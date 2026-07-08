Jermaine Dupri demanda a Sony por $18 millones en regalías vinculadas a Mariah Carey, Usher y más

El productor ganador de un Grammy, Jermaine Dupri, ha presentado una demanda fulminante contra Sony Music Entertainment (SME), acusando a la compañía de pagar de menos y ocultar regalías relacionadas con su trabajo con artistas como Mariah Carey, Usher, Kris Kross, Xscape, Bow Wow y Da Brat.

El productor y compositor basado en Atlanta, conocido por dar forma al sonido del hip-hop y R&B de los años noventa, afirma que Sony Music “sabía que estaba violando” contratos con él y su influyente sello, So So Def, pero “nunca intentó revelar sus prácticas contables despectivas”. La demanda de Dupri, presentada en la corte federal de Manhattan, busca al menos $18 millones en daños.

“Dada la pauta sistémica de subdeclaración de regalías, falta de reporte de regalías y alteración y/o actualización de estados financieros para reportar regalías previamente ganadas, [Sony Music Entertainment] ha participado en acciones engañosas y deshonestas diseñadas para perjudicar a los demandantes en su negocio”, dice la nueva demanda de 13 páginas obtenida por Rolling Stone.

En el caso de Kris Kross, Dupri afirma que Sony ocultó regalías adeudadas en el catálogo de Kris Kross por más de dos décadas. Según la queja, Sony mantuvo esos fondos en “un sistema de contabilidad de regalías separado desconocido para los demandantes”.

Dupri alega que Sony también ocultó conscientemente dinero adicional adeudado por el álbum de Jagged Edge de 1997, The Jagged Era, y alteró estados de regalías que datan de varios años. Él y su abogado, Chris Brown, enumeran al menos siete contratos entre el productor y entidades de Sony Music que abarcan más de 25 años. Afirman que una auditoría contable realizada el año pasado descubrió millones adeudados a Dupri y a sus compañías, So So Def Recordings y So So Def Productions.

Los representantes de Sony Music no devolvieron de inmediato la solicitud de comentarios de Rolling Stone. El abogado de Dupri dijo que no tenía comentarios cuando se le contactó por correo electrónico el martes.

En la demanda, Dupri es descrito como un “genio” del sonido del hip-hop y R&B sureño. Se señala que Dupri fue incluido en el Salón de la Fama de Compositores en 2018 y que ganó el premio Grammy a la Mejor Canción de R&B en 2006 por la canción “We Belong Together”, que coescribió con Mariah Carey y Johntá Austin. La demanda enlaza con el recuento de reproducciones en Spotify de la canción, que superaba los 942,000,000 de reproducciones hasta el martes.

“Dupri es un ícono musical cuyas grabaciones en So-So Def y producción con otros artistas han generado más de $200,000,000 en ingresos brutos en la industria musical”, indica la demanda. Aunque la demanda solicita al menos $18 millones en daños, Dupri no se detiene ahí.

“Dado que el tema de las regalías no declaradas del productor no es un problema aislado, como se evidencia arriba, es probable que SME no haya reportado regalías de productor a los demandantes por servicios de productor prestados en relación con otros artistas asociados con los acuerdos So-So Def/SME”, dice la demanda. “Las regalías adicionales adeudadas a los demandantes aún no se han determinado”.