El robo de carga afecta a todo, desde LEGO hasta tequila. Necesitamos que el Senado ayude a detenerlo

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A primera vista, parecía un espejismo en el desierto de California: dos remolques que transportaban juegos de LEGO por valor de un millón de dólares abandonados en Mojave.

Pero la escena era real. Después de una persecución por el desierto, la policía atrapó a los tres ladrones que secuestraron los camiones que transportaban los coloridos ladrillos, costosos y fáciles de revender, en el camino de Texas a California, con la esperanza de ganar dinero rápido con el oro del mercado negro. También fue un ejemplo vívido de un creciente problema nacional que la mayoría de los estadounidenses rara vez ven, incluso cuando pagan cada vez más por ello.

Para los hombres y mujeres que mantienen en movimiento las cadenas de suministro del país, el robo de carga se ha convertido en una amenaza siempre presente. Cada vez que un camionero ingresa a la carretera, existe la posibilidad de que la carga dentro del remolque desaparezca antes de llegar a su destino. Según Verisk CargoNet, el Día de los Caídos ha sido históricamente un imán para los ladrones de carga, ya que los remolques cargados permanecen desatendidos y los niveles de personal en los almacenes disminuyen.

La industria del transporte por carretera pierde 18 millones de dólares cada día debido al robo de carga. Pero esto no es simplemente un problema de la industria. Es un impuesto invisible para los consumidores. Cuando desaparecen 400.000 dólares en langosta de Costco, 1 millón de dólares en tequila de las marcas Guy Fieri y Sammy Hagar, o 4 millones de dólares en productos para el cuidado de la piel, aumentan las primas de seguros para las empresas de transporte y los minoristas, aumentan los costos de seguridad y esos gastos eventualmente aparecen en los precios que los estadounidenses pagan en las tiendas y en las cajas registradoras en línea.

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Para los consumidores, el impacto va más allá de unos pocos centavos en la caja registradora. Los bienes robados retrasan las entregas y obligan a los minoristas a aumentar los precios para protegerse contra pérdidas futuras. Los productos pueden resultar más difíciles de encontrar, especialmente durante los períodos de máxima demanda.

En un momento en el que muchos hogares ya están agobiados por la inflación persistente y el aumento de los precios del gas, el robo organizado de carga es una presión más que eleva los costos cotidianos.

Ahí es donde el Congreso debe intervenir.

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El 12 de mayo, la Cámara aprobó la Ley de Lucha contra el Crimen Organizado en el Comercio Minorista, conocida como CORCA, diseñada para fortalecer la respuesta federal a las redes de robo organizado. El Senado debe hacer lo mismo.

El robo de carga rara vez se detiene en las fronteras estatales, pero las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a menudo sí lo hacen. Los investigadores locales se quedan desenredando crímenes que abarcan múltiples jurisdicciones mientras las redes criminales explotan las lagunas. Según el Instituto Americano de Investigación del Transporte, tres cuartas partes de la carga robada nunca se encuentran. Sólo uno de cada 10 robos de carga termina en un arresto.

El atraco a LEGO fue una rara excepción, y un caso aún más raro en el que se produjeron arrestos. El problema no es la falta de esfuerzo por parte de las fuerzas del orden, sino que el delito ha evolucionado más rápido que las herramientas para detenerlo.

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CORCA cambiaría eso. Mejoraría el intercambio de inteligencia entre agencias, fortalecería los esfuerzos para identificar y perseguir redes de robo y ayudaría a confiscar las ganancias robadas. También crearía un centro de coordinación federal dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Las fuerzas del orden finalmente pudieron responder sin tener una mano atada a la espalda.

Necesitan estas herramientas, porque rastrear a los culpables y el flujo de dinero detrás de estos atracos con tecnología puede ser casi imposible. Los grupos criminales transnacionales bien financiados utilizan identidades fraudulentas, sistemas de despacho manipulados y engaños digitales para hacerse pasar por compañías de transporte y redirigir camiones enteros de mercancías sin siquiera poner un dedo sobre un camión.

Los bienes robados retrasan las entregas y obligan a los minoristas a aumentar los precios para protegerse contra pérdidas futuras. Los productos pueden resultar más difíciles de encontrar, especialmente durante los períodos de máxima demanda.

Cuando las empresas se dan cuenta de que falta un envío, es posible que la carga ya haya sido entregada en un almacén ficticio, haya cruzado varias fronteras estatales (o fronteras internacionales) y haya sido revendida. El FBI emitió recientemente un anuncio advirtiendo sobre las tácticas digitales en constante evolución que emplean los ladrones. En definitiva, el robo de carga es un delito de bajo riesgo y alta recompensa. Al elaborar la ley CORCA, podemos invertir ese cálculo.

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Quizás lo más notable sea la amplia coalición detrás de la legislación. Las empresas de transporte por carretera, los minoristas, los ferrocarriles y los grupos encargados de hacer cumplir la ley apoyan el proyecto de ley, junto con mayorías bipartidistas en la Cámara. ¿Por qué? Porque saben que todos pagamos si estos sindicatos criminales continúan desenfrenados.

El Senado ahora tiene una opción: aprobar CORCA y llevarlo al escritorio del presidente Donald Trump o permitir que el robo organizado de carga se convierta en una amenaza aún más arraigada y costosa, y los consumidores estadounidenses paguen el precio.

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La Cámara ha hecho su trabajo.

Ahora es el momento de que el Senado haga lo suyo.