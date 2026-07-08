Selamlik gana el Premio de Desarrollo de Coproducción de Eurimages en el Festival de Cine de Karlovy Vary

Selamlik gana el Premio de Desarrollo de Coproducción de Eurimages en el...

El programa KVIFF Promises, parte del programa de la industria del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, ha dado a conocer a los ganadores del Premio Eurimages a la Desarrollo de Coproducciones, así como otros premios.

El Premio Eurimages a la Desarrollo de Coproducciones, con un premio en efectivo de 20,000 euros ($22,800), fue para “Selamlik” (Suecia, Dinamarca), dirigido por Jerry Carlsson, escrito por Khaled Alesmael y producido por Frida Mårtensson.

Después de años de separación, Furat, un escritor sirio exiliado en Suecia, viaja a Córdoba para reunirse con Pierre, el amor de su vida, a quien dejó atrás al huir de la guerra en Siria. Furat espera revivir el amor que compartieron. Pero Pierre llega cauteloso, llevando un secreto que cambiará todo.

El jurado dijo: “Es una historia que resuena fuertemente en el contexto geopolítico actual, con, desafortunadamente, demasiados individuos desplazados”.

Un premio adicional en efectivo de 20,000 euros fue para “Reminiscence” (Ucrania), dirigido y escrito por Anastasia Tykha, y producido por Darya Bassel.

El jurado dijo: “Este premio va a un proyecto liderado por un equipo creativo femenino – una directora emergente y una productora establecida – contando una historia que explora los temas universales de pérdida, duelo y supervivencia, con el deseo de encontrar una forma de seguir viviendo en el Ucrania actual”.

Tres años después de que su hermano Yan desapareciera en la guerra, Sasha regresa a regañadientes de Kiev a su ciudad natal. Allí encuentra las fotos de Yan dispuestas como un santuario y a su madre hablando con su uniforme. Incapaz de hablar al respecto, Sasha deambula por la ciudad y se reconecta con Slava, el amigo de la infancia de Yan y un veterano con un PTSD silencioso. Su renovado vínculo desbloquea recuerdos que ha reprimido durante mucho tiempo.

El Premio Connecting Cottbus también fue para “Reminiscence”.

El Premio al Desarrollo Midpoint y KVIFF, que viene con un premio en efectivo de 10,000 euros, fue para “They Bloom at Dawn” (Macedonia del Norte), dirigido y escrito por Angela Dimeska, y producido por Ognen Antov.

El jurado dijo que era “un proyecto sobre las relaciones humanas y familiares en el contexto de una crisis ambiental”, y agregó “reúne a una comunidad y nos recuerda que el coraje personal y la responsabilidad colectiva están estrechamente vinculados”.

Después de la muerte de su abuelo, la inquieta Rosa regresa al remoto pueblo lacustre de sus abuelos. Cuando descubre que está embarazada, elige quedarse allí después del funeral. Mientras tanto, la abuela de Rosa, Jana, comienza a luchar contra los inversionistas determinados a construir un complejo turístico de lujo en la orilla del lago, amenazando el modo de vida del pueblo.

La ganadora del Premio Rotterdam Lab fue Monika Matuszewska, productora de la película “Confirmation” (Polonia).

El Premio de la Red de Productores Marché du Film fue para Tomáš Hrubý, productor de “Cowgirl” (República Checa), y Eva Vodičková, productora de “A Few Branches Off” (República Checa), ambos de la muestra KVIFF Central Stage.