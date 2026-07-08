Trump dice que no quiere tener nada que ver con España: “Cortar todo comercio”

El presidente Donald Trump criticó duramente a España por no contribuir lo suficiente a la OTAN, mientras asistía a la cumbre de la alianza de defensa en Turquía.

“España es un socio terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas”, dijo en una rueda de prensa en Ankara junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Ni siquiera hables con ellos. Son gente mala y sin remedio”, dijo el presidente. “Hay un par de países más, pero en concreto España”, añadió.

Se trata del último acontecimiento en la disputa de Trump con España sobre su gasto en defensa. Es el único miembro de la alianza militar que no se comprometió el año pasado a gastar el 5% de su PIB en defensa para 2035.

Los comentarios se producen mientras los líderes de la OTAN se reúnen en la capital turca un año después de que los aliados se comprometieran a más del doble del gasto en defensa. España consiguió un acuerdo de exclusión ya que el país del sur de Europa fue el único miembro que se negó a comprometerse con los objetivos aumentados.

En ese momento, Trump amenazó con un duro acuerdo comercial para España y dijo que era “terrible” que España no se comprometiera con los nuevos objetivos.

España gastó el 2,1% de su PIB en defensa en 2025, frente al 1,4% en 2021, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, pero todavía está por detrás de la mayoría de los países europeos.

Rutte intervino mientras estaba sentado junto a Trump y le dijo al presidente: “Hiciste que España pagara el 2%. Gastaron, dieron un gran paso el año pasado”. Rutte añadió que todavía quedan “cuestiones que tenemos que resolver” en relación con España.