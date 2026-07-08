El compromiso de cinco años del luchador de UFC Brandon Royval fuera del octágono

Brandon Royval ha estado sirviendo a su comunidad durante media década.

El peso mosca de Ultimate Fighting Championship reveló recientemente que ha trabajado como voluntario durante cinco años en el Denver Dream Center, una organización sin fines de lucro que ayuda a jóvenes de entornos problemáticos a reconstruir sus vidas.

Trabajo voluntario de Brandon Royval en el Denver Dream Center antes de UFC 329

Royval se siente privilegiado de haber establecido relaciones personales con niños menos afortunados y haberlos visto crecer hasta convertirse en adultos jóvenes. El ex retador al título dijo en la serie de videos “Embedded” de UFC 329:

“El Dream Center es: recogemos a los niños en el área local, normalmente el área de bajos ingresos. Los traemos, los alimentamos, simplemente creamos relaciones y controlamos a todos… He sido voluntario allí durante cinco años. Y es genial porque la mayoría de los niños están en la escuela intermedia o secundaria. Así que los he visto convertirse en adultos jóvenes y manejar la adversidad. Así que ha sido realmente genial y un verdadero privilegio”.

Bryan Sederwall, pastor del Denver Dream Center, dice que Royval ha sido constante durante los últimos cinco años. Sederwall afirma que “Raw Dawg” siempre cumple sus compromisos con los niños, incluso si tiene una pelea por delante.

Royval (17-9) chocará con Lone’er Kavanagh en un enfrentamiento de peso mosca en UFC 329, que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena en Las Vegas el sábado 11 de julio. Buscará recuperarse de derrotas consecutivas contra Joshua Van y Manel Kape. Mientras tanto, Kavanagh (10-1) viene de una victoria por decisión unánime sobre el ex campeón Brandon Moreno que lo vio recuperarse de su primera derrota profesional.