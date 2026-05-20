Influencer de TikTok acusado de conspiración para asesinar al cantante de Why Dont We, Jack Avery.

Una influencer de TikTok ha sido acusada de colaborar con su padre y exnovio para contratar a un sicario en la dark web para matar al músico Jack Avery, exmiembro de la boy band Why Don’t We.

Gabbie Gonzalez, de 24 años, tiene una hija de siete años con Avery, de 26 años. Los fiscales alegan que ayudó a idear el plan de asesinato por encargo para resolver una amarga disputa de custodia con el cantante.

Según los documentos judiciales, Gonzalez fue arrestada la semana pasada en el norte de California. Apareció el martes en una audiencia en un tribunal del centro de Los Ángeles, vistiendo una sudadera azul, esposas y su largo cabello rizado conocido por sus seguidores de TikTok e Instagram, que cuentan con casi medio millón de seguidores cada uno. No se declaró culpable. Su abogado pidió más tiempo para revisar la evidencia y el juez pospuso su acusación para el jueves. El juez fijó una fianza de $2 millones y ordenó a Gonzalez mantenerse al menos a 100 yardas de Avery y su hijo, sin contacto.

Gonzalez, su padre Francisco Gonzalez, de 59 años, y Kai Faron Cordrey, de 26 años, fueron acusados de un cargo cada uno de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y solicitud de asesinato, según la denuncia penal presentada por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles y obtenida por Rolling Stone. Francisco fue arrestado el lunes en el condado de Seminole, Florida, y estaba bajo custodia sin fianza, según los registros en línea de la cárcel.

Los fiscales alegan que entre octubre de 2020 y mayo de 2021, Gabbie “discutió repetidamente querer a Jack Avery muerto” y que reclutó a Cordrey, su novio en ese momento, para ayudar a contratar a alguien para llevar a cabo el asesinato. Dicen que Gabbie y Cordrey discutieron usar Bitcoin en la “dark web” y que planeaban “hacer que el asesinato pareciera un accidente”.

El padre de Gabbie presuntamente envió $10,000 a Cordrey como adelanto para el plan el 26 de abril de 2021. Los fiscales afirman que Cordrey transfirió el dinero a una cuenta de criptomonedas Gemini y “comenzó a usar una cuenta de asesinato por encargo en la dark web utilizando el alias ‘LizardKing69′”. Cordrey identificó el objetivo como Jack Avery el 22 de mayo de 2021, proporcionó una dirección en Los Ángeles e instruyó a los participantes de la cuenta que Avery “debería ser asesinado de la manera más fácil”, alega la denuncia penal.

En caso de ser declarados culpables, los tres acusados enfrentan de 25 años a cadena perpetua en prisión estatal, según los fiscales.

Antes de la audiencia, Avery solicitó una orden de restricción civil en la Corte Familiar del Condado de Los Ángeles. En una declaración, afirmó que se enteró del presunto plan de asesinato por encargo en 2021.

“Fui informado por el FBI de que se había contratado a un sicario para matarme”, escribió. El cantante dijo que un detective lo notificó el viernes que Gabbie había sido arrestada bajo sospecha de intento de asesinato y estaba bajo custodia policial. Explicó que su hija había sido entregada a una familia de acogida, y que corrió a recogerla el sábado.

Avery además afirmó que los familiares de Gabbie lo han estado llamando y enviando mensajes “insistentemente, exigiendo saber dónde está [la niña],” y que dos mujeres identificadas como amigas de Gonzalez aparecieron en su casa del sur de California “golpeando” su puerta y timbrando, también buscando a la niña.

Alegó que el FBI le advirtió “que no era seguro” estar cerca de Gabbie, y que estaba “muy consciente de los riesgos para la seguridad” cada vez que programaba una visita con su hija.

“Continué viajando para ver [a mi hija] y tuve que aprender a manejar mis propios miedos y ansiedades,” escribió. “Lo hice porque [mi hija] es muy importante para mí y por mi seria preocupación por su seguridad y bienestar.”