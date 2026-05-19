Fui arrojado directamente al fuego: Novatos de SNL en audiciones locas, comentarios de odio y consejos de Lorne Michaels.

Como cualquier año de novato, la primera temporada de uno en “Saturday Night Live” está llena de nuevos amigos, noches tardías y nerviosas visitas al baño.

Al menos, eso es lo que dicen los cinco nuevos miembros del elenco de la temporada 51, quienes juntos marcan la mayor incorporación de un solo año de “SNL” desde 2013, cuando se agregaron seis al elenco.

La venerable serie de comedia de sketches celebró su año 51 con algunos cambios serios en el personal. Los veteranos de la serie Heidi Gardner y Ego Nwodim se despidieron del Studio 8H, y los créditos también se rodaron para Michael Longfellow, Devon Walker y Emil Wakim.

El éxodo permitió la llegada de sangre nueva, como la estrella de comedia famosa en Instagram Veronika Slowikowska y el descarado comediante de stand-up Kam Patterson, quien obtuvo experiencia en el podcast de roasts en vivo “Kill Tony”. Además, “SNL” trajo al improvisador de L.A. Jeremy Culhane y al comediante de stand-up nacido en Minnesota Tommy Brennan, mientras promocionaba a Ben Marshall al elenco principal después de cuatro años como escritor y miembro del trío de sketches “Please Don’t Destroy”.

Antes del final de la temporada el 16 de mayo con Will Ferrell y Paul McCartney, Slowikowska, Patterson, Culhane, Brennan y Marshall se reunieron para una entrevista en una sala de conferencias en 30 Rock para intercambiar bromas y reflexionar sobre su primer año en “SNL”.

[Texto original verificado con el texto en Español]