Martes, 7 de julio. La Guerra de Rusia contra Ucrania: Noticias e Información desde Ucrania.

Despachos desde Ucrania. Día 1595.

Cumbre de la OTAN 2026.

En Ankara, los líderes se han reunido para la 36ª cumbre de la OTAN los días 7 y 8 de julio para discutir la Guerra rusa en Ucrania y el gasto en defensa, Volodymyr Zelenskyy ha argumentado que Ucrania debería ser permitida unirse a la OTAN. Manifestó que sería incorrecto excluir a un país que ha desarrollado capacidades técnicas avanzadas y construido fuertes defensas en su larga lucha contra la invasión rusa.

El presidente ucraniano dijo que su país había desarrollado casi todas las armas que necesitaba, y ahora solo necesitaba ayuda europea para desarrollar una alternativa a los Patriots de EE. UU. para protegerse contra los ataques de misiles balísticos.

La alianza está lista para adoptar una declaración conjunta que también se espera incluya compromisos de ayuda militar por un valor de 140 mil millones de dólares (160 mil millones de dólares) para Ucrania.

Rusia Golpea a Ucrania en medio del Ataque Más Profundo de Kyiv en Siberia

Rusia lanzó un masivo ataque nocturno en Kyiv en las primeras horas del 6 de julio, martilleando la capital de Ucrania con 68 misiles balísticos y de crucero junto con 351 drones y señuelos. El ataque, del que el presidente Volodymyr Zelenskyy había advertido el 5 de julio, citando informes de inteligencia, parecía ser una demostración calculada de fuerza en vísperas de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, los días 7 y 8 de julio.

El daño más grave fue en Kyiv, donde la administración de la ciudad informó al menos 18 personas muertas y más de 50 heridas. Los equipos de rescate se desplegaron en más de 20 sitios de ataques, registrando la peor destrucción en los distritos de Podil y Darnytskyi.

En el distrito central y histórico de Podil, un misil balístico destrozó un bloque de apartamentos de nueve pisos, obliterando pisos del quinto al noveno piso y dejando la sección superior del edificio abierta; los bomberos rescataron a 17 residentes del edificio y evacuaron a otros 28 de los pisos superiores mediante escaleras.

En el distrito sureste de Darnytskyi, los escombros que caían dañaron otro edificio residencial de 25 pisos e iniciaron un incendio en una torre de 30 pisos. En otras partes de la ciudad, el denso humo negro cubría el horizonte de Kyiv tras los ataques que provocaron incendios en varios otros distritos. En Vyshneve, una ciudad a cinco millas del Aeropuerto Internacional de Kyiv, un ataque ruso a un depósito de municiones desencadenó horas de explosiones secundarias, obligando a 500 residentes a evacuar.

En total, el gobierno ucraniano informó al menos 28 personas muertas y cerca de 100 heridas.

La Fuerza Aérea Ucraniana reportó derribar 37 misiles de crucero y 326 drones, pero admitió no haber logrado interceptar ninguno de los 29 misiles balísticos lanzados por Rusia. El presidente Volodymyr Zelenskyy atribuyó la tasa de interceptación nula a una escasez crítica de misiles interceptores, refiriéndose implícitamente a los misiles Patriot, el único sistema en manos de Ucrania capaz de derribar misiles balísticos.

En una entrevista separada con el Financial Times grabada el lunes, el presidente Zelenskyy argumentó que la “batalla en el cielo” determinaría el resultado de la guerra casi en punto muerto. Después de negar a Moscú la victoria en tierra y alejar gran parte de la flota de Rusia del Mar Negro con sus novedosos drones navales, Ucrania había ingresado en una nueva fase del conflicto. “Hoy, creo que la victoria en esta guerra pertenece a quien sea más inteligente”, declaró.

El presidente ucraniano describió sin embargo la defensa aérea anti-balistica como la mayor vulnerabilidad de su país. Señaló la grave escasez de misiles Patriot PAC-3, diciendo que los envíos a veces llegaban

Ataques de Ucrania Dentro de Rusia.

En las primeras horas del 6 de julio, Ucrania atacó la refinería de petróleo de Omsk en lo que parece ser el ataque más profundo de Kyiv contra Rusia. Es la refinería más grande de Rusia con una capacidad anual de refinación de 22 millones de toneladas, ubicada en Siberia Occidental, a unas 1,550 millas de Ucrania (las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania afirmaron un alcance de ataque aún mayor de 1,865 millas). Fue la última de las diez refinerías más grandes de Rusia que hasta ahora había escapado de los ataques con drones.

El ataque a la refinería de Omsk es una continuación de la campaña a larga distancia de Ucrania, diseñada para debilitar la máquina militar de Rusia, que ha alcanzado una intensidad sin precedentes en los últimos meses. Según el Financial Times, las fuerzas ucranianas atacaron las refinerías rusas al menos 194 veces en la primera mitad de 2026, un incremento once veces mayor en comparación con el año pasado. Los impactos exitosos aumentaron a un récord de 16 este mayo.

Este ritmo sin precedentes de la campaña ha causado la peor crisis de combustible en Rusia en décadas, obligando a más de la mitad de las regiones del país a imponer restricciones en la venta de combustible y dejando a los conductores enfrentando largas colas en las gasolineras.

El creciente éxito de Kyiv se explica, en parte, por un aumento en la producción de drones, que apoya su campaña a larga distancia más amplia. Moscú afirmó haber interceptado 389 drones el 4 de julio y 519 el 6 de julio (entre los mayores ataques nocturnos únicos de la guerra). Pero los funcionarios ucranianos atribuyen tácitamente la asistencia de inteligencia estadounidense, que ayuda a trazar rutas de vuelo que evitan las defensas aéreas rusas.