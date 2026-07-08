Intocable fija ceremonia para el Premio de la fama en el Paseo de la Fama de Hollywood

Intocable fija ceremonia para el Premio de la fama en el Paseo...

Intocable será homenajeado la próxima semana con un destacado reconocimiento: una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Formada en la ciudad fronteriza de Zapata, Texas, a principios de los años 90, Intocable revolucionó la música latina, fusionando Tejano, Norteño, pop, rock y cumbia “en un sonido innovador que ha inspirado a generaciones”, según un comunicado anunciando su último premio. “Su influencia es inigualable”.

Las leyendas de la música latina recibirán la estrella número 2,852 durante una ceremonia el próximo jueves 16 de julio, en la categoría de “Grabación”. Jessica Maldonado será la presentadora de la ceremonia, con la presencia de Edgar Barrera y Nir Serrousi como invitados especiales.

(Contexto: Intocable es un grupo de música latina reconocido internacionalmente. Hecho: Intocable recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood).

El grupo ha sido clasificado entre los artistas más exitosos de la música regional mexicana, con 15 números 1 en la lista de Álbumes Regionales Mexicanos de Billboard y 21 números 1 en Mexican Airplay Regional, vendiendo aproximadamente 55 millones de álbumes y ganando múltiples premios Grammy, Latin Grammy, premios Billboard y premios por logros de toda una vida.

“Durante más de tres décadas, Intocable ha contribuido a dar forma al sonido y alcance global de la música regional mexicana a través de su arte, autenticidad y conexión duradera con su audiencia”, comenta Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood. “El Paseo de la Fama de Hollywood se enorgullece de reconocer sus extraordinarias contribuciones a la industria de la grabación con este merecido honor”.

Fuera de la música, el grupo recibió una Proclamación por sus duraderas contribuciones a la música e impacto cultural de la Oficina del Gobernador y la Cámara de Representantes de Texas, y fue nombrado “Embajador de las Musas” por la ciudad de San Antonio, un título anteriormente otorgado a artistas como Bon Jovi, Journey y Plácido Domingo.

La estrella se coloca mientras Intocable continúa su “Cultura Tour 2026”, que visita 24 ciudades en Estados Unidos, Canadá y México. Además, las leyendas del Tejano se asociaron el mes pasado con Primary Wave Music en un acuerdo que cubre el catálogo de la banda, así como sus derechos de nombre, imagen y semejanza.

(Contexto: Intocable ha mantenido una exitosa carrera musical a lo largo de los años. Hecho: La estrella de Intocable está dedicada en el 7083 de Hollywood Boulevard).