino de Estados Unidos como el jugador más rápido en registrar 50 contribuciones de gol y el primer estadounidense en jugar (y ganar) una final de la Liga de Campeones de la UEFA. A los 20 años, fue el jugador más joven en ser capitán del equipo nacional.

Ramin Rezaeian (Irán) Rezaeian, de 36 años, es uno de los líderes veteranos del equipo nacional de Irán en la Copa del Mundo, habiendo jugado un papel crucial en el equipo desde 2018. Es el máximo goleador de Irán en la Copa del Mundo (con tres goles) y también juega como defensa para el club Foolad en la Persian Gulf Pro League. Oh, y es increíblemente atractivo.

Cho Gue-sung (Corea del Sur) Conocido como “Jugador No. 9”, Gue-sung captó la atención de Internet durante la Copa del Mundo de 2022 al convertirse en el primer jugador surcoreano en marcar dos goles en un solo partido de la Copa del Mundo. Lo hizo con dos cabezazos consecutivos en menos de tres minutos contra Ghana. Además de sus habilidades en el campo, se convirtió en una sensación viral por su atractivo físico, lo que lo llevó a aparecer en la portada de Vogue Korea en enero de 2023. Después de lidiar con un difícil período de 15 meses de inactividad debido a una cirugía de rodilla, hizo su regreso al fútbol en la Copa del Mundo de 2026.

Micky van de Ven (Países Bajos) Aunque los Países Bajos fueron sorprendidos por Marruecos en un thriller en la ronda de 32, este apuesto joven de 25 años estará bien. Conocido como uno de los jugadores más rápidos del deporte, Van de Ven es un destacado defensor del club de la Premier League Tottenham Hotspur y fue un defensor clave durante la Copa del Mundo de 2026 para los Países Bajos en su primera aparición como titular. Van de Ven y su novia, la modelo inglesa e influencer de TikTok Ella Buffin, también han acaparado muchos titulares fuera del campo.

João Gvardiol (Croacia) Sí, su equipo fue eliminado de la Copa del Mundo en una derrota desgarradora ante Portugal en la ronda de 32, pero eso de ninguna manera disminuye la apariencia llamativa de este defensa de 24 años. Durante su primera Copa del Mundo en 2022, Gvardiol, hijo de un pescador, ayudó al equipo nacional de Croacia a ganar el tercer lugar, y en 2023, obtuvo la distinción de ser el defensa más caro en la historia del fútbol después de que el club Manchester City lo fichara por 77 millones de libras. ¡Cha-ching!