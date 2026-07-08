Trump dice que no quiere tener nada que ver con España: “Cortar todo comercio”

El presidente Donald Trump criticó duramente a España por no contribuir lo suficiente a la OTAN, mientras asistía a la cumbre de la alianza de defensa en Turquía.
“España es un socio terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas”, dijo en una rueda de prensa en Ankara junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
“Ni siquiera hables con ellos. Son gente mala y sin remedio”, dijo el presidente. “Hay un par de países más, pero en concreto España”, añadió.
Se trata del último acontecimiento en la disputa de Trump con España sobre su gasto en defensa. Es el único miembro de la alianza militar que no se comprometió el año pasado a gastar el 5% de su PIB en defensa para 2035.
Los comentarios se producen mientras los líderes de la OTAN se reúnen en la capital turca un año después de que los aliados se comprometieran a más del doble del gasto en defensa. España consiguió un acuerdo de exclusión ya que el país del sur de Europa fue el único miembro que se negó a comprometerse con los objetivos aumentados.
En ese momento, Trump amenazó con un duro acuerdo comercial para España y dijo que era “terrible” que España no se comprometiera con los nuevos objetivos.
España gastó el 2,1% de su PIB en defensa en 2025, frente al 1,4% en 2021, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, pero todavía está por detrás de la mayoría de los países europeos.
Rutte intervino mientras estaba sentado junto a Trump y le dijo al presidente: “Hiciste que España pagara el 2%. Gastaron, dieron un gran paso el año pasado”. Rutte añadió que todavía quedan “cuestiones que tenemos que resolver” en relación con España.
La Oficina del Primer Ministro español dijo que consideraba que los comentarios de Trump eran algo habitual. En comentarios publicados por Reuters, la oficina del primer ministro añadió que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España eran beneficiosas para ambos países en comercio y defensa.
CNBC se ha puesto en contacto con el gobierno español para obtener más comentarios.
Trump también repitió su crítica a la alianza de defensa, diciendo que estaba “muy descontento con la OTAN”, incluso si Rutte era “un gran líder”. La relación entre Trump y Rutte ha sido noticia durante el último año después de que Rutte llamara al presidente “papá” y hiciera verdaderos esfuerzos concertados para mantener a Estados Unidos comprometido.
La OTAN enfrenta ahora una prueba crucial de su credibilidad y viabilidad futura cuando sus líderes se reúnen en Turquía, con nuevos objetivos europeos de gasto en defensa bajo un escrutinio sin precedentes por parte de la Casa Blanca.
Reacción del mercado
Los bonos españoles, que ya se habían vendido antes de la conferencia de prensa, cayeron aún más después de los comentarios de Trump, y el rendimiento del bono español a 10 años de referencia se vio por última vez cotizando 7 puntos básicos más, a 3,5408%.
los españoles IBEX 35 El índice de acciones también cayó y se vio por última vez cotizando más de un 1% por debajo.
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, dijo a CNBC a principios de esta semana que veía las tensiones actuales en torno al gasto de defensa de los gobiernos europeos como “dolores crecientes”.
“Veo estos simplemente como los desafíos que hemos superado antes”, dijo, destacando el gasto desigual en defensa de los países europeos, incluidos los que llamó “rezagados” que tendrán que comprometerse a aumentar ese número durante la próxima década.
— Chloe Taylor de CNBC contribuyó a este informe.