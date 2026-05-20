Arabia Saudita aumenta el reembolso de producción de cine y televisión a un impresionante 60% y simplifica la burocracia.

Arabia Saudita ha aumentado su reembolso para producciones de cine y televisión del 40% a un impresionante 60%, lo que indica claramente que el reino está interesado en seguir impulsando su incipiente industria después de la eliminación de la prohibición de cine relacionada con la religión de 35 años a fines de 2017.

La Comisión de Cine de Arabia Saudita presentó el viernes en el Festival de Cine de Cannes lo que llamó su “programa actualizado de reembolso en efectivo”, que, según un comunicado, “introduce un conjunto de facilitadores prácticos que apoyan cada etapa de la producción a través de procesos claros, vías simplificadas y apoyo financiero competitivo”.

“Estas actualizaciones incluyen procesos de desembolso mejorados y acelerados, mejorando la eficiencia del flujo de efectivo para las compañías de producción y creando un entorno operativo más favorable para la entrega de proyectos de acuerdo con los plazos de producción”, agregó el comunicado.

El reembolso saudí, que se introdujo por primera vez al 40% en Cannes en 2022, hasta hace poco se consideraba difícil de navegar. Pero eso está cambiando, dijo Rasha AlEmam, directora ejecutiva de Yellow Camel Studios de Arabia Saudita y está en Cannes para atraer producciones internacionales. “Hace tres años, cuando se introdujo el reembolso, definitivamente había margen para mejora”, dijo a Variety. “Pero hoy los sistemas están establecidos; los procesos, las pautas, las aprobaciones gubernamentales. Todo está en papel”.

“El anuncio de hoy no fue solo que estamos aumentando el reembolso al 60%”, dijo Abdullah bin Nasser Al-Qahtani, director ejecutivo de la Comisión de Cine de Arabia Saudita, a Variety. “Queremos ser no solo el incentivo más generoso, sino también el más ágil”.

“Durante el período pasado, hemos trabajado en el desarrollo de varios aspectos reglamentarios y operativos relacionados con el programa de incentivos, destacando el lanzamiento de la guía de procedimientos de auditoría financiera y desembolso, con el objetivo de mejorar la eficiencia de implementación y brindar a los cineastas una mayor claridad”, señaló Al-Qahtani en el comunicado.

“A través del programa, nos enfocamos en desarrollar un ecosistema integrado que permita a los cineastas trabajar con confianza, empoderar al sector privado y atraer inversiones de calidad que contribuyan a transferir experiencia y conocimientos al talento local”.

Producciones recientes de Hollywood filmadas en Arabia Saudita incluyen “Chasing Red”, una adaptación del romance juvenil más vendido de Isabell Ronin. Encabezado por la estrella de “Riverdale”, Madelaine Petsch y Gavin Casalegno, en enero se convirtió en la primera película de Hollywood filmada íntegramente en Arabia Saudita. “Chasing Red” se filmó en AlUla, una extensa área del noroeste de Arabia Saudita que comprende un oasis frondoso y vastos cañones de arenisca.